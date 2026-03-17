ஆர்ப்பாட்டத்தில் நடிகை குறித்து சர்ச்சை பேச்சு; வலுத்த கண்டனம் - வருத்தம் தெரிவித்த சி.வி.சண்முகம்
நடிகை தொடர்பான அவதூறு பேச்சுக்கு சமூக ஊடகங்களில் கடும் எதிர்ப்பு எழுந்த நிலையில், தனது பேச்சுக்கு சி.வி.சண்முகம் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 17, 2026 at 3:51 PM IST
விழுப்புரம்: தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்று கூறி அதிமுக நடத்திய ஆர்ப்பாட்டத்தில் அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் சி.வி.சண்முகம் எம்பி, நடிகை ஒருவரை அவமதிக்கும் வகையில் பேசியது பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதாகவும், அதனை திமுக அரசு தடுக்கத் தவறியதாகவும் கூறி, அதிமுக சார்பில் விழுப்புரத்தில் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. நகராட்சி திடலில் முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் எம்பி தலைமையில் இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சியினர் கலந்து கொண்டு திமுக அரசை கண்டித்து முழக்கங்களை எழுப்பினர்.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம், "அராஜக திமுக அரசை வீட்டுக்கு அனுப்ப இறுதி வாய்ப்பாக இந்த தேர்தல் நமக்கு கிடைத்துள்ளது. தமிழ்நாட்டு மக்களின் வளங்களை கொள்ளையடித்த திமுக அரசு அகற்றப்பட வேண்டும். இந்த கொள்ளைக்கு பொறுப்பான முதல்வர், அமைச்சர்கள் உள்பட அத்தனை பேரையும் புழல் சிறைக்கு அனுப்பும் நாள் ஏப்ரல் 23. தமிழகத்தில் உள்துறை செயலாளரை மாற்ற வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் கஞ்சா போதையால் கொலை, கொள்ளை, வன்கொடுமை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.
ஆனால் அது குறித்து விவாதிக்க வேண்டாம் என உள்துறை செயலாளர் கூறுகிறார். இப்படிப்பட்ட உள்துறை செயலாளரை வைத்துக் கொண்டு எப்படி தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்ற முடியும்? ஒரு தலைபட்சமாக செயல்படும் உள்துறை செயலாளரை வைத்துக்கொண்டு எப்படி தேர்தலை நடத்த முடியும்? திமுக சார்பாக செயல்படும் அதிகாரிகள் மீது தேர்தல் ஆணையம் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேற்கு வங்கத்தில் அதிகாரிகள் மாற்றப்பட்டதை போன்று தமிழகத்திலும் அதிகாரிகள் மாற்றப்பட வேண்டியது அவசியம்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அப்துல் கலாம் கனவு காணுங்கள் எனக் கூறினார். ஆனால் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் ஒரு படி மேலே சென்று உங்கள் கனவை சொல்லுங்கள் நிறைவேற்றுகிறோம் எனக் கூறுகிறார். ஆமாம்... எனக்கு அவர் (ஒரு நடிகையின் பெயரை கூறுகிறார்) வேண்டும். அதை முதல்வர் நிறைவேற்றுவாரா? இவர் (பக்கத்தில் இருப்பவரை கை காண்பித்து) ஒரு நடிகையை தனக்கு திருமணம் செய்து வையுங்கள் எனக் கூறுவார். அதை ஸ்டாலின் நிறைவேற்றுவாரா?" என்றார்.
இந்த சர்ச்சை பேச்சுக்கு சமூக ஊடகங்களில் கடும் எதிர்ப்பு எழுந்த நிலையில், இது தொடர்பாக சி.வி.சண்முகம் விளக்கமளித்துள்ளார். அதில், "விழுப்புரத்தில் நடைபெற்ற திமுக அரசுக்கு எதிரான போராட்டத்தில், 'ஸ்டாலினின் உங்கள் கனவை கூறுங்கள்' திட்டத்தின் ஏமாற்று வேலை குறித்து உரையாற்றிக் கொண்டிருந்த போது, தவறுதலாக ஒரு நடிகையின் பெயரை உச்சரித்துவிட்டேன். அதற்காக வருத்தம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எந்த உள்நோக்கத்திலும் அந்த பெயரை உச்சரிக்கவில்லை. இதனால் ஏற்பட்ட தவறுக்கு மனமார்ந்த வருத்தம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.