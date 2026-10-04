அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் எம்எல்ஏ முருகுமாறன்
"எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோரை நம்பி கெட்டவர்கள் யாரும் இல்லை, நம்பாமல் கெட்டவர்கள் பலர் உண்டு" என அதிமுக பொதுச் செயலாளருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் முருகுமாறன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : October 4, 2026 at 4:09 PM IST
கடலூர்: அதிமுகவின் அமைப்புச் செயலாளரான முன்னாள் எம்எல்ஏ முருகுமாறன், அமைச்சர் முன்னிலையில் தன்னை தவெகவில் இணைத்துக் கொண்டார்.
கடந்த 2011, 2016 ஆகிய ஆண்டுகளில் கடலூர் மாவட்டம், காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர் முருகுமாறன். 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மூன்றாவது முறையாக காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் போட்டியிட்ட அவர், மிகக் குறைந்த வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தார். அதைத் தொடர்ந்து, 2026-ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திட்டக்குடி தனித்தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராகக் களமிறங்கிய அவர் தோல்வியடைந்தார்.
அதிமுகவின் அமைப்புச் செயலாளரும், கடலூர் மாவட்ட முக்கிய நிர்வாகியுமாக இருந்த முருகுமாறன், அக்கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக இன்று (அக்.04) திடீரென அறிவித்திருந்தார். இதுதொடர்பாக அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
அதிமுக தடம் மாறி செல்கிறது
அந்த கடிதத்தில், "அதிமுகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அனைத்து நிலைப் பொறுப்புகளில் இருந்தும் மிகுந்த மன வலியோடு என்னை முழுமையாக விடுவித்துக் கொள்கின்றேன். ஒரு நல்லதலைவர் தான் தலைமையேற்றுள்ள இயக்கத்தின் அனைத்து தொண்டர்களையும் தாயன்பு கொண்டு அரவணைக்க வேண்டும். தலைவருக்கு துன்பம் என்றால் தொண்டர்கள் கண்ணீர் சிந்த வேண்டும். தொண்டர்களுக்கு துன்பம், துயரம் என்றால் தலைவரின் கரங்கள் கண்ணீர் துடைக்க வேண்டும்.
அப்படிபட்ட உன்னத தலைவர்கள்தான் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோர்கள். இவர்கள் கட்டிக் காத்த அதிமுக இன்று தடம் மாறி இடம் மாறி செல்கின்றது. அன்று தேர்தல் களத்தில் வேட்பாளர்கள் தேர்வில், அதிமுகவிற்காக என்ன செய்தீர்கள்? எத்தனை முறை சிறை சென்றீர்கள்? உங்கள் வெற்றி வாய்ப்பு பற்றி சொல்லுங்கள்? என்று கேள்வி கேட்ட தலைவர்கள் பயணித்த அதிமுக இன்று எத்தனை கோடிகள் உள்ளது? இத்தனை கோடிகள் வேண்டும் என்று கேட்கும் நிலைமைக்கு சென்றுவிட்டது. கொள்கை வழி நடந்த தலைவர்கள் கட்டிக்காத்த அதிமுக இன்று கொள்கையை இழந்து கோடிகளில் தவழ்கின்றது.
கோடிகள் இருந்தால் அதிமுகவில் மாவட்டச் செயலாளர் ஆகலாம்
கோடிகள் இருந்தாலே யார் வேண்டுமானாலும் வேட்பாளர்கள் ஆகலாம்; அதிமுகவின் மாவட்டச் செயலாளர்கள், தலைமை நிர்வாகிகளாக ஆகலாம் என்ற நிலையில் இன்று அதிமுக உள்ளது. உண்மையாக உழைத்தவர்கள் துரோகத்தால் வீழ்த்தப்படுகிறார்கள். எளியவர்களை, வறியவர்களை அரசியல் களத்தில் நிறுத்தி இந்தியாவில் மூன்றாவது பேரியக்கமாக உருவாக்கி ஜெயலலிதா நம்மிடையே ஒப்படைத்தார். இன்று கோடிகளைக் கொண்டவர்களே வேட்பாளர்கள் என தேர்வு செய்ததால் தமிழகத்தில் மூன்றாவது கட்சியாக கடை கோடியில் நமது அதிமுக உள்ளது.
உழைத்தவர்களை விட்டுவிட்டு கிடைத்தவர்களை வைத்துக் கொண்டு அரசியல் செய்தால் களத்தில் வெற்றி பெற முடியாது, இனி நமது அதிமுகவில் கோடிகள் இல்லாத கொள்கை உரம் கொண்ட ஏழை எளியவர்கள், வறியவர்கள், உண்மையாக உழைப்பவர்கள் அரசியல் அதிகாரம் பெற முடியாது. இன்றைய அரசியல் சூழலில் கொள்கை நிலை தடுமாறி திமுகவோடு உறவு கொண்டு ஆட்சி அமைக்க நமது தலைமை சென்றதால், வேண்டாத பல்வேறு அரசியல் நிகழ்வுகள் நடந்தது இராணுவ கட்டுப்பாடான நமது இயக்கம் தலைமையின் தவறான வழிகாட்டுதலால் இரண்டாக பிரிந்து சட்டமன்றத்தில் வாக்களித்த துர்பாக்கிய நிலை.
எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவை நம்பி கெட்டவர்கள் யாரும் இல்லை
எனவே, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோரின் பொற்கால ஆட்சியை இனி நம்மால் எப்படி அமைக்க முடியும்? “துரோகம்” வெற்றி பெறாது “பச்சைத் துரோகம்" ஒருபோதும் வெற்றி பெறாது. கடந்த ஐந்தாண்டுகள், மாவட்ட பொறுப்பாளராக தேர்தல் ஆணையராக பொதுக்கூட்டங்களில் பேச்சாளராக, ஊடகப் பங்களிப்பாளராக அழைத்து அதிமுக பணிகளைச் செய்யச் சொல்லி மக்களை காப்போம். தமிழகத்தை மீட்போம் 2026 நிகழ்வில் காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதியில் என்னை முன்நிலைபடுத்தி, நம்பிக்கை ஊட்டி இரவு பகலாக வேலைகளை வாங்கிக் கொண்டு 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் களத்தில் 100% வெற்றி பெறக்கூடிய எனது சொந்த தொகுதியான காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதியை எனக்கு ஒதுக்காமல் தலைமை செய்த துரோகத்தை என் நெஞ்சம் மறக்க மறுக்கிறது.
மாற்று இயக்கத்திலிருந்து அழைப்புகள் வந்தும் அவைகளை மறுத்தும் அதிமுகவில் உறுதியாக இருந்தேன். அண்ணன் அருண்மொழிதேவன் என்னை அழைத்து திட்டக்குடி தொகுதியின் வேட்பாளராக ஆக்கினார். தலைமை என் உழைப்பை ஊதாசினப்படுத்தியது. மாற்றான் தாய் மனப்பான்மையோடு வேட்பாளர்களை நடத்தியது; வேண்டியவர்கள் வேண்டாதவர்கள் என்ற நிலையில் நிதி பங்களிப்பு செய்தது. பின் எதை நம்பி உங்களோடு பயணிப்பது? எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோர்களை நம்பி கெட்டவர்கள் யாரும் இல்லை, நம்பாமல் கெட்டவர்கள் பலர் உண்டு.
அதிமுக என்னை வளர்த்த கட்சி
ஆனால் இன்றைய தலைமையை நம்பி கெட்டவர்கள் பலர் அவற்றில் நானும் ஒருவன். ஜெயலலிதா மறைவிற்கு பின் மாற்று இயக்கத்தில் இருந்து கோடிகள் என்னை பலமுறை முத்தமிட்ட போது அவற்றை புறந்தள்ளி கொள்கை வழி நின்று அதிமுகவின் மாண்பைக் காத்த உண்மைத் தொண்டன் நான். "மதியாதார் வாசல் மிதியாதே” என்ற முதுமொழியை நெஞ்சில் நிறுத்துகின்றேன். மாணவப் பருவம் முதல் நகமும் சதையுமாக உடலும் உயிருமாக பயணித்து பணியாற்றிய இப்பேரியக்கத்தில் இருந்து விலக்கி கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலையை தலைமை எனக்கு ஏற்படுத்திய நிலையை எண்ணி மனம் வலிக்கின்றது.
"அதிமுக என்னை வளர்த்த கட்சி" "நான் வளர்த்த கட்சி” என்ற நினைவுகள் என்றும் என் மனதில் நிலைத்து நிற்கும். "ஒரு பேரியக்கத்தின் தலைவர் எப்பொழுதும் தவறான முடிவின் பின்னே செல்கின்றார்"." இவ்வாறு அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தவெகவில் இணைந்த முருகுமாறன்
சென்னையில் தவெகவின் பொதுச் செயலாளரும், அமைச்சருமான ஆனந்த்தை நேரில் சந்தித்து அவரது முன்னிலையில் முன்னாள் எம்எல்ஏ முருகுமாறன் தன்னை தவெகவில் இணைத்துக் கொண்டார். இந்நிகழ்வின்போது, முன்னாள் எம்எல்ஏ ராஜவர்மன் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.