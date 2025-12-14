அமைச்சர் கே.என்.நேரு மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும்: அதிமுக எம்.பி இன்பதுரை
நேருவின் சகோதரர் ரவிச்சந்திரன் வீடுகளில் அமலாக்கத்துறை மேற்கொண்ட சோதனையில் ஊழல் நடைபெற்றதற்கான ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளதாக அதிமுக எம்பி இன்பதுரை குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : December 14, 2025 at 2:35 PM IST
சென்னை: வேலைக்கு பணம் பெற்ற புகாரில் அமைச்சர் கே.என்.நேருவுக்கு எதிராக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் என அதிமுக எம்.பி இன்பதுரை வலியுறுத்தியுள்ளார்.
நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேருவின் உறவினர் வீடுகளில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர். சோதனையை தொடர்ந்து இது தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை தமிழக டிஜிபிக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தது.
அந்த கடிதத்தில், "அரசு துறையில் வேலை வாங்கி தருவதில் ரூ.1020 கோடி அளவில் முறைகேடு நடைபெற்று இருக்கலாம் என தாங்கள் சந்தேகிப்பதாகவும், இது தொடர்பாக தமிழக காவல்துறை முறையாக விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும்" எனவும் அந்த கடிதத்தில் அமலாக்கத்துறை தெரிவித்திருந்தது.
அமலாக்கத்துறையின் இந்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி, திமுக அரசை கடுமையாக விமர்சனம் செய்திருந்தார். இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரகுபதி, எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களில், அமலாக்கத்துறையை வைத்து மிரட்டும் நடவடிக்கையின் ஒரு அங்கே கே.என்.நேரு மீதான அமலாக்கத்துறையின் குற்றச்சாட்டுக்கு கண்டனம் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், தமிழக காவல்துறைக்கு அமலாக்கத்துறை எழுதிய கடிதத்தின் அடிப்படையில், லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கே.என்.நேரு மீது வழக்குப்பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதிமுக மாநிலங்களவை எம்.பி இன்பதுரை தமிழக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
அந்த கடிதத்தில், "கே.என்.நேரு துறையில் பணி ஒப்பந்தங்களை பெற்ற ஒப்பந்ததாரர்கள் 7.5 முதல் 10 சதவிகிதம் வரை கே.என்.நேருவுக்கு கமிஷன் தர வேண்டும் என கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். இதற்கு ஆதாரமாக, குறுஞ்செய்திகள், படங்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் பணம் பெறப்பட்டதற்கான ஆதாரங்களை அமலாக்கத்துறை திரட்டியுள்ளது. சுமார் 2,538 பேரிடம் ஒவ்வொரு பதவிக்கும் 25 லட்சம் ரூபாய் முதல் 35 லட்சம் ரூபாய் வரை வசூலித்ததாக கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த முறைகேட்டில் 10 ரூபாய் நோட்டை அடையாளமாக வைத்து முறைகேடு நடந்துள்ளது.
நேருவின் சகோதரர் ரவிச்சந்திரன் வீடுகளில் அமலாக்கத்துறை மேற்கொண்ட சோதனையில் ஊழல் நடைபெற்றதற்கான ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளது. மேலும், இந்த முறைகேட்டால் தகுதியான நபர்களுக்கு வேலை கிடைக்காமல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த விவகாரத்தில் அமலாக்கத்துறை எழுதிய கடிதத்தின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்த வேண்டும். பொதுமக்களின் நலன் கருதியும், நியாயமான முறையிலும் தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப் பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.