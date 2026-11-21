முதல்வரை பார்க்க சென்று உயிரிழந்தவர்களுக்கு ரூ.20 லட்சம்; புயலில் பலியான மீனவர்களுக்கு ரூ.7 லட்சமா? ஜெயக்குமார் ஆவேசம்
திமுகவும், தவெகவும் ஒரே குட்டையில் விழுந்த மட்டைகள். கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வன்கொடுமை எல்லாம் நடந்துகொண்டேதான் இருக்கிறது என ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார்.
Published : November 21, 2026 at 7:50 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய்யை பார்க்க போய் உயிரிழந்தவர்களுக்கு ரூ.20 லட்சம் கொடுக்கிறார்கள், ஆனால் புயலில் சிக்கி உயிரிழந்த மீனவர்களுக்கு வெறும் ரூ.7 லட்சம் தான் கொடுப்பீர்களா? என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
முரசு புயலில் சிக்கி உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு 20 லட்சம் ரூபாய் நிவாரண தொகை வழங்க வேண்டும் எனவும், ஆந்திர கடலோரபடையால் சிறைபிடிக்கப்பட்ட 8 விசைப்படகுகளை மீட்டு தர வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, சென்னை காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் தொடர்வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் மீனவர்களை அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்தார்.
கரூரில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு 20 லட்சம்? மீனவர்களுக்கு 7 லட்சமா?
அப்போது மீனவர்கள் மத்தியில் பேசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார், “போராட்டம் வெற்றி பெற அதிமுக சார்பில் வாழ்த்துகள். ஜெயலலிதா அரசில் மீனவர்கள் நலன் பாதுகாக்கப்பட்டது. இன்று உலக மீனவர்கள் தினம், அதற்கான வாழ்த்துகளை சொல்லும் போது அவர்கள் முகத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்க வேண்டும்.
ஆனால், தவெக ஆட்சி அமைந்ததில் இருந்து தினம்தோறும் போராட்டம், ஆர்ப்பாட்டம் என்ற நிலையாகிவிட்டது. ஒருநாள் போவார், ஒரு நாள் வருவார், ஒவ்வொரு நாளும் துயரம் என்ற வகையில் மீனவர் வாழ்க்கை ஆகிவிட்டது. யாரும் துணை இல்லாத சூழல் ஆகிவிட்டது. இந்த காசிமேடு துறைமுகம் பிரமாண்டமாக இருக்க நான் தான் அடிக்கல் நாட்டினேன். மீனவர்களுக்காக அர்பணித்து பணியாற்றிய இயக்கம் அதிமுக.
இன்றைக்கு ஆர்ப்பாட்டம், போராட்டம் எதுவாக இருந்தாலும், தற்போதைய ஆட்சியாளர்களின் காதில் அது விழுவதே இல்லை. மீனவர்களுக்கு நாங்கள்தான் வாக்கி டாக்கி கொடுத்தோம். தவெக கொடுக்கவில்லை. இப்போது இருக்கும் அரசுக்கு தங்கல் என்றால் என்ன என்று தெரியுமா ? தெரியாது. 9 மீனவர்கள் உயிரிழப்புக்கு தவெக அரசுதான் காரணம்.
அவர்களின் கையாலாகாததனம் தான் இவர்கள் உயிர்போக காரணம் நீங்கள் கொடுத்த பணம் போதுமா? இவர்கள் பணத்தை எடுத்து இவர்களுக்கே கொடுத்தால் எப்படி? விஜய்யை பார்க்க போய் பலியானவருக்கு 20 லட்சம். மீனவர்களுக்கு 7 லட்சமா? மீனவர்களின் உயிர் கிள்ளுக்கீரையா? அவ்வளது துச்சமா?
உயிரிழந்த மீனவர்களுக்கு 20 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கவில்லை என்றால், தவெகவுக்கு இனி ஒரு ஓட்டு கூட விழாது. புயல் என்றால் அனைத்து படகுகளும் பாதுகாப்பாக உள்ளதா என்பதை மீட்டிங் போட்டு தெரிந்திருக்க வேண்டாமா? 8 படகும் வரவேண்டும். அரசு செலவிலேயே அதை பழுதுபார்க்க வேண்டும்.
கவலை இல்லாத அரசு தவெக அரசு
அரசால் செய்ய முடியாதது ஒன்றும் இல்லை. இந்த அரசுக்கு செய்ய மனமில்லை. முதலமைச்சர் விஜய் ஆந்திரா செல்கிறார். மீனவர்கள் பற்றி பேசி இருக்கலாமே? அதைப்பற்றி அவருக்கு கவலை இல்லை. 8 குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரம் போய்விட்டது. மீனவர்களின் கோரிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும்” என்று கூறினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார், “இன்றைக்கு லஞ்சம் இரட்டிப்பாகிவிட்டது. நவீன முறையில் லஞ்சம் இரட்டிப்பாகிவிட்டது. மீனவர்களை தேட என்ன நடவடிக்கை எடுத்தார்கள்? கடலோரப்படை சென்றதா? என்று கேட்டால் ரகசியம் என்கிறார்கள். தப்பு செய்துவிட்டோம் என மக்கள் உணர்ந்துவிட்டார்கள்.
கொலையை நியாயப்படுத்துகிறார்கள். திமுகவும், தவெகவும் ஒரே குட்டையில் விழுந்த மட்டைகள். கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வன்கொடுமை எல்லாம் நடந்துகொண்டேதான் இருக்கிறது. செஞ்சி சிறுமியை இன்னும் கண்டறியமுடியவில்லை. சிறை மரணங்கள், இன்றைய சூழலில் பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை. எதைப்பற்றியும் கவலை இல்லாத அரசு தவெக அரசு” என்று கூறினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த ஜெயக்குமார், “அவர் எப்போதும் மவுன சாமியார்தான். ஆனால் ஏன் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. தலைவன் எவ்வழியோ தொண்டனும் அவ்வழி. முதலமைச்சர் விஜய் எப்படி வாய் திறப்பது இல்லையோ, அதுபோல மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத்தும் வாய் திறப்பது இல்லை. அனைத்திற்கும் 2 அமைச்சர்கள்தான் பதில் சொல்வார்கள்” என்று கூறினார்.