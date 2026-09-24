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மதுராந்தகம், தாராபுரத்தில் வாக்காளர்களுக்கு பணப் பட்டுவாடா? தவெக மீது தேர்தல் ஆணையத்தில் அதிமுக புகார்

வேட்பாளர்கள் மற்றும் கட்சியின் பரப்புரைக்கான செலவு, அவர்களின் வங்கி பண பரிவர்த்தனை உள்ளிட்டவற்றை தணிக்கை செய்ய வேண்டும் என்று அதிமுக எம்.பி இன்பதுரை தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

அ.தி.மு.க எம்.பி இன்பதுரை
அ.தி.மு.க எம்.பி இன்பதுரை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2026 at 1:53 PM IST

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சென்னை: இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய தொகுதிகளில் வாக்காளர்களுக்கு த.வெ.க சார்பாக பணம் பட்டுவாடா செய்யப்படுவதாக அதிமுக எம்.பி இன்பதுரை தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளில் வரும் அக்டோபர் 6-ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அனைத்து கட்சிகளும் தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டுள்ளன.

இந்த சூழலில், இந்த தொகுதிகளில் வாக்காளர்களுக்கு சட்டவிரோதமாக பணப் பட்டுவாடா செய்யப்படுவதாக அதிமுக எம்.பி இன்பதுரை இந்திய தேர்தல் ஆணையர் மற்றும் தலைமை தேர்தல் அதிகாரிக்கு புகார் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

அதில், "மதுராந்தகம் தொகுதியில் த.வெ.க வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் சார்பாக அச்சரப்பாக்கம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட ரெட்டிபாளையம் பகுதியில் வாக்காளர்களுக்கு மிகப் பெரிய அளவில் பணப்பட்டுவாடா செப்டம்பர் 22-ம் தேதி செய்திகள் வெளியாகின.

மேலும், அங்கு மட்டுமின்றி, மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளின் பல்வேறு இடங்களில் வாக்காளர்களுக்கு சட்டவிரோதமாக பணம் பட்டுவாடா செய்யப்பட்டதாக தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன.

இவைத் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளுக்கு எதிரானது. இது தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் உடனடியாக விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

குறிப்பாக இரண்டு தொகுதிகளிலும் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் தீவிர கள ஆய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும். பணப்பட்டுவாடா தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள், சமூக வலைத்தள பதிவுகள், காணொளி உள்ளிட்ட ஆதாரங்கள் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

மேலும், வேட்பாளர்கள் மற்றும் கட்சியின் பரப்புரைக்கான செலவு, அவர்களின் வங்கி பண பரிவர்த்தனை உள்ளிட்டவற்றை தணிக்கை செய்ய வேண்டும் என்றும், சட்டவிரோதமான பணப் பட்டுவாடாவில் தொடர்புடையவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

வாக்காளர்களுக்கு பணப் பட்டுவாடா செய்வதை தடுக்க, இரு தொகுதிகளிலும் பறக்கும் படை உள்ளிட்ட கண்காணிப்பு ஏற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

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இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள இரண்டு தொகுதிகளிலும் வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த செப்டம்பர் 9-ம் தேதி தொடங்கப்பட்டு செப்டம்பர் 16-ம் தேதியுடன் நிறைவடைந்தது. அதன்படி, மதுராந்தகத்தில் 28 வேட்பு மனுக்களும், தாராபுரத்தில் 22 வேட்புமனுக்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

மதுராந்தகம் தொகுதியில் ஆளும் கட்சியான த.வெ.க சார்பாக ஏற்கனவே இந்த தொகுதியில் அ.தி.மு.க சார்பாக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு தவெகவின் இணைந்த மரகதம் குமரவேல் போட்டியிடுகிறார்.

அதே போன்று, தாராபுரம் தொகுதியில் அ.தி.மு. சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற பின் ராஜிநாமா செய்த சத்தியபாமா தவெக சார்பாக போட்டியிடுகிறார்.

திமுக சார்பில் மதுராந்தகம் தொகுதியில் ஐ. பரந்தாமன், தாராபுரம் தொகுதியில் சு. சுகன்யா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். அதிமுக சார்பாக மதுராந்தகம் தொகுதியில் கணிதா சம்பத் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதியில் பானுமதி ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர். மேலும், நாதக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் வேட்பாளர்களும் களத்தில் உள்ளனர். இரு தொகுதிகளில் 5 முனைப் போட்டி நிலவுகிறது.

TAGGED:

ADMK COMPLAINT TO EC
ADMK MP INBADURAI
வாக்காளர்களுக்கு பணப் பட்டுவாடா
வாக்குக்கு பணம்
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