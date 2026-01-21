ETV Bharat / state

திமுகவில் இருந்து தோன்றியதுதான் அதிமுக; தாய் கழகத்தில்தான் இணைந்துள்ளேன் - வைத்திலிங்கம் பேட்டி

அதிமுகவில் இப்போது சுதந்திரமாக செயல்படவில்லை. அங்கு சர்வாதிகாரம் நடக்கிறது. எனவே, அக்கட்சியில் இருந்து பலர் விலகி திமுவில் இணைகிறார்கள் என வைத்திலிங்கம் கூறினார்.

நிருபர்களிடம் பேசும் வைத்திலிங்கம்
நிருபர்களிடம் பேசும் வைத்திலிங்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: திமுகவில் இருந்து தோன்றியதுதான் அதிமுக; அப்படி பார்த்தால் என் தாய்க் கழகத்தில்தான் நான் இணைந்திருக்கிறேன் என்று வைத்திலிங்கம் தெரிவித்தார்.

தஞ்சாவூரின் ஒரத்தநாடு எம்எல்ஏவும், ஓ. பன்னீர்செல்வத்தின் தீவிர ஆதரவாளராக விளங்கி வந்தவருமான வைத்திலிங்கம், இன்று திமுகவில் இணைந்தார். அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினை சந்தித்து அவர் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தார்.

டெல்டா மாவட்டங்களில் மிகுந்த செல்வாக்கு பெற்றவரான வைத்திலிங்கம், திமுகவில் இணைந்ததிருப்பது அக்கட்சிக்கு பெரிய பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், திமுகவில் இணைந்தது குறித்து அண்ணா அறிவாயல வளாகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் வைத்திலிங்கம் பேசினார். அவர் கூறுகையில், "முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை பொதுமக்கள் போற்றுகிறார்கள், புகழ்கிறார்கள். எல்லாருடைய தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் வகையிலான திட்டங்களை முதலமைச்சர் செயல்படுத்தி வருகிறார்.

அதிமுகவில் இருந்து நான் விலகினாலும் அண்ணா ஆரம்பித்த தாய் கழகத்தில்தான் என்னை இணைத்துக் கொண்டுள்ளேன். திமுகவில் இணைவதற்கு நான் எந்த நிபந்தனையும் வைக்கவில்லை. திமுகவில் இருந்து வந்ததுதான் அதிமுக. அனைத்துக்கும் திராவிட இயக்கம்தான் தாய்க்கழகம். அப்படி பார்த்தால், தாய் கழகத்தில்தான் இணைந்திருக்கிறேன்.

திமுகதான் சமூகநீதியை ஆரம்பித்தது. மக்களுக்காக முதன்முதலில் சேவை செய்ய ஆரம்பித்த கழகம் திமுக. இப்போதைய சூழலில், அதிமுக சுதந்திரமாக செயல்படவில்லை. அங்கு சர்வாதிகாரம் நடக்கிறது. எனவே, அங்கிருந்து இன்னும் நிறைய பேர் திமுகவுக்கு வரவுள்ளனர்.

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தலைமையில் தஞ்சையில் வரும் 26 ஆம் தேதி இணைப்பு விழா நடைபெற உள்ளது. டிடிவி தரப்பில் தனிப்பட்ட முறையில் என்னை அக்கட்சியில் இணைவதற்கு அழைத்தார்கள். ஆனால் நான் செல்லவில்லை. அவர்களின் நடவடிக்கை எனக்கு பிடிக்கவில்லை" என வைத்திலிங்கம் கூறினார்.

முன்னதாக, அதிமுக மற்றும் ஓபிஎஸ் கட்சியில் இருந்து பலர் விலகி திமுகவில் இணைந்து வருகின்றனர். ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் முக்கிய ஆதரவாளர்களான மனோஜ் பாண்டியன், அன்வர் ராஜா, மருது அழகுராஜ், சுப்புரத்தினம் ஆகியோர் அண்மையில் திமுகவில் இணைந்தனர். தற்போது இந்த வரிசையில் வைத்திலிங்கமும் சேர்ந்திருக்கிறார். இதற்கு முன்பாகவே, அதிமுகவில் இருந்து விலகி திமுகவில் இணைந்தவர்களின் பட்டியலும் நீள்கிறது. குறிப்பாக, ரகுபதி, முத்துச்சாமி, அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், ராஜகண்ணப்பன், கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமச்சந்திரன், எ.வ. வேலு, சேகர்பாபு, செந்தில்பாலாஜி ஆகியோரும் அதிமுகவில் இருந்து விலகி திமுகவில் இணைந்தவர்கள்தான்.

