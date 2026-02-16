ETV Bharat / state

நத்தம் விஸ்வநாதன் வெற்றியை எதிர்த்த வழக்கு - திமுக வேட்பாளர் ஆஜராகி சாட்சியம்

நத்தம் விஸ்வநாதன் தனது சொத்து விவரங்களை மறைத்ததால், ஆவணங்களின் அடிப்படையில் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தொடரப்பட்டது. அரசியல் காரணங்களுக்காக வழக்கு தொடரவில்லை என மனுதாரர் ஆண்டி அம்பலம் தெரிவித்துள்ளார்.

நத்தம் விஸ்வநாதன் - கோப்புப்படம்
நத்தம் விஸ்வநாதன் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 16, 2026 at 7:45 PM IST

சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர் நத்தம் விஸ்வநாதன் 73 கோடி ரூபாய் வருமானத்தை மறைத்து சட்டமன்ற தேர்தலில் பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்துள்ளதாக திமுக வேட்பாளர் ஆண்டி அம்பலம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் சாட்சியம் அளித்துள்ளார்.

கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் தொகுதியில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் நத்தம் விஸ்வநாதன் 1,07,762 வாக்குகள் பெற்று திமுக வேட்பாளர் ஆண்டி அம்பலத்தை (95,830 வாக்குகள்) தோற்கடித்தார்.

இதையடுத்து, அதிமுக வேட்பாளர் நத்தம் விஸ்வநாதன் தேர்தலில் முறைகேடு செய்து வெற்றி பெற்றுள்ளார். சொத்து ஆவணங்களை மறைத்து பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்துள்ளார். வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுத்து தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுள்ளதால் அவரது வெற்றியை செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரி திமுக வேட்பாளர் ஆண்டி அம்பலம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.

இந்த மனு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி பி.டி ஆஷா முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, நத்தம் விஸ்வநாதன் தரப்பில் ஆண்டி அம்பலத்திடம் குறுக்கு விசாரணை செய்யப்பட்டது.

அப்போது ஆண்டி அம்பலம், "கடந்த 1999, 2006, 2016 மற்றும் 2021 ஆகிய சட்டமன்ற தேர்தலில் நத்தம் தொகுதியில் போட்டியிட்டேன். 2011 தேர்தலில் போட்டியிட எனக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படாத நிலையில் சுயேட்சையாக போட்டியிட்டேன். அப்போதும் திமுகவில் தான் இருந்தேன். என்னை கட்சியில் இருந்து நீக்கவில்லை.

அனைத்து தேர்தலிலும் முன்னாள் அமைச்சர் நத்தம் விஸ்வநாதன் தான் எனக்கு எதிராக தேர்தலில் போட்டியிட்டார். 2006 ஆம் ஆண்டும் தேர்தலில் முறைகேடு செய்ததாக அவரது வெற்றியை எதிர்த்து தேர்தல் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தேன்.

நத்தம் விஸ்வநாதன் அவரது சொத்து விவரங்களை மறைத்ததால், ஆவணங்களின் அடிப்படையில் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தொடரப்பட்டது. அரசியல் காரணங்களுக்காக வழக்கு தொடரவில்லை.

நத்தம் விஸ்வநாதன் மீது 2021 தேர்தலுக்கு முன்பாக 2 புகார்களை தேர்தல் ஆணையத்தில் அளித்துள்ளேன். அதில், 73 கோடி ரூபாய் வருமானத்தை மறைத்ததாக வருமான வரித்துறையில் புகார் அளித்தேன். வாக்குக்கு பணம் கொடுத்ததாகவும் தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது விஸ்வநாதன் செய்த முறைகேடுகளுக்கு புகைப்பட ஆதாரங்கள் உள்ளன. அதில், ஆரத்தி எடுக்கும் போது தலா 500 ரூபாய் பணம் வாக்காளர்களுக்கு கொடுத்துள்ளார். ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தேர்தலிலும் பட்டா நிலங்களை மட்டுமே கணக்கில் காட்டியுள்ளார். குடும்ப உறவினர்கள் மீது உள்ள சொத்து விவரங்களை திட்டமிட்டே மறைத்துள்ளார்" என தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து வழக்கு விசாரணையை நாளைக்கு ஒத்தி வைத்து நீதிபதி பி.டி.ஆஷா உத்தரவிட்டார்.

