எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்; முக்கிய முடிவு எடுக்க வாய்ப்பு
நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த 25 அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் கட்சி பதவியை பறித்து அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டார்.
Published : May 19, 2026 at 12:24 PM IST
சென்னை: அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் இன்று நடைபெறும் நிலையில், இந்த கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படலாம் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் சி.வி.சண்முகம் தரப்புக்கும் இடையே நாளுக்கு நாள் மோதல் அதிகரித்து வரும் சூழலில், அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில், அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் தற்போது நடைபெறுகிறது.
இந்த கூட்டத்தில், பல்வேறு முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனிடையே, கட்சிப் பொறுப்புகளில் இருந்து நீக்கப்பட்ட எஸ்.பி. வேலுமணி மற்றும் சி.வி.சண்முகம் தரப்பினரும் அலுவலகம் வர வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக 169 தொகுதிகளில் நேரடியாக போட்டியிட்ட நிலையில் 47 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. இதனால் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையை, சி.வி.சண்முகம் தலைமையிலான அணியினர் தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில், சி.வி. சண்முகம் தரப்பினர் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சிக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். அதேநேரத்தில், எடப்பாடி பழனிசாமி அணியினர் எதிராக வாக்களித்தனர்.
இதனிடையே தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வாக்களித்த 25 அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் கட்சி பதவியை பறித்து அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டார். இதேபோல், சபாநாயகரை சந்தித்த சி.வி. சண்முகம் தரப்பு அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள், கொறடா உத்தரவை மீறி தவெக அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்த அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்பட 22 அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை கட்சித் தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும்" என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
அதேநேரத்தில், எஸ்.பி. வேலுமணி மற்றும் சி.வி. சண்முகம் தரப்பினர் பொதுக்குழு நடத்தி, அதில் சுமூக நிலை எட்ட வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்த வண்ணம் உள்ளனர். இந்த நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில், அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது. இதில், பல்வேறு முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.