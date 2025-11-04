திமுகவில் இணைந்தார் அதிமுக எம்எல்ஏ மனோஜ் பாண்டியன்: இபிஎஸ் மீது கடும் விமர்சனம்!
"நான் இங்கே வந்தபோது மாற்றுக் கட்சி என்றும் பார்க்காமல் என்னை இருகரம் பற்றி வரவேற்றார் மு.க. ஸ்டாலின். அதுதான் உண்மையான தலைவரின் பண்பு" என மனோஜ் பாண்டியன் பெருமிதத்துடன் கூறினார்.
Published : November 4, 2025 at 1:55 PM IST
சென்னை: அதிமுகவில் நீண்டகாலமாக பயணித்தவரும், ஆலங்குளம் எம்எல்ஏவுமான மனோஜ் பாண்டியன் திமுகவில் இன்று இணைந்தார். ஆலங்குளம் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினரான மனோஜ் பாண்டியன், தனது எம்எல்ஏ பதவியையும் ராஜினாமா செய்வதாக அறிவித்துள்ளார்.
எம்ஜிஆரின் தீவிர விசுவாசியான முன்னாள் சபாநாயகர் பி.எச். பாண்டியனின் மகன் மனோஜ் பாண்டியன். கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அதிமுகவில் அவர் இருந்து வந்திருக்கிறார். கட்சியில் பல முக்கியப் பொறுப்புகளை அவர் வகித்துள்ளார். ஆலங்குளம் சட்டமன்றத் தொகுதி எம்எல்ஏவாகவும் அவர் உள்ளார்.
ஓபிஎஸ் ஆதரவாளராக செயல்பட்டு வந்த மனோஜ் பாண்டியன், இன்று திடீரென அண்ணா அறிவாலயம் வருகை தந்து திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார்.
அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மனோஜ் பாண்டியன், அதிமுகவை கடுமையாக விமர்சித்தார். அவர் கூறுகையில், "எம்ஜிஆர் இருந்த காலத்தில் இருந்த அதிமுக இப்போது இல்லை. வேறு ஒரு இயக்கத்தின் சொல்படியே இந்த அதிமுக நடக்கிறது. இது துர்பாக்கியமான சூழ்நிலை. எம்ஜிஆர் உருவாக்கிய விதிகளை காற்றில் பறக்கவிட்டு, பாஜகவின் கிளைக் கழகம் போல அதிமுக இயங்கி வருகிறது.
ஆனால், திராவிடக் கொள்கைகளை இன்று வரை பாதுகாத்து வரக்கூடிய இயக்கமாக திமுக உள்ளது. இதை உணர்ந்து தான் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளேன்.
ஒரு இயக்கத்திற்கு உழைக்கக்கூடிய உழைப்பை அங்கீகரிக்காமல், அந்த உழைப்பு வேண்டாம் என்று ஒவ்வொரு தொண்டரையும் தூக்கி எறியக்கூடியவராக எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கிறார். ஆனால், நான் இங்கு வந்தபோது, என்னை மாற்றுக் கட்சிக்காரர் என்றும் பார்க்காமல் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் என்னை இருகரம் பற்றி வரவேற்றார். அதுதான் உண்மையான தலைவரின் பண்பு.
பாஜகவுடன் எந்த சூழலிலும் கூட்டணி அமைக்கமாட்டேன் எனக் கூறிவிட்டு, எந்த அடிப்படையில் மீண்டும் பாஜகவுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி கூட்டணி வைத்தார் என்பதற்கு இன்று வரை பதில் இல்லை. தன்னையும் தன்னுடைய குடும்பத்தையும் காப்பாற்றுவதற்காக அதிமுக என்ற இயக்கத்தை அடகு வைத்துவிட்டு உட்கார்ந்திருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி.
எனவே, அங்கே இருப்பதை விட திராவிட கொள்கையை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு தலைவருக்கு தொண்டனாக இருக்கலாம் என்ற எண்ணத்தில் இங்கு பணியாற்ற வந்திருக்கிறேன்" என மனோஜ் பாண்டியன் கூறினார்.
முன்னதாக, தனது ஆலங்குளம் எம்எல்ஏ பதவியை இன்று மாலை ராஜினாமா செய்வதாகவும் மனோஜ் பாண்டியன் தெரிவித்தார்.