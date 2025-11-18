ETV Bharat / state

"தலைமையை விமர்சிக்க யாருக்கும் தகுதி கிடையாது" - செங்கோட்டையன் குறித்த கேள்விக்கு தளவாய் சுந்தரம் பதில்!

2026 சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் 100 சதவீதம் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் முதலமைச்சர் என எம்.எல்.ஏ தளவாய் சுந்தரம் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக எம்.எல்.ஏ தளவாய் சுந்தரம்
அதிமுக எம்.எல்.ஏ தளவாய் சுந்தரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 18, 2025 at 6:34 PM IST

தூத்துக்குடி: கட்சியின் பொதுச் செயலாளருக்கு அனைவரும் கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டும் என்பது அதிமுகவின் கட்சி விதி. தலைமையை விமர்சிப்பதற்கு யாருக்கும் தகுதி கிடையாது என அதிமுக எம்.எல்.ஏ. தளவாய் சுந்தரம் தெரிவித்துள்ளார்.

கப்பலோட்டிய தமிழன் செக்கிழுத்த செம்மல் வ.உ. சிதம்பரனார் 1872 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 5 அன்று தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஓட்டப்பிடாரத்தில் பிறந்தார். அவர் பிறந்த மண்ணான ஓட்டப்பிடாரத்தில் அவரது சிலை உள்ளது. இவர், நவம்பர் 18, 1936 அன்று காலமானார். இவரின் 89-ஆவது நினைவு தினம் இன்று நாடு முழுவதும் அனுசரிக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், ஓட்டப்பிடாரத்தில் உள்ள வ.உ.சி. சிலைக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் வருகை தந்து மாலை அணிவித்தது மரியாதை செலுத்தினர். அந்த வகையில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் கடம்பூர் ராஜூ, சண்முகநாதன் ஆகியோர் வ.உ.சி. சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். அதேபோல், வ.உ.சி குருபூஜையில் கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் தளவாய் சுந்தரம் கலந்து கொண்டு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

எம்.எல்.ஏ தளவாய் சுந்தரம் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து தளவாய் சுந்தரம் பேசுகையில், “இந்த மாவட்டத்திற்கு வ.உ.சி-யின் பெயரை வைத்தது புரட்சித்தலைவர். முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா நெல்லையில் மணிமண்டபம் அமைத்து வெண்கல் சிலை அமைத்தார். தொடர்ந்து, எடப்பாடி பழனிசாமி அவரது திருவுருவப் பலகைகையை திறந்து வைத்தார். எங்களது கோரிக்கை தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் வ.உ.சிக்கு சிலை வைத்து, அவருடைய பெயரை விமான நிலையத்திற்கு வைக்க வேண்டும் என்பது தான்” என்றார்.

தொடர்ந்து, 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நேரத்தில் அதிமுகவில் இருந்து செங்கோட்டையன் நீக்கப்பட்டது குறித்து செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, பதில் அளித்த தளவாய் சுந்தரம், “அதிமுகவை பொறுத்தவரை பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் எல்லாம். கட்சி நன்றாக உள்ளது. ஊடகங்கள் தான் கட்சியை பிரித்துக் காட்டுகின்றன. கட்சியில் இருப்பவர்களுக்கு சுயகட்டுப்பாடு வேண்டும்.

கட்சியின் பொதுச் செயலாளருக்கு அனைவரும் கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டும் என்பது அனைத்து கட்சியின் விதி. அந்த விதிக்கு கட்டுப்பட்டு இருப்பவர்கள் தொடர்ந்து கட்சியில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தலைமையை விமர்சிப்பதற்கு யாருக்கும் தகுதி கிடையாது. வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் 100 சதவீதம் எடப்பாடி தான் முதலமைச்சர்“ என்று அவர் கூறினார்.

