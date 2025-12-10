சேலம், கோவை, மதுரைக்கு 'பஸ் போர்ட்', எஸ்ஐஆருக்கு வரவேற்பு - அதிமுக பொதுக் குழு தீர்மானங்கள்
அதிமுக பொதுக் குழுக் கூட்டத்தில் அக் கட்சியின் தற்காலிக அவைத் தலைவராக கே.பி. முனுசாமி தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
Published : December 10, 2025 at 12:27 PM IST
சென்னை: அதிமுக பொதுக் குழுக் கூட்டத்தில் சேலம், கோவை மற்றும் மதுரையில் 'பஸ் போர்ட்' அமைக்க வேண்டும் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. மேலும், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை வரவேற்றும் பொதுக்குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
தற்காலிக அவைத் தலைவர் கே.பி.முனுசாமி
அதிமுகவின் செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழுக் கூட்டம் சென்னை வானகரத்தில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த பொதுக் குழுக் கூட்டத்தில் அதிமுகவின் தற்காலிக அவைத் தலைவராக மூத்த தலைவர் கே.பி. முனுசாமி தேர்வு செய்யப்பட்டார். அவைத் தலைவர் தமிழ்மகன் உசேனுக்கு உடல் நிலை சரியில்லாததால் தற்காலிக அவைத் தலைவராக கே.பி.முனுசாமியை, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்மொழிய, பொருளாளர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் வழிமொழிந்தார்.
பொதுக் குழு தீர்மானங்கள்
மேலும், அதிமுகவின் செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழுவில் 16 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. அதன் விவரம் வருமாறு:
- மக்கள் விரோத திமுக ஆட்சியை வீழ்த்தும் நோக்கில், பாஜகவுடன் அதிமுக கூட்டணி அமைத்ததற்கு கடந்த மே மாதம் 2-ம் தேதி நடைபெற்ற செயற்குழு கூட்டத்தில் அங்கீகாரம் அளித்து நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்திற்கு பொதுக்குழு ஒப்புதல்.
- வரும் சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி அமைக்கப்பட்ட கூட்டணிக்கு, 'அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்" தலைமை தாங்குகிறது. இந்த கூட்டணியில் இடம்பெறும் கட்சிகள் குறித்து முடிவெடுக்கும் முழு அதிகாரத்தை பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுக்குழு ஏகமனதாக வழங்குகிறது.
- (i) தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என அழைக்கப்படும் கோவையிலும், தூங்கா நகரம் என்று அழைக்கப்படும் மதுரையிலும் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளிக்க வேண்டும். (ii) மேலும் சேலம், கோவை, மதுரை ஆகிய மாநகரங்களில் 'பஸ் போர்ட்' அமைக்க வேண்டும்.
- ஒவ்வொரு ஆண்டும் வடகிழக்குப் பருவ மழையின் போது, தொடர்மழை, வெள்ளம், புயல் போன்ற இயற்கைப் பேரிடர்கள் ஏற்படும் போது அதனை எதிர்கொள்ளவும், மக்களை பாதுகாப்பதிலும் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு தொடர்ந்து தோல்வி அடைந்து வருவதற்கு கண்டனம்.
- ஜனநாயகத்திற்கு தேர்தல் ஒரு பொன் மகுடமாகும். மக்களாட்சித் தத்துவத்திற்கு ஆதாரமாக விளங்குவது மக்களின் வாக்குரிமையே. அத்தகைய வாக்குரிமையை நிலைநிறுத்தும் வாக்குப்பதிவு முறையாகவும், சரியாகவும் திகழ வேண்டும் என்பதாலேயே, சிறப்புத் தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணியை (S.I.R.) அதிமுக வரவேற்கிறது. முறைகேடான வாக்காளர் பட்டியல் மற்றும் தில்லு முல்லுகளை நீக்கி, தகுதியான வாக்காளர்களைக் கொண்ட பட்டியலை வெளியிட வேண்டும்.
- (i) விவசாயிகள் விளைவித்த நெல்லை உரிய காலத்தில் கொள்முதல் செய்து, அவர்களை பாதுகாக்கவும், நெல்லின் ஈரப் பதத்தை 17 சதவீதத்தில் இருந்து 22 சதவீதமாக உயர்த்துவதற்கு, மத்திய அரசின் ஆணையைப் பெற்று, நெல் கொள்முதலை முறையாக, முழுமையாக செய்து முடிக்க வழிவகை செய்து, விவசாயிகளைக் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று திமுக அரசை பொதுக்குழு கேட்டுக்கொள்கிறது. (ii) தஞ்சை தரணிக்கு துரோகம் இழைத்து, 'தானும் டெல்டாக்காரன்' என்று தம்பட்டம் அடித்து, வேருக்கு வெந்நீரையும், விவசாயிகளுக்கு கண்ணீரையும் தொடர்ந்து தந்து வரும் ஸ்டாலினுக்கு கண்டனம்.
- அந்நிய முதலீட்டில் ஆமை வேகம் - குறையும் முதலீடுகள் -இடம்பெயரும் தொழில் நிறுவனங்கள் - தமிழக இளைஞர்களுக்கு எட்டாக்கனியான வேலைவாய்ப்புகள்- தமிழக மக்களைத் தொடர்ந்து ஏமாற்றி, பொய் புரட்டு போலி புள்ளிவிவரங்களை அள்ளி வீசும் முதலமைச்சருக்கு கண்டனம்.
- தமிழ்நாட்டில் கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளாக இளம் பெண்கள் முதல் வயதான பெண்கள் வரை அனைத்தும் தரப்பு பெண்களுக்கும் பாதுகாப்பில்லாத சூழல் இருந்து வருவது வேதனை அளிக்கிறது. காவல் துறையை கையில் வைத்திருக்கும் ஸ்டாலினின் நிர்வாகத் திறனற்ற போக்கிற்கு கண்டனம்.
- படுபாதளத்திற்கு செல்லும் தமிழ் நாட்டின் நிதிநிலை. கடன் தொகையை மூலதனச் செலவு செய்யாமல், வருவாய் செலவினத்திற்கு செலவழித்து விட்டு மக்களைத் தொடர்ந்து கடனாளியாக்கும் திமுக ஃபெயிலியர் மாடல் அரசுக்கு கண்டனம்.
- சட்டம் - ஒழுங்கு சரிந்து கிடக்கிறது. தொடரும் கொலைகள், கொள்ளைகள், பாலியல் வன்கொடுமைகள், போதைப் பொருட்கள் புழக்கம் அதிகரிப்பு, கூலிப் படையை ஏவி விட்டு கடத்தல் - வழிப்பறி, காவல் துறையினர் முதல் அரசு வழக்கறிஞர்கள், பெண்கள், குழந்தைகள், மூதாட்டிகள் வரை பாதுகாப்பற்ற நிலையில் தமிழகத்தை வைத்திருக்கும் நிர்வாகத் திறனற்ற போலி திராவிட மாடல் திமுக அரசுக்கு கண்டனம்.
- 2021-ல் 525 தேர்தல் வாக்குறுதிகளை திமுக அளித்தது. அவற்றில் மிகக் குறைவான வாக்குறுதிகளை மட்டுமே அரைகுறையாக நிறைவேற்றி விட்டு, நீட் தேர்வு ரத்து, கல்விக் கடன் ரத்து, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம், 100 நாள் வேலைத்திட்டத்தை 150 நாட்களாக்குதல், டீசல், பெட்ரோல் விலை குறைப்பு, சமையல் கேஸ் சிலிண்டருக்கு ரூ. 100 வழங்குதல் போன்ற எண்ணற்ற வாக்குறுதிகளை கிடப்பில் போட்டு, எதையும் நிறைவேற்றாமல் 'எவ்லோருக்கும் எல்லாம்' என்று ஆசை காட்டி, அனைத்துத் தரப்பு மக்களையும் ஏமாற்றி வரும் திமுக அரசுக்கு கண்டனம்.
- முதலமைச்சர் மற்றும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள், அமைச்சர்கள் என்று தொடங்கி மதுரை மேயர் ராஜிநாமா என்ற அளவுக்கு ஊழல் சாம்ராஜ்யமாக திகழும் திமுக அரசுக்கு கடும் கண்டனம்.
- சமூக நீதியை காவு கேட்கும் திமுக அரசின் நடவடிக்கைகளை எதிர்த்து தமிழ் நாடே வெட்கித் தலைகுனிகிறது. ஜாதிகள் அற்ற சமத்துவத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதே அண்ணா, எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோரது கொள்கைகளாகும். இவற்றிற்கு மாற்றாக, பட்டியலினத்தை இழிவு செய்தும் ஒடுக்கப்பட்டவர்களை ஒதுக்கி வைப்பதும், திமுக ஆட்சியில் நடந்து கொண்டிருப்பதற்கு கடும் கண்டனம்.
- மக்களின் நீண்டகால எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றத் தவறிய தென்னக நதிகளின் இணைப்பு மற்றும் கோதாவரி-காவிரி இணைப்பையும், ஆனைமலையாறு - பாண்டியாறு - புன்னம்புழா திட்டத்தைத் தொடராதது, மேகதாது கட்டுவதாகச் சொல்லும் நடவடிக்கைகளை தடுக்கத் தவறியது, அத்திக்கடவு-அவிநாசி திட்டத்தை முழுமையாக செயல்படுத்தவில்லை, முல்லைப் பெரியாறு கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்தை விரைந்து செயல்படுத்தத் தவறியது, கோவையில் உப்பிலிப்பாளையம் முதல் கோல்டுவின்ஸ் வரை தமிழ்நாட்டிலேயே மிக நீளமான பாலத்தை 1,621 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து அதிமுக அரசு கொண்டு வந்த திட்டத்தை ஸ்டிக்கர் ஒட்டி தான் கொண்டு வந்ததாக திறப்பு விழா நடத்தி இருக்கும் திமுக அரசுக்கு கண்டனம்.
- நீதித் துறை சுயமாக செயல்பட வேண்டுமென்றால் அதன் தனித் தன்மை காப்பாற்றப்பட வேண்டும். அப்படிப்பட்ட நிலைமை ஏற்பட வேண்டுமென்றால், ஆட்சியாளர்களின் தலையீடு இருக்கக் கூடாது. மேலும், அட்சியாளர்கள் மிரட்டல் போக்கை கைவிட வேண்டும். நாட்டில் சட்டத்தின் ஆட்சி நடக்க வேண்டும். அதோடு, நீதித் துறையில் அரசின் தலையீடு இருக்கக் கூடாது என்ற மக்களின் எண்ணத்தை, எதிர்பார்ப்பை பொதுக்குழு பிரதிபலிக்கிறது. நீதித் துறைக்கே சவால் விடும் ஆட்சியாளர்களின் ஆதிக்க மனப்பான்மையை இப்பொதுக்குழு வன்மையாகக் கண்டிக்கிறது.
- அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் எம்.ஜி.ஆர்., ஜெயலலிதா ஆகிய இருபெரும் தலைவர்களின் வழியிலே செயல்பட்டு அசைக்க முடியாத மக்கள் செல்வாக்கு பெற்ற அரசியல் தலைவராகத் திகழ்ந்து வரும் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை 2026-ல் மீண்டும் முதலமைச்சராக்குவோம் என சூளுரை ஏற்போம்.
இவ்வாறு அதிமுக பொதுக் குழுவில் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.