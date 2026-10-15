அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா மீது கிரிமினல் வழக்குப் பதிய வேண்டும் - நீதிமன்றத்தை நாடிய அதிமுக
எந்தவித ஆதாரமுமின்றி, உள்நோக்கத்தோடு கட்சியின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையிலும், அதிமுக தொண்டர்களை தனது கட்சிக்கு இழுக்கும் நோக்கிலும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா தொடர்ந்து அவதூறு பரப்பி வருவதாக மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 15, 2026 at 5:08 PM IST
சென்னை: அதிமுகவின் பெயருக்குக் களங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் அவதூறாகப் பேசியதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா மீது கிரிமினல் வழக்குப் பதிவு செய்ய கோரி, சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த அக்டோபர் 10ஆம் தேதி தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, அதிமுகவுக்கும் - திமுகவுக்கும் இடையே ரகசிய ஒப்பந்தம் இருப்பதாக கூறி இருந்தார். அவரின் இந்த பேச்சு அதிமுகவின் பெயருக்கும், அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் களங்கம் விளைவிக்கும் விதத்தில் உள்ளதாக குற்றம்சாட்டிய அதிமுக மாவட்ட செயலாளர் ஆதி ராஜாராம், இதுதொடர்பாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு எதிராக சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.
அந்த மனுவில், 'மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் அதிமுக நிர்வாகிகள் இரட்டை இலை அல்லது சுயேச்சை சின்னத்திற்குப் பதிலாக திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னத்திற்கு வாக்கு கேட்டதாகவும், பதிலுக்கு திமுகவினர் இரட்டை இலைக்கு வாக்கு கேட்டதாகவும், சுமார் 70 லட்சம் ரூபாய் பணப்பட்டுவாடா மூலம் வாக்குகள் மாற்றப்பட்டதாகவும் ஆதவ் அர்ஜுனா பேசி இருந்ததாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
எந்தவித ஆதாரமுமின்றி, உள்நோக்கத்தோடு கட்சியின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையிலும், அதிமுக தொண்டர்களைக் தனது கட்சிக்கு இழுக்கும் நோக்கிலும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தொடர்ந்து அவதூறு பரப்பி வருவதால், அவர் மீது கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுத்து தண்டிக்க வேண்டும்' என மனுவில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனு வரும் அக்டோபர் 21ஆம் தேதி ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வர உள்ளது.
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முன்னதாக, கடந்த 23ஆம் தேதி மதுராந்தகத்தில் நடைபெற்ற தேர்தல் பணி பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் பூத் முகவர்களுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, வாக்காளர்களை குழப்பும் வகையில் அதிமுகவின் சின்னத்தை தவெக சின்னத்துடன் ஒப்பிட்டு பேசியதாகவும், அதற்காக அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அதிமுக எம்.பி இன்பதுரை, சென்னையில் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியை சந்தித்து புகார் மனு அளித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதேபோன்று, மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது, அதிமுகவில் இன்றைக்கு பழைய நிலை இல்லை. எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோரின் கொள்கைகளை நம்பியிருந்த பலர் அங்கிருந்து வெளியேறி சிலர் தவெகவில் இணைந்திருக்கிறார்கள் என்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேசி இருந்தார்.