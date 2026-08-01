காவிரி விவகாரம்; அரசு சார்பாக யாருமே வாய் திறக்காதது ஏன்? ஆர்.பி. உதயகுமார் கேள்வி
எந்த பிரச்சனை குறித்து கேட்டாலும் ஒரே வாரத்தில் தீர்த்துவிடுவோம் என்பதுதான் முதலமைச்சரின் பதிலாக உள்ளது என ஆர்.பி. உதயகுமார் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : August 1, 2026 at 9:58 PM IST
திருநெல்வேலி: டெல்டா பகுதிகள் வறண்டு போயுள்ள நிலையில், தமிழக நீர்வளத் துறை அமைச்சர் இதுகுறித்து வாயே திறப்பதில்லை என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.
அதிமுக சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக ஆர்.பி. உதயகுமார், இன்று திருநெல்வேலி வந்திருந்தார். அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "தமிழகம் முழுவதும் மின்வெட்டு இருக்கிறது. மக்கள் இதை எதிர்த்து போராடுகிறார்கள். ஊடகங்களிலும் செய்திகள் வருகின்றன. ஆனால், இதனை மின்வாரியத்துறை அமைச்சர்தான் இதனை ஒத்துக்கொள்ள மறுக்கிறார்.
'மின் கட்டணம் பல மடங்கு உயர்வு'
தேர்தலுக்கு முன்பு 200 யூனிட் மின்சாரம் இலவசம் என தவெக அறிவித்தது. அதையும் முழுமையாக அமல்படுத்தவில்லை. கடந்த ஆண்டு மே, ஜூன், ஜூலை மாதங்களோடு ஒப்பிடும்போது, நடப்பாண்டு மின் கட்டணம் 40% முதல் 60% வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
விவசாய மின் இணைப்புக்காக 2,22,000 விண்ணப்பங்கள் நிலுவையில் உள்ளன. தட்கல் முறையில் மின் இணைப்பு வழங்குவதற்காக விவசாயிகளிடம் இருந்து வைப்புத் தொகையாக ஏறத்தாழ ரூ.9,000 கோடி வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், கடந்த மூன்று மாதங்களில் ஒருவருக்கு கூட மின் இணைப்பு வழங்கப்படவில்லை.
அதே நேரத்தில் மின்சாரத் துறை சார்பில் ரூ.22,000 கோடி கடன் வாங்கப்பட்டுள்ளது. மின்சாரத் துறை தலைமையகத்தில் இருந்த ‘ஹார்ட் டிஸ்க்’ காணாமல் போனதாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்ட விசித்திரமான சம்பவம் இந்த ஆட்சியில்தான் நடந்துள்ளது.
'தமிழகத்திற்கு தலைகுனிவு'
டெல்டா பகுதிகள் வறண்டு போயுள்ள நிலையில், தமிழக நீர்வளத் துறை அமைச்சர் இதுகுறித்து வாயே திறப்பதில்லை. காவிரி விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவான தீர்ப்பு வழங்கிய பிறகும், பேச்சுவார்த்தை நடத்தப் போவதாகக் முதலமைச்சர் விஜய் கூறுவது முட்டாள்தனமானது. பேச்சுவார்த்தைக்கு வருகிறேன் என்று கூறிய தமிழக முதலமைச்சரை 'வர வேண்டாம்' என்று கர்நாடக முதலமைச்சர் மறுத்துள்ளது தமிழகத்திற்கு ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய தலைகுனிவு.
கர்நாடகாவில் இருந்து தண்ணீர் வழங்காததால் 20 மாவட்டங்களில் குடிநீர் தட்டுப்பாடும், 12 லட்சம் ஏக்கர் நிலத்திலான விவசாயத்தில் பாதிப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது. எந்த பிரச்சனை குறித்து கேட்டாலும் ஒரே வாரத்தில் தீர்த்துவிடுவோம் என்பதுதான் முதலமைச்சரின் பதிலாக உள்ளது.
லஞ்சத்தை ஒழிக்கப் போவதாக கூறி, தமிழக அரசு சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டகட்டணமில்லா உதவி எண்ணை ஆளும் கூட்டணியில் உள்ள கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் கனகராஜ் தொடர்பு கொண்டுள்ளார். அப்போது அந்த எண் ஒரு பீடி சுற்றும் நிறுவனத்திற்குச் சென்றுள்ளது. "இது லஞ்சத்தை ஒழிக்க விஜய் அரசு கொடுத்த எண்ணா?" என்று அவர் கேட்ட விபரம் செய்தியாகவே வெளிவந்துள்ளது.
'மக்களின் துயரம் தொடரும்'
இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ், இன்ஃப்ளூயன்சர்கள் மற்றும் சமூக ஊடக உள்ளடக்கங்கள் மூலம் ஒரு போலி பிம்பத்தைக் கட்டமைக்க தவெகவினர் முயல்கின்றனர். இது தமிழகத்தின் யதார்த்த அரசியலுக்கு உதவாது. உண்மை நிலவரத்தை உணரும் வரை, தமிழக மக்களின் துயரம் தொடரும்" என ஆர்.பி. உதயகுமார் கூறினார்.
தொடர்ந்து, வண்ணாரப்பேட்டையில் நடைபெற்ற கட்சி ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ஆர்.பி. உதயகுமார் பேசும்போது, "நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவு ஒரு மாயை. சாமானிய தொண்டர்களை நம்பி தான் அதிமுக உள்ளது. தனிநபர்களை நம்பி கட்சி இல்லை. கடம்பூர் ராஜு என் உயிருக்கும் மேலான நண்பர். ஆனால் அவர் தவெகவில் இணைந்த பிறகு அவரை கோவில்பட்டியில் வரவேற்க கூட ஆள் இல்லை" என உதயகுமார் பேசினார்.
முன்னதாக, தனது பேச்சில் தமிழக முதலமைச்சரை மிகவும் மோசமான வார்த்தைகளில் ஆர்.பி. உதயகுமார் பேசினார். இதற்காக தன் மீது வழக்கு போட்டாலும் பரவாயில்லை எனவும் அவர் கூறியது குறிப்பிடத்தக்கது.