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அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் 11 பேருக்கு தவெகவில் முக்கிய பொறுப்பு

தாராபுரம் (தனி), மதுராந்தகம் (தனி) ஆகிய தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் அக்.06-ம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், வெற்றி பெறும் முனைப்பில் தவெக தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறது.

தவெக தலைவர் விஜய் - கோப்புப்படம்
தவெக தலைவர் விஜய் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2026 at 7:55 PM IST

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சென்னை: அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தவர்களுக்கு கட்சியில் முக்கிய பொறுப்புகளை வழங்கி அக்கட்சியின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக படுதோல்வியை அடைந்த நிலையில், அதிமுக தலைமை மீதான கடும் அதிருப்தி காரணமாக அதிமுகவின் மூத்த நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் பலரும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைத்துக் கொண்டனர். அதேபோல், அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர்களில் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், இசக்கி சுப்பையா, சி.விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் தங்களது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைத்துக் கொண்டனர்.

இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்த அதிமுக நிர்வாகிகளுக்கு புதிய பொறுப்புகளை கட்சியின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் வழங்கி வருகிறார். அந்த வகையில் இன்று (செப்.25) 11 அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் உள்பட 15 பேருக்கு தவெகவில் துணைப் பொதுச் செயலாளர் பதவி வழங்கி அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

இதுகுறித்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கட்டமைப்பை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் எம்.எஸ்.எம்.ஆனந்தன், எம்.சி.சம்பத், உடுமலை கே.ராதாகிருஷ்ணன், ராமலிங்கம், எம்.ஆனந்தன், கடம்பூர் ராஜு, பச்சைமால், வெல்லமண்டி என்.நடராஜன், சிவபதி, வைகைச்செல்வன், எஸ்.வளர்மதி மற்றும் டாக்டர்.சந்தீப் ஆனந்த், முத்து வெங்கடேஸ்வரன், தொள்ளமூர் கண்ணன், குமரன் ஆகியோர் துணைப் பொதுச்செயலாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மடத்துக்குளம் சட்டமன்றத் தொகுதியை உள்ளடக்கிய திருப்பூர் புறநகர் தெற்கு மாவட்டக் கழகம் உருவாக்கப்பட்டு அதற்கு முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான சி.மகேந்திரன் மாவட்டச் செயலாளராக நியமிக்கப்படுகிறார் என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

புதிய நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். தவெகவின் ஆக்கப்பூர்வப் பணிகள் குறித்து எனது உத்தரவு மற்றும் ஆலோசனையின்படியும், பொதுச்செயலாளர் என்.ஆனந்த்தின் வழிகாட்டுதலின்படியும், ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிர்வாகிகளுடன் இணைந்து இந்தப் புதிய நிர்வாகிகள், பணிகளை மேற்கொள்வார்கள். தவெக தொண்டர்கள், இவர்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு நல்கிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தாராபுரம் (தனி), மதுராந்தகம் (தனி) ஆகிய தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் வரும் அக்.06- ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், அந்த தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் முனைப்பில் தவெக தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்த சூழலில், தவெகவில் இணைந்த அதிமுக நிர்வாகிகளுக்கு புதிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

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TAGGED:

துணைப் பொதுச்செயலாளர் பொறுப்பு
முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவு
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள்
TVK PARTY
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