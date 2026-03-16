சிறுபான்மையின மக்களுக்காக திமுக என்ன செய்தது? எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி
முதலமைச்சரை பொறுத்த வரை, சிறுபான்மையின மக்களை திமுக தான் பாதுகாக்கிறது என்ற ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி அவர்களின் வாக்குகளைப் பெற முயற்சிக்கிறார் என எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டினார்.
Published : March 16, 2026 at 1:17 PM IST
சென்னை: சிறுபான்மையின மக்களுக்காக திமுக என்ன செய்தது? என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
சென்னை எழும்பூரில் உள்ள தனியார் ஹாலில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் இப்தார் நோன்பு திறக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சியில் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன், அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன், இந்திய ஜனநாயகக் கட்சியின் நிறுவனர் பாரிவேந்தர், பெருந்தலைவர் மக்கள் கட்சித் தலைவர் தனபால், புதிய நீதி கட்சித் தலைவர் ஏ.சி.சண்முகம், புரட்சி பாரதம் கட்சித் தலைவர் பூவை ஜெகன் மூர்த்தி, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏ.க்கள், நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, "தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தை விரைவில் நடைபெறும். வேட்பு மனுத்தாக்கலுக்கு இன்னும் 15 நாட்கள் இருக்கின்றன. கால அவகாசம் நிறைய இருக்கிறது. அதனால் பொறுமையாகக் கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து உணர்வுப்பூர்வமாக, நாங்கள் நிறுத்தக்கூடிய அனைத்து வேட்பாளர்களும் வெற்றி பெறக்கூடிய நிலையில் தொகுதிப் பங்கீடு அமையும்.
சிறுபான்மையின மக்களுக்காக திமுக என்ன செய்தது? அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் பல்வேறு திட்டங்களை நாங்கள் செயல்படுத்தினோம். சட்டம்- ஒழுங்கு பாதுகாக்கப்பட்டது.
சிறுபான்மையின மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அரணாக விளங்கியது அதிமுக அரசு. இன்று ஒட்டு மொத்த தமிழ் மக்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை. தமிழ்நாட்டில் அப்படிபட்ட நிகழ்வு தான் இன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது. முதலமைச்சரை பொறுத்த வரைக்கும், சிறுபான்மையின மக்களை திமுக தான் பாதுகாக்கிறது என்ற உணர்வைத் தூண்டி விட்டு ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி அவர்களின் வாக்குகளைப் பெற முயற்சிக்கிறார். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மக்களுக்கு தேவையான திட்டத்தை கொடுத்தார்களா? இந்த ஐந்து நாட்களில் புதிய புதிய திட்டங்களை அறிவிக்கிறார். இப்படி மக்களை ஏமாற்றும் அரசு தான் திமுக அரசு.
கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை. திமுக கூட்டணியை மக்கள் நம்பப் போவதில்லை. அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தவரை சட்டம்- ஒழுங்கு பாதுகாக்கப்பட்டது. விலைவாசி ஏறவில்லை. மின்சார கட்டணம், சொத்து வரி ஏறவில்லை. இந்த ஆட்சியில் நடப்பது ஊழல் மட்டும் தான். அதிமுகவோ அல்லது எங்கள் கூட்டணியைச் சேர்ந்த தலைவர்களோ, தவெக கட்சியுடன் பேசவில்லை. எங்கள் கொள்கையை ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடியவர்கள் வந்தால் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு உரிய வாய்ப்பு கிடைக்க நாங்கள் முயற்சி செய்வோம்" என்றார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், "அதிமுகவின் ஐந்து ஆண்டு கால ஆட்சியில் சொத்துவரி அதிகரிக்கப்படவே இல்லை. வீடுகளுக்கு மாதந்தோறும் மின் கணக்கீடு என்று சொன்னார்கள். செய்தார்களா? அமைச்சர் ஒருவராக இருந்தாலும் பினாமி அமைச்சர் ஒருவர் செயல்படுகிறார். தொகுதி பங்கீடு குறித்து இன்னும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படவில்லை. வெகு விரைவில் பேச்சுவார்த்தை தொடங்கும். பாஜக சார்பில் தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தையை நடத்த குழு அமைப்போம்" என்றார்.