'மேடம் திரிஷாவிற்கும் துணை முதல்வர் பதவி':புது குண்டை வீசிய ஆர்.பி. உதயகுமார்
முதலமைச்சராக வந்துவிட்டால், ஏதோ தமிழ்நாடு தனது அப்பன் வீட்டு சொத்து, தாத்தா வீட்டு சொத்து என்கிற நினைப்பு வந்து விடுகிறதோ? என ஆர்.பி. உதயகுமார் கேள்வியெழுப்பினார்.
Published : June 27, 2026 at 1:57 PM IST
மதுரை: நட்புக்கும், உறவுக்கும் இலக்கணமாக விளங்கும் மேடம் திரிஷாவை கூட முதலமைச்சர் விஜய், துணை முதலமைச்சராக அறிவித்தாலும் ஆச்சரியப்பட ஒன்றும் இல்லை என முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து அவர் இன்று வெளியிட்ட வீடியோவில் கூறியுள்ளதாவது:
தமிழ்நாட்டில் நேற்று மாலையில் இருந்து ஒரு பரபரப்பு சுற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டை சாராத கர்நாடக மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பிரபல திரைப்பட தயாரிப்பாளர் வெங்கட நாராயணாவை தமிழக அரசின் டெல்லி சிறப்புபிரதியாக நியமித்திருக்கிறது தவெக அரசு .
இதற்கு முன்பாக தனக்கு ஜாதகத்தை கணித்து கூறும் ராதன் பண்ட்டிடை தனது அரசியல் ஆலோசகராக தவெக அரசு நியமனம் செய்து, கடும் விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டது.
அதன் பிறகு அந்த நியமனம் ரத்து செய்யப்பட்டது. ஒருவேளை எல்லோருக்கும் ஜாதகத்தை கணித்து கொடுக்கிற ராதன் பண்டிட், தன்னுடைய ஜாதகத்தை சரியாக கணிக்க தவறினாரோ என்னவோ?
அதற்குபிறகு தன்னுடைய மேனேஜர் ஜெகதீஷ் பழனிச்சாமி, தன்னுடைய வியூக வகுப்பாளர் ஜான் ஆரோக்கியசாமி ஆகியோரை அதிகாரப்பூர்வமான பவர் சென்டராக வைத்துக்கொண்டார் விஜய்.
அதிகாரப்பூர்வமான பவர் சென்டராக உள்ளவர்கள் முதல்வர் விஜயின் நட்புக்கு இலக்கணமாக இருப்பவர்கள் என்பது நாட்டு மக்களுக்கு நன்றாகப் புரிகிறது.
தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக வந்து விட்டால், ஏதோ தமிழ்நாடு தனது அப்பன் வீட்டு சொத்து, தாத்தா வீட்டு சொத்து என்ற நினைப்பு வந்து விடுகிறதோ?
முதல்வர் விஜய்க்கு ஐந்தாண்டுகளுக்கு தான் மக்கள் தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளார்கள். அதுவும் மைனாரிட்டி அரசாக இருந்து கொண்டு இப்படி தமிழகத்தினுடைய 8 கோடி மக்களின் உரிமை காக்கும் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி என்கிற பெருமை வாய்ந்த பதவியை தன்னோடு பழகியவர்கள் என்கிற காரணத்தினாலே திரைப்படங்களில் முக்கிய ரோல் தருவதைப் போல வழங்கப்பட்டுள்ளது.
8 கோடி தமிழர்களுடைய உரிமையை நிலைநாட்ட ஒரு தமிழர் கூட கிடைக்கவில்லையா நம் முதல்வர் விஜய் அவர்களுக்கு? தமிழ்நாட்டின் உரிமையை டெல்லியில் நிலைநாட்டிய கர்நாடகாவை சேர்ந்த பிரபல சினிமா பட தயாரிப்பாளர் வெங்கட் நாராயணாவை நியமித்து தவெக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஒன்று புரிகிறது. விஜய்யை வைத்து படம் எடுத்தவர்கள், தன் படத்தில் நடிப்பவர்கள், மேனேஜராக இருந்தவர்கள் என எல்லோருக்கும் அரசு பதவி வழங்கிய முதல்வர் விஜய், நட்புக்கும், உறவுக்கும் இலக்கணமாக இருக்கின்ற பிரபல திரைப்பட கதாநாயகியான மேடம் திரிஷாவை கூட துணை முதல்வராக்கி விரைவிலே அறிவிப்பு வெளியிடலாம்.
இந்த அறிவிப்பை முதலமைச்சர் முதல்வர் விஜய் எப்போது வேண்டுமானாலும் வெளியிடலாம் என்கிற அதிர்ச்சியிலேயே தமிழகம் உறைந்து போயிருக்கிறது" என ஆர்.பி. உதயகுமார் தெரிவித்தார்.