ETV Bharat / state

EXCLUSIVE: தமிழ்நாட்டை உலுக்கிய ஜனவரி 9, 2005... அதிமுக எம்எல்ஏ கொலையை நேரில் பார்த்தவர்கள் கூறுவது என்ன?

அதிமுக தொண்டர்களாலும், பொதுமக்களாலும் நிரம்பி வழிந்த எம்எல்ஏ சுதர்சனத்தின் வீடு அவரின் மறைவுக்கு பிறகு ஒரு கொடூர துயரத்தின் அடையாளமாக மாறிப்போனது.

குற்றவாளிகளை அழைத்து வரும் போலீசார்
குற்றவாளிகளை அழைத்து வரும் போலீசார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 28, 2025 at 8:19 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

-By சுரேஷ் பாபு

20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தினமும் நூற்றுக்கணக்கான பொதுமக்கள், கட்சிக்காரர்களால் நிரம்பி வழிந்த ஒரு வீடு, தற்போது செடி, கொடி சூழ்ந்து புதர் மண்டி கிடக்கிறது என்றால் அது எவ்வளவு பெரிய துயரம். அந்த வீட்டிற்குள் ஒருமுறையேனும் சென்று விட மாட்டோமா? என பலர் ஒரு காலத்தில் ஏங்கி காத்திருந்த நிலையில், இன்று யார் வேண்டுமானாலும் எவ்வித கேள்வியும் இன்றியும் அந்த இடத்திற்கு சென்று வரலாம்.

ஆனால், பிரம்மாண்டமாக இருந்த அந்த பெரிய வீடு தற்போது அங்கில்லை. சாலையில் சென்றவர்கள் எல்லாம், அந்த வீட்டை எம்எல்ஏ வீடு என்று ஒரு கணம் நின்று பார்த்து சென்ற அந்த வீடு, இருந்த தடம் தெரியாமல் போனதற்கு என்ன காரணம்? என்பதை அறிய சரியாக இரண்டு தசாப்தங்கள் பின்னோக்கி செல்ல வேண்டும்.

அதிகாலையில் நிகழ்ந்த பயங்கரம்

2005 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 9 ஆம் தேதியை அவ்வளவு எளிதில் யாரும் மறந்துவிட முடியாது. சினிமாவில் வரும் கொள்ளை காட்சிகளை எல்லாம் பொய்யாக்கும் விதமாக, அப்போதைய ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒருவரை வீடு புகுந்து சுட்டுக் கொன்று விட்டு, வீட்டில் உள்ள நகைகள் அனைத்தையும் மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்துச் சென்றனர். தமிழ்நாடு அதற்கு முன்பு கண்டிராத வகையில் மிக கொடூரமாக இந்த கொலை, கொள்ளை சம்பவம் அரங்கேறியது.

உயிரிழந்த எம்எல்ஏ சுதர்சனத்தின் மனைவிக்கு ஆறுதல் தெரிவித்த அப்போதைய முதல்வர் ஜெயலலிதா
கொலை செய்யப்பட்ட எம்எல்ஏ சுதர்சனத்தின் மனைவிக்கு ஆறுதல் தெரிவித்த அப்போதைய முதல்வர் ஜெயலலிதா (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழகத்தை உலுக்கிய இந்த கொலை சம்பவத்தை மிக சிறப்பாக கையாண்ட தமிழக காவல் துறையினர், இந்த கொள்ளையில் ஈடுபட்டு தப்பிச் சென்ற பவாரியா கொள்ளை கும்பலை சேர்ந்த பலரை வடமாநிலங்களில் பொறி வைத்துப் பிடித்தனர். இவர்களில் சிலர் சிறைச்சாலைகளில் மரணமடைந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் மீதமிருந்த நான்கு பேரில் மூவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து கடந்த வாரம் சென்னை அமர்வு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.

2005-க்கும் பிறகு கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் எத்தனையோ கொலை, கொள்ளை சம்பவங்கள் நாடு முழுவதும், ஏன் தமிழகத்தில் கூட நடைபெற்றுள்ளன. ஆனால், ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒருவரை அதிகாலை நேரத்தில் வீடு புகுந்து சுட்டுக் கொன்று, பொதுமக்கள் யாரும் தங்களை பிடித்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக கண்ணீர் புகைக் குண்டுகளை வீசி மிக லாவகமாக அங்கிருந்து கொள்ளையர்கள் தப்பியது போன்ற சம்பவங்கள் இதற்கு முன் தமிழ்நாட்டில் வேறு எங்கும் நடந்ததில்லை.

இந்தியா முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவத்தில் நடந்தது என்ன? இந்த கொள்ளை சம்பவத்தை நேரில் பார்த்தவர்கள் என்ன கூறுகிறார்கள்? இந்த கொலை வழக்கில் குற்றவாளிகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனை போதுமானதா? போன்ற பல்வேறு கேள்விகளுக்கான விடையை அறிவதற்கான இந்த நெடும் பயணத்தில் பல அதிர்ச்சியான தகவல்கள் நமக்கு கிடைத்தன.

திட்டமிட்டு கொள்ளை

கொள்ளையர்களால் கும்மிடிப்பூண்டி அதிமுக எம்எல்ஏ சுதர்சனம் கொலை செய்யப்பட்டு வீட்டில் இருந்த நகைகள் கொள்ளை அடிக்கப்பட்டது, அந்த வழக்கில் தற்போது குற்றவாளிகளுக்கு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது என்பது மட்டுமே பலருக்கு தெரிந்த செய்தி. ஆனால் இந்த கொலை, கொள்ளையை தமிழ்நாடு இதற்கு முன்பு காணாத வகையில் மிக கொடூரமான முறையில் நிறைவேற்றி, ஒட்டு மொத்த சமூகத்திற்குமே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தினார்கள் வட மாநிலங்களை சேர்ந்த பவாரியா கொள்ளையர்கள். சட்டமன்ற உறுப்பினர், நூற்றுக்கணக்கான பொதுமக்கள் வந்து போகிற இடம் என எதையும் பற்றியும் கிஞ்சித்தும் அஞ்சாமல் மிக நேர்த்தியாக திட்டமிட்டு, கொள்ளையில் ஈடுபட்டு அங்கிருந்து தப்பி சென்றார்கள்.

கொள்ளை சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த ரவீந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கொள்ளை சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த எம்எல்ஏ-க்கு வீட்டுக்கு அருகில் வசிக்கும் ரவீந்திரன் என்பவர் இந்த சம்பவத்தை தற்போது விவரித்த போது, ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி விலகுவதற்கு நமக்கே சில நிமிடங்கள் ஆனது. அதிகாலை மூன்று மணியளவில் திபுதிபு என 10-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் எம்எல்ஏ வீட்டின் சுற்றுச் சுவரை தாண்டி குதித்து முதல் மாடிக்கு சென்றுள்ளனர். அங்கு எம்எல்ஏவின் மகன்கள் தூங்கிக் கொண்டிருந்த நிலையில், கொள்ளையர்களை பார்த்த அவர்கள் சப்தமிட்டுள்ளனர். இதனால் கோபமான கொள்ளையர்கள் அவர்களை தாக்க முயற்சிக்க, அவர்களின் குரலை கேட்ட மற்றொரு அறையில் இருந்து ஓடி வந்த எம்எல்ஏ சுதர்சனம், அரிவாளை எடுத்து தற்காப்புக்காக திருடர்களை தாக்க முயன்றுள்ளார்.

இதனால் கோபமான கொள்ளையர்கள் தாங்கள் வைத்திருந்த நாட்டுத் துப்பாக்கியால் எம்எல்ஏவை சுட்டனர். இதில் நிலைகுலைந்த எம்எம்ஏ அப்படியே சரிய, துப்பாக்கி சத்தம் கேட்டவுடனே அக்கம்பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் எம்எல்ஏ வீட்டிற்கு ஓடி வந்துள்ளனர். இதனால், அதிர்ச்சி அடைந்த கொள்ளையர்கள் தாங்கள் சிக்காமல் இருப்பதற்காக, கண்ணீர் புகைக்குண்டுகளை வீசி எறிந்து விட்டு அங்கிருந்து தப்பி சென்றனர்.

நேரில் பார்த்தவர் அதிர்ச்சி பேட்டி

இந்த கொலை சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த ரவீந்திரன் கூறும் போது, "இந்த சம்பவம் நடக்கும் போது எம்எல்ஏ வீட்டுக்கு அருகில் தான் நாங்கள் இருந்தோம். அதிகாலை நேரம் குண்டு வெடிக்கிற மாதிரி பெரிய சத்தம் கேட்டது. அங்கிருந்து எம்எல்ஏ வீட்டிற்கு ஓடி வந்தோம். வீடு முழுக்க ஒரே புகையாக இருந்தது. என்ன நடக்குதுனு புரிஞ்சிக்கவே எங்களால முடியல. இந்தியில் பேசிய படியே வெளியே சிலர் பெரிய பைகளை தூக்கிட்டு ஓடும் போது தான் வீட்டில் திருடிட்டு போறாங்கங்கன்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சுது. ஓடுனவங்களை தொரத்திட்டு போறதுக்குள்ள வீட்டுக்குள்ள இருந்து ஓடி வந்தவங்க மேல துப்பாக்கியால சுட பாத்தாங்க. ஆனா, யார் மேலயும் குண்டுபடல" என்று அதிர்ச்சியில் இருந்து இன்னும் மீளாதவராய் சம்பவத்தை விவரித்தார் அந்த 75 வயதான முதியவர்.

தடம் தெரியாமால் போன வீடு

அதிமுக தொண்டர்களாலும், பொதுமக்களாலும் நிரம்பி வழிந்த எம்எல்ஏ சுதர்சனத்தின் வீடு அவரின் மறைவுக்கு பிறகு ஒரு கொடூர துயரத்தின் அடையாளமாக மாறிப் போனது. அதன் பிறகு எம்எல்ஏவின் குடும்பத்தினர் அங்கு வசிக்க விரும்பாமல் வேறு இடத்திற்கு இடம் பெயர்ந்தனர். அந்த வீடும் தடம் தெரியாமல் இடிக்கப்பட்டது. அங்கு ஒரு பெரிய வீடு இருந்தது என்பதற்கு சாட்சியாக அங்கு தற்போது எஞ்சி இருப்பது, வீட்டை சுற்றி இருந்த காம்பவுண்ட் சுவரும், வீட்டின் நுழைவாயிலில் இருந்த இரும்பு கேட்டும் தான்.

சுதர்சனம் மகன் விஜயகுமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சம்பவத்தை விவரித்த எம்எல்ஏ மகன்

கொலை செய்து கொள்ளையடிப்பதை மட்டுமே தொழிலாக கொண்ட இந்த பவாரியா கும்பலுக்கு ஆயுள் தண்டனை என்பது போதாது. ஏற்கனவே 20 ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்துள்ள இவர்கள், மேலும் சில ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்து விட்டு வெளியே வரவும் வாய்ப்புள்ளது. இவர்களை போல் கொலை, கொள்ளையில் ஈடுபட தமிழ்நாடு வர நினைப்பவர்களுக்கு அச்சம் ஏற்படுத்தும் விதமாக, இந்த குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனை வழங்கி இருக்க வேண்டும் என்றார் விஜயகுமார் தந்தையை இழந்த ஆதங்கம் விலகாமல். இவர் அதிமுக சார்பில் 2 முறை எம்எல்ஏவாக இருந்துள்ளார்.

வழக்கு கடந்து வந்த பாதை

இந்த கொலை, கொள்ளை சம்பவம் தொடர்பாக ஐஜி ஜாங்கிட் தலைமையில் 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்ட நிலையில், சம்பவம் நடைபெற்ற அடுத்த மாதமே கொள்ளையில் ஈடுபட்ட சிலரை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து நடைபெற்ற தேடுதல் வேட்டையில் 10-க்கும் மேற்பட்டவர்களை தமிழக போலீசார் கைது செய்த நிலையில், சிலர் சிறையில் மரணமடைந்தனர். இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட மூன்று பெண்கள் ஜாமின் பெற்று தலைமறைவானார்கள்.

இந்த வழக்கில் முக்கியக் குற்றவாளிகளான ஓம் பிரகாஷ் பவாரியா உள்ளிட்ட இருவர் போலீசாருடன் நடைபெற்ற மோதலில் உயிரிழந்தனர். மீதமிருந்த ஜெகதீஷ், ராகேஷ், அசோக், ஜெயில்தார் ஆகிய 4 பேர் மீதான வழக்கு கடந்த 20 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஜெயில்தாரை விடுத்த நீதிமன்றம் மற்ற மூவருக்கும் ஆயுள் தண்டனை விதித்து கடந்த வாரம் தீர்ப்பளித்தது.

கிளை செயலாளர் டூ சட்டமன்ற உறுப்பினர்

கொள்ளையர்களால் படுகொலை செய்யப்பட்ட எம்எல்ஏ சுதர்சனம், மறைந்த முதல்வர் ஜெயலிலிதாவின் நம்பிக்கையை பெற்றவர். 1972-ல் அதிமுக ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது அதன் உறுப்பினராக இணைந்த அவர், 1989-ல் அதிமுக பிளவுபட்ட போது ஜெயலலிதா அணியில் இணைந்தே தனது அரசியல் பயணத்தை தொடர்ந்தார். கிளை செயலாளராக அரசியல் வாழ்க்கையை தொடங்கிய அவருக்கு 2001-ல் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் வாய்ப்பை வழங்கினார் ஜெயலலிதா. அந்த தேர்தலில் வென்ற அவர் சில காலம் அமைச்சராகவும் இருந்தார். அவர் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், மறைந்த சுதர்சனத்தின் மகன் விஜயகுமாருக்கு இரண்டு முறை தேர்தலில் போட்டியிடும் வாய்ப்பை வழங்கினார் ஜெயலலிதா. இரண்டு முறையும் சுதர்சனத்தின் மகன் விஜயகுமார் வெற்றி பெற்றார்.

குற்றவாளிகளுக்கு கடும் தண்டனை

மனிதாபிமானம் சிறிதுமின்றி இத்தகைய கொடூர குற்றங்களை அரங்கேற்றும் கொள்ளையர்களுக்கு சிறை தண்டனை மட்டுமே வழங்கப்பட்டால், அத்தகைய எண்ணம் உடையவர்களுக்கு கொலை, கொள்ளையில் ஈடுட்டால் வெறும் சிறை தண்டனை மட்டுமே கிடைக்கும் என்ற எண்ணம் வந்து விடும். அவர்களுக்கு எந்த வித பயத்தையும் தராது.

மேலும், அவர்களை போன்றவர்களுக்கு இத்தகைய கொலைபாதக செயல்களை மீண்டும் செய்ய காரணமாக இருக்கும் என்கிறார்கள் இந்த சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட எம்எல்ஏ குடும்பத்தினர். மரண தண்டனை போன்று கடுமையான தண்டனை வழங்கப்பட்டால் மட்டுமே, அடுத்தவர்களை பணத்திற்காக கொல்லலாம் என்ற கொடூர எண்ணம் யாருக்கும் வராது என்கிறார்கள் சற்று கோபத்தோடு.

திரைப்படமான கொலை வழக்கு

ராஜஸ்தானில் பவாரியா கொள்ளையர்களை ஜாங்கிட் குழுவினர் பிடித்த சாகச சம்பவம், ‘தீரன் அதிகாரம் ஒன்று’ என்று பின்னர் திரைப்படமாக வெளிவந்தது. அதில் முக்கியமான ஒரு காட்சியில் தனிப்படையை சேர்ந்த காவலர் முக்கிய குற்றவாளியின் கைரேகையை வைத்து கிட்டத்தட்ட 1,000-க்கும் மேற்பட்டோரின் கைரேகையை சோதனை செய்வார். அப்போது ஒரு நபர் பிடிக்கப்படுவார். அந்த காட்சியில் உண்மையான குற்றவாளியை கண்டுபிடித்த காவலரே இந்த திரைப்படத்திலும் நடித்திருப்பார்.

TAGGED:

ADMK FORMER MLA
SUDHARSANAM MLA
BAWARIA ROBBERIES
அதிமுக எம்எல்ஏ சுதர்சனம்
MLA MURDER CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.