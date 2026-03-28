அதிமுக கவுன்சிலரின் கணவர் லஞ்சம் கேட்டு மிரட்டல் - வைரலாகும் வீடியோ
அதிமுக பெண் கவுன்சிலரின் கணவர் பணம் கேட்டு மிரட்டும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
Published : March 28, 2026 at 10:20 PM IST
தூத்துக்குடி: அரசாணை பெற்று தந்ததாக கூறி, அதிமுக கவுன்சிலரின் கணவர் லஞ்சம் கேட்டு மிரட்டிய சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருச்செந்தூர் அருகே உள்ள ஆறுமுகேநேரி பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட 4வது வார்டு பகுதியில் உள்ள வாளவிளை முத்தாரம்மன் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் ஹரிஹரன். இவரது மனைவி பாக்கிய செல்வி (33). இவர்களது வீடு கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு மழை வெள்ளத்தில் சேதமடைந்தது. அப்போது புதிதாக வீடு கட்டுவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு வழங்கிய 4 லட்சம் ரூபாயில் பாக்கிய செல்வி தனது வீட்டை புதிதாக கட்டினார்.
இந்நிலையில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு 4வது வார்டு அதிமுக கவுன்சிலர் புனிதா என்பவரின் கணவர் பெரியசாமி, பாக்கிய செல்வி வீட்டிற்கு சென்று, தனது மனைவி வீடு கட்டுவதற்கு அரசாணை பெற்று தந்ததாக கூறி, அதற்கு தங்களுக்கும், பேரூராட்சி செயல் அலுவலருக்கும் லஞ்சம் தர வேண்டும் என்று கேட்டுள்ளார். அதில் செயல் அலுவலருக்கு 10 ஆயிரம் ரூபாயும், தங்களுக்கு 2 ஆயிரம் ரூபாயும் தர வேண்டும் என்று கேட்டுள்ளார்.
மேலும் பழைய செயல் அலுவலர் இடமாறுதல் பெற்று சென்றுவிட்டதால், அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்தையும் சேர்த்து 12 ஆயிரம் ரூபாயை தன்னிடம் தரும்படி கேட்டுள்ளார். அதற்கு பாக்கிய செல்வி உங்களுக்கு நான் எதற்கு பணம் தர வேண்டும் கேட்டுள்ளார். இதைத்தொடர்ந்து, பணத்தை கொடுக்காமல் இந்த ஊரில் நீ எப்படி இருப்பாய் என்று பார்ப்போம் என பெரியசாமி மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்.
இதனையடுத்து பாக்கிய செல்வியிடம் தனக்கு கொடுக்க வேண்டிய 2 ஆயிரம் ரூபாயை மட்டுமாவது தருமாறு கேட்டுள்ளார். மேலும், அனைவரும் பணம் கொடுக்கும் போது நீங்கள் மட்டும் கொடுக்க மறுப்பது ஏன்? என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
இந்த காட்சிகள் அனைத்தையும் பாக்கிய செல்வி தான் வைத்திருந்த செல்போனில் வீடியோ எடுத்துள்ளார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.