திமுக கூட்டணியில் ஒற்றுமை இல்லை - கடம்பூர் ராஜூ விமர்சனம்
வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக நிச்சயமாக எதிர்க்கட்சியாக கூட வெற்றி பெற முடியாது என கடம்பூர் ராஜூ விமர்சித்துள்ளார்.
Published : March 28, 2026 at 10:10 PM IST
தூத்துக்குடி : திமுக கூட்டணியில் ஒருமித்த கருத்து இல்லை என கோவில்பட்டி அதிமுக வேட்பாளர் கடம்பூர் ராஜூ தெரிவித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ மற்றும் விளாத்திகுளம் சட்டமன்ற தொகுதி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சத்யா ஆகியோருக்கு கோவில்பட்டியில் அதிமுகவினர் சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தனர். இதனை தொடர்ந்து முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், “2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக நிச்சயமாக எதிர்க்கட்சியாக கூட வெற்றி பெற முடியாது. மக்கள் தேர்தல் வாக்குறுதிகளால் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கின்றார்கள். விலைவாசி உயர்வினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். சட்டம் ஒழுங்கு மிக அகல பாதாளத்திற்கு சென்றுவிட்டது. தமிழ்நாட்டில் யாருக்கும் பாதுகாப்பு இல்லாத சூழ்நிலை உள்ளது.
அதைத் தாண்டி போதைப்பொருள் நடமாட்டத்தில் இன்றைக்கு இந்தியாவிலே நம்பர் ஒன் மாநிலமாக உள்ளது. போதைப் பழக்கத்தினால் இளைய சமுதாயத்தினர் மிக அதிக அளவில் பாதிக்கப்படுவதோடு, பாலியல் குற்றங்கள் நடைபெறுகிறது. மக்கள் அல்லல்பட்டு வருகின்றனர். மின் கட்டணம் உயர்வு, தொழில் வரி உயர்வு, வீட்டு வரி உயர்வு, குப்பை வரி உயர்வு, பத்திரப்பதிவு கட்டணம் வரி உயர்வு என அனைத்தையும் உயர்த்தியுள்ளனர்.
தூய்மை பணியாளர்கள், சத்துணவு ஊழியர்கள், அங்கன்வாடி ஊழியர்கள், இடைநிலை ஆசிரியர்கள் என அனைத்து தரப்பு மக்களும் வீதியில் வந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். விவசாயிகள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். விலை நிர்ணயம் என்று சொன்னார்கள், அது செய்யவில்லை. இப்படி அனைத்து தரப்பு மக்களும் இன்றைக்கு பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
|இதையும் படிங்க : வெளியானது திமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் - கொளத்தூரில் மீண்டும் மு.க. ஸ்டாலின் போட்டி
வலிமையான கூட்டணியில் அதிமுக
திமுக, கூட்டணியிலே இருக்கின்ற கட்சிகளை கூட அவர்கள் சரியாக நடத்த முடியவில்லை. அதிமுக பாஜகவின் அடிமை என்று முதலமைச்சர் அடிக்கடி சொல்லுவார். ஆனால் அவர்தான் மற்ற கூட்டணி கட்சிகளை அடிமையாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். இத்தனை தொகுதி தான், இந்தெந்த இடங்கள்தான், இந்த சின்னத்தில் தான் நீங்கள் போட்டியிட வேண்டும் என்று வற்புறுத்துகின்றனர். ஆனால், நாங்கள் வற்புறுத்தவில்லை. கூட்டணிக் கட்சிகளின் உரிமை, விருப்பம் மற்றும் ஜனநாயகத்தில் தலையிடக்கூடாது என்பதை கடைப்பிடிப்பது அதிமுக தான். ஆனால் திமுக சர்வாதிகாரத்தை கடைபிடிக்கிறது. அதிமுக வலிமையான கூட்டணியை அமைத்துள்ளது” என்றார்.
தொடர்ந்து திமுக கூட்டணி கட்சிகள் குறித்து பேசிய அவர், “திமுக கூட்டணியில் ஒருமித்த கருத்து பட்டு போய்விட்டது. அது தேர்தல் களத்தில் எதிரொலிக்கும். ஒருமித்த உணர்வோடு திமுக கூட்டணி கட்சிகள் தேர்தலில் பணியாற்றும் நிலையில் இல்லை. தொகுதிகளை அடையாளப்படுத்தி காண்பதில் தாமதம், வேட்பாளர்களை அறிவிப்பதில் தாமதம். அதற்கு காரணம் திமுக கூட்டணிக்குள் இணக்கமான சூழ்நிலை இல்லை என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை” என்றார்.