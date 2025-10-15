ETV Bharat / state

கரூர் விவகாரம்: கொந்தளித்த அதிமுக; கோபம் காட்டிய திமுக - போர்க்களமான சட்டப்பேரவை!

2016 ஆம் ஆண்டு அப்போதைய எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்த ஸ்டாலினை அவைக்காவலர்கள் குண்டுக்கட்டாக தூக்கி சென்ற நிலையில், அதுபோன்றதொரு சூழ்நிலை ஏற்படுவதை அதிமுக உறுப்பினர்கள் தங்களின் சாதுரியத்தால் தவிர்த்தனர்.

கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 15, 2025 at 1:54 PM IST

2 Min Read
சென்னை: கரூர் கூட்ட நெரிசல் விவகாரத்தை காரணங்காட்டி சட்டப்பேரவையில் இருந்து அதிமுக உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர்.

தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டம் இன்று காலை தொடங்கியதும் கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பாக கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டது. இதில் ஆளும் மற்றும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் காரசாரமான கருத்துக்களை முன்வைத்தனர். கரூர் விவகாரத்தில் தமிழக அரசின் அலட்சியமே உயிரிழப்புக்கு முக்கிய காரணம் என அதிமுக உறுப்பினர்கள் குற்றஞ்சாட்டினர். அதிமுக உறுப்பினர்களின் குற்றச்சாட்டு பதிலளித்த முதல்வர் ஸ்டாலின், கரூர் கூட்ட நெரிசல் தொடர்பாக நீண்ட விளக்கம் கொடுத்தார். குறிப்பாக, தவெக தலைவர் சரியான நேரத்தில் பரப்புரை இடத்திற்கு வந்திருந்தால் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டிருக்காது என்றும், காவல்துறையின் அனைத்து உத்தரவுகளை அக்கட்சியினர் மீறியதாகவும் குற்றஞ்சாட்டினார்.

தன்னுடைய 50 ஆண்டுகால அரசியல் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ பரப்புரை கூட்டங்களில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றி இருப்பதாக தெரிவித்த அவர், போலீசாரின் நிபந்தனைகளை மீறி திமுக எப்போதும் எதையும் முன்னெடுத்தது இல்லை என்றும் தெரிவித்தார். முதலமைச்சரின் பதிலுரையை ஏற்க மறுத்த அதிமுக உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்ட நிலையில், சபாநாயகர் அவர்களை எச்சரித்தார். ஆனாலும், அதிமுக உறுப்பினர்கள் கரூர் விவகாரத்தை காரணங்காட்டி தொடர்ந்து கூச்சல் எழுப்பி வந்தனர்.

ஒருகட்டத்தில், அமைச்சர் சிவசங்கர் எழுந்து கரூர் சம்பவத்தை தமிழக அரசு எப்படி அணுகியது என்பது குறி்தது விளக்கம் அளித்தார். குறிப்பாக, "தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூட்டை அதிமுக அரசு கையாண்டதை போல் நாங்கள் எதையும் செய்யவில்லை" என்று கூறி, இதுதொடர்பாக மேலும் சில கருத்துக்களை அவர் முன்வைத்தார்.

கரூர் விவகாரத்தில் ஏற்கெனவே அமளியில் ஈடுபட்ட வந்த அதிமுக உறுப்பினர்கள், அமைச்சர் சிவசங்கரின் பேச்சை கேட்டதும் கொதித்தெழுத்தனர். இதனைத்தொடர்ந்து, அதிமுகவின் அனைத்து உறுப்பினர்களும் சபாநாயகர் இருக்கைக்கு அருகில் வந்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர்.

கடந்த 2016 ஆண்டு ஜெயலலிதா முதல்வராக தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக பதவியேற்றதற்கு பிறகு நடைபெற்ற முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில், திமுக உறுப்பினர்கள் 90க்கும் மேற்பட்டவர்கள் அப்போதையை சபாநாயகர் தனபால் முன்பு தர்ணாவில் ஈடுபட்டதை போன்றதொரு காட்சி இன்று சட்டப்பேரவையில் மீண்டும் அரங்கேறியது.

மேலும், தர்ணாவில் ஈடுபட்ட அதிமுக உறுப்பினர்களுக்கு சபாநாயகர் அப்பாவு எச்சரிக்கை விடுத்த நிலையிலும், அதிமுக உறுப்பினர்கள் இருக்கைக்கு செல்லாமல் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டனர். இதனால் கோபமான சபாநாயகர் அப்பாவு, அதிமுக உறுப்பினர்களை வெளியேற்றுமாறு சபை காவலர்களுக்கு உத்தரவிட்டார். உடனே சுதாரித்த அதிமுக உறுப்பினர்கள், ஒருவர் பின் ஒருவராக சபையை விட்டு வெளியேறினர்.

2016ஆம் ஆண்டு அப்போதையை எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்த ஸ்டாலினை அவைக்காவலர்கள் குண்டுக்கட்டாக தூக்கி சென்ற நிலையில், அதுபோன்றதொரு சூழ்நிலை ஏற்படுவதை அதிமுக உறுப்பினர்கள் தங்களின் சாதுரியத்தால் தவிர்த்தனர். இதைத்தொடர்ந்து அவை வாயிலில் நின்று சில நிமிடங்கள் முழக்கம் எழுப்பிய அவர்கள், அதன்பிறகு கலைந்து சென்றனர்.

பாஜகவும் வெளிநடப்பு: இதேபோன்று கரூர் விவகாரத்தை காரணங்காட்டி பாஜக எம்எல்ஏக்களும் அவையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர். இதுதொடர்பாக அவையில் பேசிய பாஜக எம்எல்ஏ நயினார் நாகேந்திரன், "வேலுச்சாமிபுரத்தில் உள்ள ரவுண்டானாவில் தவெக கூட்டத்திற்து அனுமதி வழங்கி இருந்தால் நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்காது. கூட்டம் துவங்கியபோது தவெக தலைவர் 'பத்து ரூபா பாட்டில்' என்ற பாடலை பாடினார். பாடலை பாடியபோது மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது. பின்னர் செருப்பு வீசப்படுகிறது. செருப்பு வீசியது யார்? எதிர்க்கட்சியினர் நடத்தக்கூடிய அரசியல் கூட்டங்களுக்கு அதிகப்படியான காவல்துறையினர் வருவது கிடையாது. கரூர் விவகாரத்தில் காவல் துறையின் அலட்சியமே உயிரிழப்புக்கு காரணம்" என்று குற்றஞ்சாட்டினார். இதைத்தொடர்ந்து அவையில் இருந்து பாஜக எம்எல்ஏக்கள் அனைவரும் வெளிநடப்பு செய்தனர்.

