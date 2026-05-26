அதிமுகவிலிருந்து வெளியேறிய 3 எம்.எல்.ஏ.க்களின் தொகுதிகள் காலியானதாக அறிவிப்பு

ஏற்கெனவே மூன்று தொகுதிகள் காலியானதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது அந்த எண்ணிக்கை நான்காக உயரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

Published : May 26, 2026 at 2:16 PM IST

சென்னை: அதிமுகவில் இருந்து வெளியேறி தவெகவில் இணைந்த 3 எம்.எல்.ஏ-க்களின் தொகுதிகள் காலியானதாக சட்டப்பேரவை செயலகம் அறிவித்துள்ளது. இதையடுத்து மதுராந்தகம், தாராபுரம், பெருந்துறை ஆகிய தொகுதிகள் இடைத்தேர்தலை எதிர்நோக்கி உள்ளன.

சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு, அதிமுகவில் நிலவி வந்த உட்கட்சி பூசல் பெரும் பிரச்சினையாக வெடித்திருக்கிறது. அதிமுக பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி பொறுப்பேற்ற பிறகு, நடைபெற்ற அனைத்து தேர்தல்களிலும் அதிமுக தோல்வியையே தழுவி வரும் நிலையில், அவரது தலைமை மீது கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு அதிருப்தி ஏற்பட்டிருக்கிறது.

இதன் காரணமாக அவரை பதவி விலகும்படி, மூத்த நிர்வாகிகள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில், சி.வி சண்முகம், எஸ்.பி வேலுமணி தலைமையில் ஒரு அணியாகவும், எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மற்றொரு அணியாகவும் அதிமுக செயல்பட்டு வருகிறது.

இதனிடையே, நேற்று (மே 25) மதுராந்தகம் தொகுதி மரகதம் குமரவேல், தாராபுரம் தொகுதி சத்யபாமா மற்றும் பெருந்துறை தொகுதி ஜெயக்குமார் ஆகிய அதிமுக 3 எம்.எல்.ஏக்கள் சபாநாயகரை சந்தித்து தங்களது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்வதாக கடிதம் அளித்தனர். அதோடு, உடனடியாக தவெகவில் தங்களை இணைத்துக்கொண்டனர்.

தொடர்ந்து, அதிமுக - திமுக இணைந்து ஆட்சியமைக்க போட்ட திட்டம் தங்களுக்கு திருப்தி அளிக்காததால், தொகுதி மக்களின் நலன் கருதி எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்ததாக மூன்று பேரும் விளக்கமளித்தனர்.

இதனையடுத்து, எம்.எல்.ஏக்கள் அளித்த ராஜிநாமா கடிதங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நிலையில், இன்று அந்த மூன்று தொகுதிகள் காலியானதாக சட்டப்பேரவை செயலகம் அறிவித்துள்ளது.

இந்த அறிவிப்புக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சபாநாயகர் ஜேசிபி பிரபாகரை நேரில் சந்தித்து கடிதம் வழங்கியுள்ளனர். அந்த கடிதத்தில், 3 பேரின் ராஜிநாமாவை ஏற்கக்கூடாது; அவற்றை திரும்ப பெறவேண்டும் என்றும், கட்சி மாறி வாக்களித்தாக புகாருக்கு உள்ளானவர்கள் மீதான தகுதி நீக்க நடவடிக்கை குறித்து முதலில் தீர்மானிக்க வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும், கட்சித் தாவல் குறித்து பரிசீலித்து வரும் நிலையில், சட்டப்பேரவைத் தலைவர் இப்படி ஒரு முடிவை அறிவித்திருப்பது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது என்றும் இபிஎஸ் தரப்பு தெரிவித்திருக்கிறது. சபாநாயகரிடம் இபிஎஸ் கடிதம் அளிக்கையில் அவருடன் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, இன்பதுரை, ஓ.எஸ் மணியன், தளவாய் சுந்தரம் ஆகியோரும் உடன் சென்றிருந்தனர்.

இந்த பரபரப்பு அடங்குவதற்கு முன்பாகவே, அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி அதிமுக எம்.எல்.ஏ இசக்கி சுப்பையா, தனது ஆதரவாளர்களுடன் சென்று சபாநாயகரை சந்தித்து இன்று ராஜிநாமா கடிதத்தை வழங்கினார். சபாநாயகர் கடிதத்தை கைப்பட எழுதி வர அறிவுறுத்திய நிலையில், வெளியே சென்று கைப்பட எழுதிவந்து மீண்டும் வழங்கினார்.

தனக்கு தொகுதி மக்கள் தான் முக்கியம் என்றும், மக்களின் நலன் கருதியே இந்த முடிவை எடுத்திருப்பதாகவும் இசக்கி சுப்பையா செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார். ஏற்கனவே மூன்று தொகுதிகள் காலியானதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது அந்த எண்ணிக்கை நான்காக உயரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

முன்பே சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி. வேலுமணி ஆதரவாளர்கள் 5 பேர் இபிஎஸ் அணிக்கு சென்றுவிட்ட நிலையில், தங்கள் தரப்பு எம்எல்ஏக்கள் 4 பேர் அடுத்தடுத்து ராஜிநாமா செய்துவிட்டதால், இதுகுறித்து சி.வி. சண்முகம் தரப்பினர் அவசர ஆலோசனை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

