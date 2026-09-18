வெளியான அதிமுக நட்சத்திர பேச்சாளர் பட்டியல்: சி.வி. சண்முகம், எஸ்.பி. வேலுமணி பெயர் 'மிஸ்ஸிங்'
"மதுராந்தகம் தொகுதியை பொறுத்தவரை வன்னியர் சமூகத்தினர் அடர்த்தியாக வசிக்கும் தொகுதி ஆகும். எனவே, வன்னியர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த சி.வி. சண்முகத்தின் தேர்தல் பிரச்சாரம் கட்சிக்கு கூடுதல் பலமாக இருக்கும் என கருதப்பட்டது"
Published : September 18, 2026 at 9:52 PM IST
சென்னை: மதுராந்தகம், தாராபுரம் சட்டப்பேரவை இடைத்தேர்தலுக்கான அதிமுக நட்சத்திரப் பேச்சாளர்கள் பட்டியலில் சி.வி. சண்முகம், எஸ்.பி. வேலுமணியின் பெயர்கள் இடம்பெறாதது விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல், வரும் அக்டோபர் 6ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.
இந்த இடைத்தேர்தலில் 5 முனை போட்டி நிலவக்கூடிய சூழலில் தவெக, திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர், மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தங்களது வேட்பாளர்களை அறிவித்து தீவிர தேர்தல் பிரச்சாரதில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
தாராபுரம், மதுராந்தகம் ஆகிய தொகுதிகளில் தவெக சார்பில் முறையே சத்தியபாமாவும், மரகதம் குமரவேலும் தவெக சார்பில் போட்டியிடுகின்றனர். இவர்கள் இருவருமே கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் இதே தொகுதிகளில் அதிமுக சார்பில் நின்று வெற்றி பெற்றவர்கள் ஆவர். எனவே, இந்த முறையும் அவர்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
அதே சமயத்தில், இந்த இரு தொகுதிகளிலும் அதிமுகவுக்கு பெரிய அளவில் செல்வாக்கு இருப்பதால் தவெகவுக்கு அக்கட்சி கடும் நெருக்கடியை கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், இந்த இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்காக அதிமுக சார்பில் நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியிடப்பட்டது. 40 பேர் கொண்ட இந்த பட்டியலை எடப்பாடி பழனிச்சாமி இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திடம் சமர்ப்பித்துள்ளார்.
இந்த பட்டியலில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, துணைப் பொதுச் செயலாளர் கே.பி முனுசாமி, கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் தம்பிதுரை, பொருளாளர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன், கட்சியின் தேர்தல் குழு செயலாளர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகளின் பெயர் இடம் பெற்றுள்ளது.
ஆனால் அதிமுக மூத்த நிர்வாகிகளும், முன்னாள் அமைச்சர்களுமான சி.வி சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி ஆகியோரின் பெயர்கள் இந்தப் பட்டியலில் இடம்பெறவில்லை. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக சிவி சண்முகம், எஸ்.பி. வேலுமணி ஆகியோர் தலைமையில் தனி அணி உருவானது.
பின்னர், எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்தி எஸ்.பி. வேலுமணி அவருடன் ஐக்கியமானார். ஆனால், சி.வி.சண்முகம் எடப்பாடி பழனிசாமியை இதுவரை சந்திக்கவில்லை.
இந்த சூழலில்தான், அதிமுக நட்சத்திர வேட்பாளர்கள் பட்டியலில் சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி ஆகியோரின் பெயர்கள் இடம்பெறவில்லை.
மதுராந்தகம் தொகுதியை பொறுத்தவரை வன்னியர் சமூகத்தினர் அடர்த்தியாக வசித்து வரும் தொகுதி ஆகும். எனவே, வன்னியர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த சி.வி. சண்முகத்தின் தேர்தல் பிரச்சாரம் கட்சிக்கு கூடுதல் பலமாக இருக்கும் என கருதப்பட்டது.
அதே போல், தாராபுரம் தொகுதியில் கொங்கு சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அதிகமாக இருப்பதால், எஸ்.பி. வேலுமணியின் பிரச்சாரம் முக்கியமானதாக பார்க்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், இருவரின் பெயரும் நட்சத்திர பேச்சாளர் பட்டியல் இடம்பெறாதது அதிமுகவுக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி.சண்முகத்தின் ஆதரவாளர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். இதேபோல், கொங்கு பகுதியை சார்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணியின் பெயரும் இந்த பட்டியலில் இடம்பெறாதது குறிப்பிடத்தக்கது.