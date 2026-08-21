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தாய் மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்: வெறும் 1 பைசாவில் ஜாய் ஆலுக்காஸ் கைப்பற்ற போவது எப்படி? சந்தேகம் கிளப்பும் அதிமுக

மற்ற நிறுவனங்கள் எல்லாம் 400-15000 ரூபாய் வரை செய்கூலி அளவு கோரிய போது, இந்த நிறுவனம் மற்றும் ஒரு பைசா கோரி இருப்பது புருவங்களை உயர்த்தாமல் இல்லை என அதிமுக சந்தேகம் தெரிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2026 at 6:31 PM IST

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சென்னை: 'தாய் மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டம் தொடர்பான ஒப்பந்தத்தை வெறும் 1 பைசா மட்டுமே விலைப்புள்ளி அளித்து ஜாய் ஆலுக்காஸ் நிறுவனம் கைப்பற்றப் போவதாக தகவல் வெளியாகும் நிலையில், இதுகுறித்து சந்தேகம் எழுப்பும் விதமாக அதிமுக தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளது.

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக மிகப்பெரிய வெற்றியை பதிவு செய்து ஆட்சியில் அமர்ந்தது. இந்த வெற்றிக்கு அக்கட்சி கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளும் முக்கிய பங்காற்றின என்று கூறினால் மிகையாகாது.

அதில் முக்கியமானது, தாய் மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம். இத்திட்டத்தின் கீழ் அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. வரும் செப்டம்பர் 15-ம் தேதி அண்ணா பிறந்தநாளன்று இந்த திட்டத்தை முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கி வைக்கவுள்ளார்.

இத்திட்டத்திற்கு முதற்கட்டமாக 4,41,667 தங்க மோதிரங்களை, 22 கேரட் தரத்தில் கொள்முதல் செய்வதற்கான ஒப்பந்தம் கடந்த ஜூலை 14-ம் தேதி வெளியிடப்பட்டது. இத்திட்டத்திற்காக நடப்பு நிதியாண்டில் ரூ.755.83 கோடி நிதி ஒதுக்கப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, இந்த ஒப்பந்தத்தை கைப்பற்றுவதற்காக பல்வேறு நிறுவனங்கள் விண்ணப்பித்திருந்த நிலையில், வெறும் 1 பைசாவை விலைப்புள்ளியாக அளித்து ஜாய் ஆலுக்காஸ் நிறுவனம் இந்த டெண்டரை கைப்பற்றப் போவதாக கூறப்படுகிறது.

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அதாவது செய்கூலி, சேதாரம், ஹால்மார்க் முத்திரை, பேக்கிங், காப்பீடு, போக்குவரத்து என அனைத்துக்கும் சேவைக் கட்டணமாக 1 பைசா வழங்கினால் போதும் என ஜாய் ஆலுக்காஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி, மிகக் குறைந்த அளவில் விலைப்புள்ளி அளித்ததன் பேரில் இந்த டெண்டர் ஜாய் ஆலுக்காஸ் நிறுவனத்துக்கே செல்ல வாய்ப்புள்ளது.

அதிமுக சூசக பதிவு

இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து சந்தேகம் எழுப்பும் விதமாக அதிமுக ஐடி விங் ஒரு எக்ஸ் பதிவை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், “தாய் மாமன் தங்க மோதிரம்” திட்டத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிய நிறுவனங்கள் குறித்த விவரங்கள் சமூக ஊடகங்களில் செய்தியாக வந்துள்ளன.

ஜாய் அலுக்காஸ் நிறுவனம் 0.01 பைசா செய்கூலி சேதார அளவில் இந்த மோதிரத்தை செய்வதாக கூறி ஒப்பந்தத்தைப் பெற்றுள்ளதாக செய்திகள் வருகின்றன.

இந்த ஜாய் அலுக்காஸ் நிறுவனத்தின் Sister Concern எனக் கூறப்படும் ஜோஸ் அலுக்காஸ் நிறுவனத்தின் Brand Ambassador ஆக விளம்பரங்கள் நடித்தவர் யார் தெரியுமா? நம்ம ப்ரோ நடிகர் விஜய் தான்!

மற்ற நிறுவனங்கள் எல்லாம் 400-15000 ரூபாய் வரை செய்கூலி அளவு கோரிய போது, இந்த நிறுவனம் மற்றும் ஒரு பைசா கோரி இருப்பது புருவங்களை உயர்த்தாமல் இல்லை" என அந்த பதிவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், தமிழக அரசு Major Shareholder ஆக இருக்கும் Titan நிறுவனத்திடம் இந்த விலையை Match செய்ய அரசு கோரியதா?

தனியார் நிறுவனம் செய்வதற்கு பதிலாக அரசு நிர்வகிக்கும் நிறுவனமே செய்தால் அது இன்னும் செம்மையாக அமையுமே? ஆவன செய்வீர்களா தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களே?" என அதிமுக கேள்வியெழுப்பியுள்ளது.

TAGGED:

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்
முதல்வர் ஜோசப் விஜய்
ஜோய் ஆலுக்காஸ்
ஒரு பைசா
JOY ALUKKAS THAI MAMAN SCHEME

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