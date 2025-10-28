ETV Bharat / state

எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் வாழ்த்து பெற்றார் கபடி வீராங்கனை கார்த்திகா!

கபடி வீராங்கனை கார்த்திகாவுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகைக்கான காசோலையை வழங்கி கௌரவித்தார்.

எடப்பாடியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்ற கபடி வீராங்கனை கார்த்திகா
எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்ற கபடி வீராங்கனை கார்த்திகா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 28, 2025 at 7:15 PM IST

சென்னை: கண்ணகி நகரை சேர்ந்த கபடி வீராங்கனை கார்த்திகா, அதிமுக பொதுச் செயலாளரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்.

பஹ்ரைனில் நடைபெற்ற மகளிர் கபடி போட்டியின் இறுதிச் சுற்றில் ஈரானை வீழ்த்தி இந்திய அணி தங்கப் பதக்கம் வென்றது. அதில், இந்திய மகளிர் கபடி அணையின் துணை கேப்டனாக செயல்பட்ட சென்னை கண்ணகி நகரை சேர்ந்த கார்த்திகா, இந்த வெற்றிக்கு முக்கிய பங்காற்றினார். 12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் கண்ணகி நகரை சேர்ந்த கார்த்திகா, தனது சிறுவயது முதலே கபடியின் மீது கொண்ட ஆர்வத்தால், பல்வேறு போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு, ஏராளமான பதக்கங்களை வென்றுள்ளார்.

அந்த வகையில் சர்வதேச அளவில் பங்கேற்ற முதல் பேட்டியிலேயே இந்திய அணிக்கு தங்கம் வென்று கொடுத்த கார்த்திகாவிற்கு, விளையாட்டு வீரர்கள், அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் தொடர்ந்து வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அதன்படி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், கபடி வீராங்கனை கார்த்திகாவை நேரில் அழைத்துப் பாராட்டியதுடன், அவருக்கு 25 லட்சம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகைக்கான காசோலையையும் வழங்கி கௌரவித்தார். தொடர்ந்து, தெலங்கானா முன்னாள் ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் அவரை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

இந்நிலையில், அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளரும், எதிர்க்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமியை நேரில் சந்தித்த கபடி வீராங்கனை கார்த்திகா அவரிடம் வாழ்த்து பெற்றார். சென்னை பசுமை வழிச் சாலையில் உள்ள எடப்பாடி பழனிசாமியின் முகாம் அலுவலகத்தில் இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றது. அப்போது, கார்த்திகாவுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகைக்கான காசோலையை வழங்கி அவர் கௌரவித்தார். மேலும் கார்த்திகா, கபடி போட்டியில் தான் வென்ற தங்கப்பதக்கத்தை எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் காண்பித்து மகிழ்ந்தார்.

இந்த சந்திப்புக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கார்த்திகா, “சென்னையில் தான் சார்ந்த கண்ணகி நகர் பகுதியில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய உள்விளையாட்டு அரங்கம் கட்டித் தர வேண்டும்” என்று தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்தார். இந்த சந்திப்பின் போது கார்த்திகாவின் பயிற்சியாளர் ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் உடனிருந்தனர்.

இது குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “AsianYouthGames-ல் வெற்றி வாகை சூடிய இந்திய வீராங்கனை, கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்த கார்த்திகாவை வாழ்த்தி மகிழ்ந்தேன். எளிய பின்னணியில் இருந்து தன்னுடைய திறமையாலும், விடாமுயற்சியாலும் கபடி விளையாட்டில் ஜொலித்து வரும் கார்த்திகா, மென்மேலும் பல வெற்றிகளைக் குவித்து, தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் பெருமைகளை அள்ளிக் குவிக்க வாழ்த்துகள்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

ஏற்கனவே, கார்த்திகாவிற்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கிய ரூ.25 லட்சம் ஊக்கத்தொகையை ரூ.1 கோடியாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

