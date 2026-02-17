ETV Bharat / state

சட்டமன்றத்தில் 'மாபெரும் காது குத்தும் விழா': பட்ஜெட்டை விமர்சித்து அதிமுக அடித்த அழைப்பிதழ்

"கூவம் சுத்திகரிப்பு நிதி, சென்னை மழைநீர் வடிகால் திட்ட நிதி, சிங்காரச் சென்னை திட்ட நிதி என்று விதிவிதமாக காது குத்தப்படும் என மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்" அதிமுக அழைப்பிதழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பட்ஜெட்டை விமர்சித்து அதிமுக அடித்த அழைப்பிதழ்
பட்ஜெட்டை விமர்சித்து அதிமுக அடித்த அழைப்பிதழ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 17, 2026 at 10:13 AM IST

சென்னை: இன்று தாக்கல் செய்யப்படும் தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட்டை 'மாபெரும் காது குத்தும் விழா' என விமர்சித்து அதிமுக சார்பில் அழைப்பிதழ் அச்சடிக்கப்பட்டு விநியோகிக்கப்பட்ட சம்பவம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது.

தமிழக பட்ஜெட்டை பொறுத்தவரை, ஆண்டுதோறும் பிப்ரவரி இறுதியில் அல்லது மார்ச் முதல் வாரத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும். அந்த வகையில், தமிழக பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. ஆனால், சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறும் ஆண்டு என்பதால், முழுமையான பட்ஜெட்டாக இல்லாமல், இடைக்கால பட்ஜெட்டாக இது தாக்கல் செய்யப்படுகிறது.

அதன்படி, இன்று காலை 9.30 மணிக்கு சட்டமன்றம் கூடியது. தமிழக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து உரையாற்றி வருகிறார். தேர்தலுக்கு இரு மாதங்களுக்கு முன்பு நடைபெறும் பட்ஜெட் என்பதால் இதில் பல கவர்ச்சிகரமான அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, நகைக்கடன் தள்ளுபடி, விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி, இளைஞர்களுக்கு நிதியுதவி போன்ற அறிவிப்புகள் வெளியாகக் கூடும் என அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த சூழலில், இன்று காலை சட்டமன்றத்துக்கு வந்த அதிமுகவினர் அனைவரின் கையிலும் ஒரு அழைப்பிதழ் இருந்ததது.

காது குத்தும் விழா

அதில், 'மாபெரும் காது குத்து விழா' என தலைப்பிடப்பட்டிருந்தது. அதற்கு கீழே, "கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளாக பட்ஜெட் என்னும் பெயரில் மக்களுக்கு நடத்தப்படும் மாபெரும் காது குத்தும் விழா, இந்த வருடமும் வெகு விமரிசையாக நடைபெறவுள்ளது" எனக் அச்சடிக்கப்பட்டிருந்தது.

பட்ஜெட்டை விமர்சிக்கும் வகையிலான அழைப்பிதழுடன் வந்த அதிமுகவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதற்கு அடுத்ததாக, விழா நடைபெறும் நாள் - பிப்ரவரி 17; நேரம் - காலை 10 மணி முதல் என்ற வாசகமும், அதற்கு கீழே, இவ்விழாவுக்கு தலைமை தாங்குபவர் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

'காது குத்துபவர் தங்கம் தென்னரசு'

பின்னர், விழாவுக்கு முன்னின்று காது குதுத்துபவர் மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு எனவும் அதில் கிண்டலாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக, மேற்படி விழாவில் கூவம் சுத்திகரிப்பதற்கு நிதி, சென்னை மழைநீர் வடிகால் திட்டத்திற்கு நிதி, சிங்காரச் சென்னை திட்டத்திற்கு நிதி என்று விதிவிதமாக காது குத்தப்படும் என்று மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்" எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அதற்கு கீழே, சொத்து வரி, வீட்டு வரி, மின் கட்டணம் என பல்வேறு முறைகளில் மொய் வைக்கலாம் என எழுதப்பட்டு, காது குத்தப்படும் கேலிச் சித்திரமும் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த அழைப்பிதழை அதிமுகவினர் சட்டமன்ற வளாகத்தில் விநியோகித்தபடி சென்றனர்.

