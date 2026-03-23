திமுக 28 கட்சிகளுடன் ஏன் கூட்டணி வைத்துள்ளது? - அன்புமணி கேள்வி
"என்டிஏ கூட்டணி வெற்றி பெற்று, எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் ஆவார். தமிழ்நாட்டில் டபுள் இஞ்சின் ஆட்சி அமையும்" என்ற மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் கூறியுள்ளார்.
Published : March 23, 2026 at 9:31 PM IST
சென்னை: திமுக ஏன் 28 கட்சியுடன் கூட்டணி வைத்துள்ளது?, அவர்கள் திட்டங்கள் மீது அவர்களுக்கே நம்பிக்கை இல்லை. இருந்தால் ஏன் இவ்வளவு பெரிய கூட்டணி அமைக்கிறார்கள்? என பாமக தலைவர் அன்புமணி சரமாரியாக கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.
சென்னையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் அதிமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளின் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி, பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் பியூஸ் கோயல், எல்.முருகன், தமிழிசை சௌந்தரராஜன், பாமக தலைவர் அன்புமணி, அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன், தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழக தலைவர் ஜான் பாண்டியன், இந்திய ஜனநாயகக் கட்சி தலைவர் பாரிவேந்தர் உள்ளிட்டோர் கலந்துக் கொண்டனர்.
இதைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, "தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் தலைவர்களுடனான தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை சுமுகமாக நடைப்பெற்றது. இதில், பாஜக-வுக்கு 27 தொகுதிகளும், பாமக-விற்கு 18 தொகுதிகளும், அமமுக-க்கு 11 தொகுதிகளும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இன்னும் சில கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைப்பெற்று வருகிறது. இன்று இரவுக்குள் அந்த பேச்சுவார்த்தை சுமுகமாக முடியும். எங்கள் கூட்டணி வெற்றிக் கூட்டணியாக உள்ளது. அதிக இடங்களை பெற்று அதிமுக ஆட்சியை அமைக்கும். நாங்கள் டெல்லி சென்றால் அவதூறு பரப்பப்படுகிறது. முதலமைச்சர் நாங்கள் டெல்லி சென்றாலே பயப்படுகிறார்" என்றார்.
மேலும், தொகுதி பங்கீடு தாமதம் குறித்து பதிலளித்த அவர், "திமுக-வில் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை 20 நாட்களாக நடக்கிறது. விசிக, சிபிஎம் தொகுதி உடன்பாடு இன்னும் எட்டவில்லை. ஆனால், நாங்கள் இன்று தான் பேச்சுவார்த்தையைத் துவங்கினோம், மாலையே அறிவித்து விட்டோம்" என்றார்.
இபிஎஸ்-ஸைத் தொடர்ந்து பேசிய பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் பியூஸ் கோயல், "என்டிஏ கூட்டணி தொகுதி பங்கீடு சுமூகமாக நடைபெற்று, மனநிறைவு பெற்றிருக்கிறது. இந்த தேர்தலில் திமுக-வின் ஊழல் ஆட்சி அகற்றப்படும். பல அமைச்சர்கள் ஊழல் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள். அவர்களை தோற்கடித்து இந்த தேர்தலில் என்டிஏ கூட்டணி வெற்றி பெறும்" என அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
மேலும், "என்டிஏ கூட்டணி வெற்றி பெற்று, எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் ஆவார். இதைத்தொடர்ந்து, டபுள் இஞ்சின் ஆட்சி அமையும். அதில், விவசாயிகள், மீனவர்கள், இளைஞர்கள் வாழ்வில் வளர்ச்சியடைவார்கள்" என்றார்.
இதையடுத்து பேசிய பாமக தலைவர் அன்புமணி, "மத்தியில், மாநிலத்தில் கூட்டணி ஆட்சி அமைந்தால் நிறைய திட்டங்கள் தமிழகத்துக்கு கிடைக்கும். கடந்த 5 ஆண்டுகளாக திமுக, மத்திய அரசை தேவையில்லாமல் எதிர்த்து வருகின்றது. இதனால் தமிழக மக்களுக்கு ஒன்றும் கிடைக்காது. தமிழகத்தில் என்ன நடக்கிறது? என திமுக-வுக்கு தெரியவில்லை. கொலை, கொள்ளை, ஊழல், கள்ளச்சாரயம்-தான் தமிழகத்தில் இருக்கிறது. சிறிய குழந்தைகளை மானபங்கம் செய்கின்றனர். போதை கலாச்சாரம் அதிகமாகியுள்ளது" என தன்னுடைய குற்றச்சாட்டுக்களை அடுக்கடுக்காக முன் வைத்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "திமுக ஏன் 28 கட்சியுடன் கூட்டணி வைத்துள்ளது?, திமுக திட்டங்கள் மீது நம்பிக்கை இருந்தால் ஏன் இவ்வளவு பெரிய கூட்டணி அமைக்கிறார்கள்? மீண்டும் திமுக-வுக்கு மக்கள் வாக்களிக்க மாட்டார்கள்" என்கிறார்.
அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கூறும்போது, "திமுக குடும்ப ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வர அமமுக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளோம். பியூஸ் கோயல் பலமுறை இங்கு வந்து சென்றுள்ளார். அதேபோல் தேர்தலை எப்படி சந்திக்க வேண்டும் என அமித் ஷா ஆலோசனை கூறியுள்ளார். பேச்சுவார்த்தை சுமுகமாக நடைப்பெற்றுள்ளது. எந்தெந்த தொகுதியில் போட்டி என்பதை எடப்பாடி விரைவில் அறிவிப்பார்" என்றார்.