அதிமுகவின் சட்டமன்றக் குழுத் தலைவர் யார்? இபிஎஸ் Vs வேலுமணி மோதல்

இபிஎஸ், எஸ்.பி.வேலுமணி என இரண்டு அணியாக வந்து தற்காலிக சபாநாயகரிடம் ஆதரவு கடிதம் வழங்கியதால் அதிமுகவினரிடையே பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தற்காலிக சபாநாயகருடன் அதிமுகவின் எஸ்.பி.வேலுமணி குழுவினர் சந்திப்பு
Published : May 11, 2026 at 8:18 PM IST

சென்னை: அதிமுகவின் சட்டமன்றக் குழுத் தலைவர் தொடர்பாக இபிஎஸ் மற்றும் வேலுமணி இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளதால் அதிமுகவில் நெருக்கடியான சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று இடதுசாரிகள், விடுதலைச் சிறுத்தைகள், காங்கிரஸ், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைத்துள்ளது. கட்சி தொடங்கி தான் சந்தித்த முதல் தேர்தலிலேயே முதலமைச்சரான விஜய்க்கு பல்வேறு மாநில முதலமைச்சர்கள், அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் வாழ்த்துத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்த தேர்தலில் அதிமுக 47 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று மூன்றாமிடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இரண்டாம் இடத்தில் உள்ள திமுக 59 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தைப் பெற்றிருந்த நிலையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த சூழலில், அதிமுகவின் சட்டமன்றக் குழுத் தலைவர் யார்? என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது.

இன்று (மே 11) காலை 09.30 மணிக்கு 17ஆவது தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டம் கூடியது. இதில் புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்டிருந்த உறுப்பினர்கள் அனைவரும் எம்எல்ஏக்களாகப் பதவியேற்றுக் கொண்டனர். கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் ஒரு அணியும், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையில் ஒரு அணியும் சட்டப்பேரவைக்கு வந்ததால் அதிமுகவினர் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

மேலும், சட்டப்பேரவையில் தற்காலிக சபாநாயகர் கருப்பையா நேரில் சந்தித்த அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தளவாய் சுந்தரம், ஓ.எஸ்.மணியன் ஆகியோர் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அதிமுகவின் சட்டமன்றக் குழுத் தலைவராக நியமிக்க வேண்டி 17 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவுக் கடிதத்தை வழங்கினர்.

அதேபோல், இன்று மாலை அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம் தலைமையிலான அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், தற்காலிக சபாநாயகரைச் சந்தித்து அதிமுகவின் சட்டமன்றக் குழுத் தலைவராக எஸ்.பி.வேலுமணி, சட்டமன்றக் குழுவின் துணைத் தலைவராக ஹரி, கொறடாவாக சி.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோரை நியமிக்க வேண்டி 30 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவுக் கடிதத்தை வழங்கினர்.

இதன்மூலம் அதிமுக இரண்டாகப் பிளவுப்பட்டுள்ளது உறுதியாகியுள்ளது. இது அதிமுக தொண்டர்கள், நிர்வாகிகளிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதனிடையே செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம், "அனைத்தும் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வெளிவரும்; கொஞ்சம் நேரம் காத்திருங்கள்" என்று தெரிவித்தார்.

