ஜெம் வீரமணி வழக்கை மூடி மறைக்க முயன்ற போலீஸே மீண்டும் விசாரிப்பதா? ஜெயக்குமார் எதிர்ப்பு
"வீரமணி மட்டுமல்லாமல் அவருக்கு உதவியவர்கள், அவரை காப்பாற்ற முயன்றவர்கள் என அனைவரையும் குற்றவாளி கூண்டில் ஏற்றி, கடுமையான தண்டனையை பெற்றுத் தர வேண்டும்" என ஜெயக்குமார் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
Published : September 24, 2026 at 5:07 PM IST
சென்னை: தொழிலதிபர் ஜெம் வீரமணி தொடர்பான பாலியல் வழக்கை மூடி மறைக்க முயன்ற காவல் துறையினரே தற்போது மீண்டும் விசாரிப்பது நல்லதல்ல என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார்.
'தினத்தந்தி' நாளிதழ் நிறுவனர் சிவந்தி ஆதித்தனாரின் 90-வது பிறந்த நாள் இன்று (செப்.24) கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி, சென்னை எழும்பூரில் உள்ள மாலை மலர் அலுவலகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள அவரது உருவப் படத்திற்கு அதிமுக சார்பில் ஜெயக்குமார் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர் பேசுகையில், "அதிமுகவும், தவெகவும் வேறுவேறு இல்லை என அமைச்சர் ஆதவ் சொல்வது எல்லாம் தேர்தல் யுத்திகள். இரண்டு கட்சிகளும் ஒன்றுதான் என்றால், தவெகவை அதிமுகவுடன் இணைத்துவிடுங்கள். வேண்டுமென்றால், முதலமைச்சர் விஜய்யும் வந்து எங்களோடு இணையட்டும். அதிமுக என்ற அடையாளத்தோடு தேர்தலில் நில்லுங்கள். எங்களுக்கு அதில் எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை.
இடைத்தேர்தலில் தவெக வேட்பாளர்கள் தொகுதிக்குள் செல்ல முடியாததற்கு அதிமுகவினர் தான் காரணம் என சொல்வதை மக்கள் ஏற்க மாட்டார்கள். இதெல்லாம் எடுபடாது. மக்கள் விழிப்போடு இருக்கிறார்கள். யாரும் அவர்களை ஏமாற்ற முடியாது. வாக்களித்த மை காய்வதற்குள் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்த துரோகத்தை மக்கள் உணர்ந்துள்ளனர்" என ஜெயக்குமார் கூறினார்.
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தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஜெம் வீரமணியால் ஒன்றும் அறியா சிறுமிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இன்னும் எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என முழுமையாக விசாரிக்க வேண்டும். இதற்கு காரணமானவர்கள் யார்? திரைமறைவில் ஒளிந்திருப்பவர்கள் யார்? என ஒருவர் விடாமல் அனைவரையும் வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும்.
வீரமணி மட்டுமல்லாமல் அவருக்கு உதவியவர்கள், அவரை காப்பாற்ற முயன்றவர்கள் என அனைவரையும் குற்றவாளி கூண்டில் ஏற்றி, வெளியே வரமுடியாத அளவுக்கு கடுமையான தண்டனையை பெற்றுத் தர வேண்டும். இந்த வழக்கை காவல்துறையினர் விசாரிப்பது நல்லதல்ல. திமுக ஆட்சியில் இந்த வழக்கை மூடி மறைத்த காவல்துறையினரே, இப்போது மீண்டும் விசாரித்தால் சக காவல்துறையினரை காப்பாற்றும் முயற்சிக்கு வழிவகுக்கும்.
எனவே, இந்த வழக்கை காவல்துறை விசாரிப்பதை விட, சுதந்திரமாக செயல்படும் சிபிஐ விசாரிக்க உத்தரவிட வேண்டும். இந்த வழக்கில் யாரெல்லாம் பணம் பெற்றுள்ளனர்? எந்தெந்த அரசியல்வாதிகளுக்கு தொடர்பு உள்ளது? எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்? யார் சொல்லி இந்த வழக்கை திமுக ஆட்சியில் முடித்து வைத்தனர்? என்பதை கண்டறிந்து மக்கள் முன்பும், சட்டத்தின் முன்பும் அவர்களை நிறுத்த வேண்டும்.
இந்த வழக்கை சிபிஐயிடம் ஒப்படைத்தால் மட்டுமே முழு உண்மையும் வெளியே வரும். 3 மாத காலத்திற்கு மேல் இந்த வழக்கை இழுக்கக் கூடாது. சிபிஐ வசம் இந்த வழக்கை ஒப்படைப்பதே உண்மையான தீர்வாக இருக்கும்" என ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார்.