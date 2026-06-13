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ரீல்ஸ் மூலம் அரசின் தவறுகளை பொதுமக்களிடம் சுட்டிக்காட்ட வேண்டும் - நிர்வாகிகளுக்கு இபிஎஸ் அறிவுறுத்தல்

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில், தேர்தல் தோல்வி குறித்து மாவட்ட நிர்வாகிகளுடனான ஆலோனை கூட்டம் நடைபெற்றது.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி
அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 13, 2026 at 5:52 PM IST

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சென்னை: ரீல்ஸ் மூலமாக அரசின் தவறுகளை உடனுக்குடன் பொதுமக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நிர்வாகிகளிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகமான எம்ஜிஆர் மாளிகையில், அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் தேர்தல் தோல்வி குறித்து மாவட்ட நிர்வாகிகளுடனான ஆலோனை கூட்டத்தின் முதல் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் காஞ்சிபுரம், உத்திரமேரூர், ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஆகிய சட்டமன்றத் தொகுதிகள் அடங்கிய காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டனர். இக்கூட்டம் சுமார் 3 மணி நேரம் நடைபெற்ற நிலையில், இதில் கட்சியின் அடுத்தக்கட்ட நகர்வு குறித்து நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுரை வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் சமூக வலைதள செயல்பாடுகளை அதிமுகவினர் அதிகரிக்க வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிசாமி நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும், அதிமுகவினர் சமூக வலைத்தளங்களில் ரீல்ஸ் பயன்படுத்தி அரசின் தவறுகளை உடனுக்குடன் பொதுமக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என இபிஎஸ் நிர்வாகிகளிடம் கேட்டுக்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.

தவெக நமக்கு எதிரியே இல்லை, திமுகதான் நமக்கு உண்மையான எதிரி

தொடர்ந்து இந்த கூட்டத்தில், அதிமுகவிற்கு தவெக எதிரி இல்லை என்றும், திமுகதான் உண்மையான எதிரி. தவெகவின் வெற்றி நிலைக்காது, அடுத்து எப்போது தேர்தல் வந்தாலும் அதிமுக வெல்லும் என எடப்பாடி பழனிசாமி நிர்வாகிகளிடம் கூறியதாக தெரிகிறது.

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கூட்டத்திற்கு பிறகு அதிமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் கே.பி. முனுசாமி செய்தியாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு கழக நிர்வாகிகளையும் நேரில் அழைத்து, தேர்தல் நடைமுறைகள் குறித்தும், கட்சியின் வளர்ச்சி தொடர்பாகவும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பல்வேறு ஆலோசனைகள் மற்றும் அறிவுரைகளை வழங்கினார். மேலும், அனைத்து நிர்வாகிகளின் கருத்துகளையும் கேட்டறிந்த பிறகு, கட்சியின் எதிர்கால செயல்பாடுகள் குறித்து பயனுள்ள வழிகாட்டுதல்களை வழங்கினார்" என்றார்.

செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அதிமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் கே.பி. முனுசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தவெக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, வரவிருக்கும் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் அதிமுக பின்னடைவைச் சந்திக்கும் என தெரிவித்த கருத்து குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியபோது, "ஆதவ் அர்ஜுனாவின் அரசியல் வரலாறும், அவர் எந்தெந்த கட்சிகளில் இருந்து எவ்வாறு வந்தார் என்பதும் அனைவருக்கும் தெரியும். ஒரு சந்தர்ப்பவாத அரசியல்வாதியின் கருத்துக்கு பதிலளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை" என்று கூறினார்.

அதிமுக நிர்வாகிகள் பலர் மாற்றுக் கட்சிகளில் இணைந்து வருவது குறித்து கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "சாரை சாரையாக யாரும் மாற்றுக் கட்சிகளுக்கு செல்லவில்லை. பலன் அடைந்தவர்கள் மேலும் பலன் தேடி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால், கட்சியின் கொள்கைகளையும், அதன் அடிப்படை இலட்சியங்களையும் மனதில் உறுதியாக வைத்திருக்கும் லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள், எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர்" என்று தெரிவித்தார்.

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