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சட்டமன்றத் தேர்தல் தோல்வி; அதிமுக நிர்வாகிகளுடன் இபிஎஸ் ஆலோசனை

சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக தோல்வியை சந்தித்ததற்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி மாவட்டம் வாரியாக அதிமுக நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்த தொடங்கியுள்ளார்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இபிஎஸ்
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இபிஎஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 13, 2026 at 5:08 PM IST

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சென்னை: சட்டமன்ற தேர்தல் தோல்வி குறித்து காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக தோல்வியடைந்தது குறித்து மாவட்ட வாரியாக அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்த திட்டமிட்ட நிலையில், இன்று முதற்கட்டமாக காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில், தமிழ்நாட்டின் பெரும் திராவிட கட்சிகளில் ஒன்றான அதிமுக பெரும்பாலான இடங்களில் தோல்வியடைந்தது. அதிமுக கூட்டணி 53 இடங்களில் மட்டும் வெற்றி பெற்று மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது. இதில் அதிமுக 47 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. மேலும், இக்கட்சியின் வாக்கு சதவீதமும் இந்த முறை குறைந்தது. முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர்கள் பலர் தனது தொகுதிகளில் தோல்வியை சந்தித்தனர்.

இதனைத்தொடர்ந்து, அதிமுகவின் 4 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது பதவியை ராஜிநாமா செய்து, தவெகவில் இணைந்ததால் இந்த எண்ணிக்கை 43-ஆக குறைந்தது. மேலும், கட்சியின் தோல்வி மற்றும் உட்கட்சி பிரச்சனை காரணமாக அதிருப்தி அடைந்த பல்வேறு கட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் தொடர்ந்து கட்சியில் இருந்து வெளியேறி வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில், சட்டமன்றத் தேர்தலில் தோல்வியை சந்தித்ததற்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மாவட்டம் வாரியாக அதிமுக நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்த தொடங்கியுள்ளார். முதற்கட்டமாக காஞ்சிபுரம், உத்திரமேரூர், ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஆகிய சட்டமன்றத் தொகுதிகள் அடங்கிய காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகிகளுடன், இன்று சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகமான எம்ஜிஆர் மாளிகையில் ஆலோசனை நடத்தினார்.

இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தலைமை கழக நிர்வாகிகள், மாவட்டச் செயலாளர்கள், சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர்கள், முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர்கள், ஒன்றிய நகர பேரூராட்சி பகுதி செயலாளர்கள், அதிமுக பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள், முன்னாள் நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர்.

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இந்தக் கூட்டத்தில் நடந்து முடிந்த தேர்தலில் அவர்களின் தொகுதியில் தோல்வி அடைந்ததற்கான காரணம் குறித்தும், அதிமுகவின் அடுத்த கட்ட ஆக்கபூர்வமான வளர்ச்சி பணிகள் குறித்தும் மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தினார்.

இன்று நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தைத் தொடர்ந்து, வரும் நாட்களில் அனைத்து மாவட்ட நிர்வாகிகளுடனும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை மேற்கொள்ளவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. தேர்தலுக்குப் பிறகு அதிமுகவை சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர்கள் உட்பட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், முக்கிய நிர்வாகிகள் என பலர் மாற்றுக் கட்சியில் இணைந்து வரும் சூழலில், எடப்பாடி பழனிசாமி மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருவது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

ADMK EDAPPADI PALANISWAMI
ADMK ASSEMBLY ELECTION DEFEAT
எடப்பாடி பழனிசாமி
அதிமுக மாவட்ட நிர்வாகிகள்
EPS MEETING WITH PARTY OFFICIALS

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