முதலில் அவர் வெளியே வரட்டும் - விஜயை கடுமையாக விமர்சித்த எடப்பாடி பழனிசாமி
தவெக தலைவர் மக்களையும் பார்ப்பது இல்லை, தொலைக்காட்சியையும் பார்ப்பது இல்லை என விஜயை எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.
Published : February 4, 2026 at 1:23 PM IST
சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய் முதலில் வெளியே வந்து மக்களை பார்க்கட்டும் என எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், தமிழக அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. இந்த நிலையில், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அக்கட்சியின், மாவட்டச் செயலர்கள் கூட்டம் இன்று (பிப்.4) சென்னையில் நடைபெற்றது. அதில், தேர்தல் பரப்புரை குறித்த வியூகங்கள் மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கான தொகுதிப் பங்கீடு குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, அதிமுகவின் இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அறிவித்தார். அதில், முதியோருக்கான ஓய்வூதியம் ரூ.2,000 -மாக உயர்வு; விதவை, மாற்றுத்திறனாளிக்கான சமூகப் பாதுகாப்பு ஓய்வூதியம் ரூ.1,800 -லிருந்து ரூ,2,000 ஆக உயர்வு; மாணவர்களுக்கான கல்விக் கடன் தள்ளுபடி; ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு வருடத்திற்கு 3 சமையல் கேஸ் சிலிண்டர்கள் மானியமாக வழங்கப்படும்.
ஜல்லிக்கட்டில் உயிரிழந்த நபரின் குடும்பத்திற்கு ரூ.10 லட்சமும், படுகாயம் அடைந்த நபருக்கு ரூ.2 லட்சமும், அரசு இடங்களில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த ரூ.5 லட்சமும் வழங்கப்படும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான கூட்டுறவு வங்கிக் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு வாக்குறுதிகளை அறிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தலைகுனியாது அல்ல தமிழகம் தலை தொங்கிவிட்டது. பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் 3 பேர் படுகொலை, நந்தனம் பாலியல் வன்கொடுமை போன்ற குற்றங்களால் தமிழ்நாடு தலைகுனிந்துள்ளது.
எடப்பாடி பழனிசாமி கடையை விரித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என கூறினார்கள், இப்போது நாங்கள் பலமான கூட்டணியை அமைத்துள்ளோம். அதிமுக தலைமையில் தான் கூட்டணி என அமித் ஷா தெளிவாக கூறியுள்ளார்," என்றார்
விஜய் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "தமிழ்நாட்டில் என்ன அரசியல் நடக்கிறது என்பது கூட விஜய்க்கு தெரியவில்லை. பொதுவெளியில் வந்து பார்த்தால் தானே நாட்டில் என்ன நடக்கிறது என்பது விஜய்க்கு தெரியும். ஆனால், அவர் மக்களையும் பார்ப்பது இல்லை, தொலைக்காட்சியையும் பார்ப்பது இல்லை. செய்தியாளர்களை சந்தித்தால் தான் களநிலவரம் தெரியவரும். அவருக்கு நாட்டுநடப்பே தெரியவில்லை. முதலில் அவர வெளியே வரட்டும். அரசியலில் ஜெயலலிதாவை ரோல் மாடல் என்று சொல்லிவிட்டு, யாரை அவர் ஊழல் சக்தி என்று கூறுகிறார்? கூட்டணிக்கு எந்த கட்சித் தலைமை என்றுகூட விஜய்க்கு தெரியவில்லை. அதிமுக தலைமையில் தான் கூட்டணி என அமித் ஷா தெளிவாக கூறியுள்ளார்" என்று கூறினார்.