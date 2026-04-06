தமிழகத்தில் கொள்ளையடித்தது பத்தாதா? புதுச்சேரி வரும் முதல்வர் ஸ்டாலினை விமர்சித்த இபிஎஸ்

மதுபான விற்பனை இங்கு அமோகமாக இருப்பதால், தமிழ்நாட்டில் கொள்ளையடிப்பது போன்று இங்கும் ஊழல் செய்ய ஸ்டாலின் வருவார் என இபிஎஸ் சாடியுள்ளார்.

தேர்தல் பரப்புரையில் இபிஎஸ்
Published : April 6, 2026 at 8:07 AM IST

புதுச்சேரி: "தமிழ்நாட்டில் கொள்ளையடித்தது பத்தாது என்பதால் புதுச்சேரிக்கும் ஸ்டாலின் கிளம்பி வருகிறார்" என அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

புதுச்சேரி எம்ஜி ரோடு, புஸ்ஸி தெருவில் உள்ள அண்ணா திடல் அருகே நேற்றிரவு பரப்புரை மேற்கொண்டார். அப்போது, முதலமைச்சர் ரங்கசாமி மக்களுக்கு தேவையான திட்டங்களை செய்து கொடுத்துள்ளார் என்றும், காங்கிரஸ் கட்சியுடன் ஸ்டாலின் இணைந்து ஒரு குடும்ப ஆட்சியை நடத்தி வருவதாகவும் குறிப்பிட்டு பேசினார்.

தேர்தல் பரப்புரையில் அவர் பேசுகையில், “புதுச்சேரி என்றாலே அது பிரசித்திபெற்ற சுற்றுலாத் தலம். பல மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இங்கு வருவதால், வருவாய் அதிகம் கிடைக்கிறது. மத்திய அரசுடன் இணைந்து சுற்றுலாத் துறையை மேம்படுத்த பல திட்டங்கள் உள்ளன. சுற்றுலா எந்த அளவுக்கு மேம்படுமோ, அந்த அளவுக்கு நிதி ஆதாரம் பெருகும்.

நாடாளுமன்றத்திலும் புதுச்சேரிக்காக நாங்கள் குரல் கொடுப்போம். புதுச்சேரியில் தனி மாநில அந்தஸ்து பெறுவதற்கு அதிமுக கடுமையான முயற்சி எடுக்கும். ஸ்டாலின் திங்கட்கிழமை தேர்தல் பரப்புரைக்காக புதுச்சேரி வருகிறார். தமிழ்நாட்டில் கொள்ளையடித்தது பத்தாது என்று, இங்கும் கொள்ளையடிக்க வருகிறார்.

மதுபான விற்பனை இங்கு அமோகமாக இருப்பதால், தமிழ்நாட்டில் கொள்ளையடிப்பது போல இங்கும் ஊழல் செய்யலாம் என நினைத்து அவர் வருகிறார். உங்களுக்கு அவர் ஒரு நன்மையையும் அவர் செய்ய மாட்டார். நிதியை சுரண்டுவதற்குத்தான் வருவார். உஷாராக இருங்கள். இல்லையெனில் தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் கதி தான் இங்கும் நடக்கும்” என்று எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்தார்.

தொடர்ந்து பேசுகையில், “தி.மு.க ஒரு குடும்பத்துக்காக இருக்கும் கட்சி. மக்களுக்காக அது பாடுபடவில்லை. காங்கிரஸ் திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்திருக்கிறது. அவர்களின் கூட்டணி குழப்பமான நிலையில் உள்ளது. சூழ்நிலைக்கு தக்கவாறு பச்சோந்தி போல மாறுவார் ஸ்டாலின்.

தமிழ்நாட்டில் தி.மு.க தலைமையில் கூட்டணி. அங்கு ஒரே கொள்கை என்பார். இங்கு கூட்டணிக் கட்சிக்கு நாமம் போட்டுவிட்டார். தமிழ்நாட்டில் திமுக மேற்கொண்டு வரும் நிர்வாக முறைகேடுகளை போலவே, புதுச்சேரியிலும் அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றி மக்களின் வரிப்பணத்தையும் இயற்கை வளங்களையும் கொள்ளையடிக்க அக்கூட்டணி திட்டமிட்டுள்ளது” என பகிரங்க குற்றச்சாட்டை எடப்பாடி முன்வைத்தார்.

குறிப்பாக, “கண்ணுக்குத் தெரியாத காற்றிலும் ஊழல் செய்யும் வித்தையைக் கற்றவர்கள் திமுகவினர்” என்று 2ஜி விவகாரத்தை, எடப்பாடி பழனிசாமி மறைமுகமாக சுட்டிக்காட்டி பேசினார்.

முன்னதாக, நெய்வேலியை அடுத்துள்ள இந்திரா நகர் பகுதியில் ஜெயப்பிரியா திடலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி கடலூர் மாவட்ட வேட்பாளர்கள் எம்.சி.சம்பத், பண்ருட்டி - கே.மோகன், நெய்வேலி - சொரத்தூர் ரா.ராஜேந்திரன், குறிஞ்சிப்பாடி - அ.ராஜா (எ) புவனேந்திரன், திட்டக்குடி - என்.முருகுமாறன், புவனகிரி - ஆ.அருண்மொழிதேவன், சிதம்பரம் - கே.ஏ.பாண்டியன், காட்டுமன்னார்குடி - அன்பு.சோழன், விருத்தாசலம் - தமிழரசி ஆகியோரை ஒரே மேடையில் அறிமுகம் செய்து வைத்து, எடப்பாடி பழனிசாமி பரப்புரை மேற்கொண்டார்.

