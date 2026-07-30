அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் ராஜினாமா விவகாரம்: ஆகஸ்ட் 4 அன்று விளக்கமளிக்க எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சபாநாயகர் அழைப்பு
எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ-க்கள் நேரில் ஆஜராகி தங்களது தரப்பு விளக்கங்களை அளிக்குமாறு சட்டப்பேரவைச் செயலகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
Published : July 30, 2026 at 1:02 PM IST
சென்னை: ராஜினாமா செய்த அ.தி.மு.க எம்.எல்.ஏ-க்கள் மீது கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தின் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிய மனுவில் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆஜராகி விளக்கமளிக்க சபாநாயகர் அழைத்த நிலையில், தற்போது அந்த சந்திப்பு ஆகஸ்ட் 4-ஆம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
அ.தி.மு.க-வைச் சேர்ந்த சத்தியபாமா, ஜெயக்குமார், மரகதம் குமரவேல், இசக்கி சுப்பையா ஆகியோர் தங்களது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தனர். இதையடுத்து, கட்சி மாறுதல் சட்டத்தின் கீழ் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகரிடம் மனு அளித்திருந்தார்.
இந்த மனு தொடர்பாக, தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைச் செயலர் சாந்தி, எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தார். அதில், முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் அளித்த விளக்கங்கள் மீது கூடுதல் தெளிவு தேவைப்பட்டதால், 1986-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை உறுப்பினர்களின் (கட்சி மாறுதல் காரணமாக தகுதியின்மையாக்குதல்) விதிகள் 7(7)-ன் கீழ் சபாநாயகர் நேரில் விளக்கம் கேட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதன்படி, இசக்கி சுப்பையா ஜூலை 3ஆம் தேதியும், சத்தியபாமா, ஜெயக்குமார் மற்றும் மரகதம் குமரவேல் ஆகியோர் ஜூலை 9ஆம் தேதியும் சபாநாயகர் முன் ஆஜராகி தங்களது தரப்பு விளக்கங்களை அளித்துள்ளனர்.
அவர்கள் அளித்த விளக்கங்கள், செயலரகத்தின் பதிவுகள் மற்றும் இருதரப்பினரும் அனுப்பிய கடிதங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், மேலும் சில விளக்கங்கள் தேவைப்படுவதாக சபாநாயகர் கருதினார். இதனால் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ-க்களையும், மனுதாரரான எடப்பாடி பழனிசாமியையும் ஒரே நேரத்தில் நேரில் ஆஜராகி, தங்களது தரப்பு விளக்கங்களை வழங்குமாறு சட்டப்பேரவைச் செயலகம் கேட்டுக்கொண்டது.
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அதன்படி, இன்று (ஜூலை 30) விளக்கம் கேட்கும் சந்திப்பு நடைபெறவிருந்தது. இந்நிலையில், இந்த சந்திப்பு தற்போது ஆகஸ்ட் 4-ஆம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
ஆகஸ்ட் 4ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள இந்த சந்திப்பில், எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்கள் நேரில் ஆஜராகி தங்களது தரப்பு விளக்கங்களை அளிக்குமாறு சட்டப்பேரவைச் செயலகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு முன்னாள் எம்.எல்.ஏவிடமும் சுமார் 30 நிமிடங்கள் விளக்கம் கேட்கப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. வரும் ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் தொடங்கவுள்ள நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகரின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை அரசியல் வட்டாரங்களில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.