பரபரப்பான சூழலில் நாளை கூடுகிறது அதிமுக பொதுக்குழு

பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை தொடர்பாக தமிழக அரசை கண்டித்தும், பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியும் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட உள்ளன.

அதிமுக தலைமை அலுவலகம் - கோப்புப்படம்
அதிமுக தலைமை அலுவலகம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 9, 2025 at 7:27 PM IST

1 Min Read
சென்னை: பரபரப்பான சூழலில் அதிமுகவின் பொதுக்குழு மற்றும் செயற்குழு கூட்டம் நாளை நடைபெறுகிறது.

அதிமுகவின் செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழுக் கூட்டம், சென்னை வானகரத்தில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நாளை நடைபெற உள்ளது. இதில் அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, மூத்த நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்க உள்ளனர். மேலும், பொதுக்குழு, செயற்குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் என சுமார் 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர்.

இந்த பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை தொடர்பாக தமிழக அரசை கண்டித்தும், பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியும் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட உள்ளன.

2026 ஆம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள சட்டப் பேரவை தேர்தலில் முதல்வர் வேட்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் என்ற தீர்மானமும்,
அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணிக்கு பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்ற தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட உள்ளது.

முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கட்சியை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என்று கூறியதோடு மட்டும் அல்லாமல், தேவர் ஜெயந்தி அன்று ஒபிஎஸ், டிடிவி தினகரன், சசிகலா ஆகியோரை சந்தித்தார். இதையடுத்து அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட செங்கோட்டையன் தன்னுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு அண்மையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் விஜய் முன்னிலையில் இணைந்தார்.

செங்கோட்டையனுக்கு உடனடியாக மாநில நிர்வாக குழுவின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி மற்றும் நீலகிரி, ஈரோடு, கோவை, மற்றும் திருப்பூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு அமைப்பு செயலாளர் பொறுப்பும் தவெகவில் வழங்கப்பட்டது. இச்சூழலில் செங்கோட்டையன் குறித்து பேசப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அதே போல், கடந்த மாதம் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டர்கள் உரிமை மீட்பு கழகம் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், அதிமுகவை ஒன்றிணைக்க 1 மாதம் கெடு விதித்தார் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம். டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி தான் எடுக்கப் போகும் முடிவு அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு திருப்புமுனையாக அமையும். திருந்தவில்லை என்றால் டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி திருத்தப்படுவீர்கள் என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார்.

இது போன்று மேலும் சிலரும் கட்சியை ஒருங்கினைக்க வேண்டும் என குரல் எழுப்பி வரும் சூழலில், அதிமுகவின் செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழு நாளை நடைபெறவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

