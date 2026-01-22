பிரதமர் மோடியின் நாளைய பொதுக்கூட்டம்தான் எங்கள் வெற்றிக்கு அச்சாணி - எடப்பாடி பழனிசாமி

பிரதமர் மோடியின் நாளைய பொதுக்கூட்டம்தான் எங்கள் வெற்றிக்கு அச்சாணி - எடப்பாடி பழனிசாமி
தமிழகத்தில் மத ரீதியிலான பதற்றத்தை உருவாக்கி வரும் உதயநிதி ஸ்டாலினை, பதவியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என பியூஷ் கோயல் வலியுறுத்தினார்.
Published : January 22, 2026 at 1:30 PM IST
சென்னை: "பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நாளை (ஜன.23) சென்னையில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டம்தான், எங்கள் கூட்டணி வெற்றிக்கு அச்சாணியாக இருக்க போகிறது" என்று அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார்.
தமிழக தேர்தல் பொறுப்பாளரும், மத்திய அமைச்சருமான பியூஷ் கோயல், நேற்று தமிழகம் வந்தார். அப்போது அவரை சந்தித்த அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இணைந்தார்.
எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஏற்க முடியாது எனக் கூறி, சில மாதங்களுக்கு முன்பு தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியை விட்டு டிடிவி தினகரன் அண்மையில் விலகிய நிலையில், தற்போது மீண்டும் இணைந்துள்ளார்.
அதேபோல, பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கடந்த வாரம் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இணைந்தார். இந்த இருவரின் வரவால் முக்குலத்தோர் மற்றும் வன்னியர்களின் வாக்குகள் தே.ஜ. கூட்டணிக்கு கணிசமாக கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், இன்று காலை பியூஷ் கோயல், சென்னையில் உள்ள எடப்பாடி பழனிசாமியின் இல்லத்துக்கு சென்று, அவரை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார். தொகுதிப் பங்கீடு தொடர்பாக அவர்கள் ஆலோசனை நடத்தியதாக தெரிகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து, எடப்பாடி பழனிசாமியும், பியூஷ் கோயலும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்போது பியூஷ் கோயல் பேசுகையில், "எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்தித்து நரேந்திர மோடி மற்றும் மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா சார்பில் அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தேன். பழனிச்சாமி எனது பழைய நண்பர். அந்த முறையிலும் அவரை சந்தித்து பேசினேன்.
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி திமுக அரசை ஆட்சியில் இருந்து அகற்றும். வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக மிகப்பெரிய தோல்வியை சந்திக்கவுள்ளது. தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக திமுக எதுவும் செய்யவில்லை என்பதை மக்கள் உணர்ந்துள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் ஊழல் நிறைந்த திமுக ஆட்சியை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அகற்றியே தீரும். மத ரீதியிலான பதற்றத்தை உதயநிதி ஸ்டாலின் உருவாக்கி வருகிறார். ஜனநாயகத்திற்கு எதிராக கருத்து கூறும் உதயநிதி ஸ்டாலினை, பதவியில் இருந்து நீக்கி சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.
பிரதமரின் வருகையையும், நாளை நடைபெறும் கூட்டத்தையும் தமிழகமே எதிர்பார்த்துள்ளது. நாளை நடைபெறும் பொதுக்கூட்டம் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்" என அவர் கூறினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி பேசுகையில், "நாளை சென்னையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டம், தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். சுமார் 5 லட்சம் பேர் இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள உள்ளனர். இந்த பிரம்மாண்ட தொடக்கம்தான், எங்கள் கூட்டணியின் வெற்றிக்கு அச்சாணியாக அமையும்.
தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு சீரழிந்து விட்டது. பெண்கள், சிறுமிகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. எல்லாத் துறைகளிலும் ஊழல் நிறைந்து காணப்படுகிறது. எங்களின் கூட்டணி வலிமையான கூட்டணி. இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தை பிரதமர் மோடி உயர்த்துவது மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவை வல்லரசு நாடாகவும் மாற்ற பல்வேறு முயற்சிகளை செய்து வருகிறார். எனவே, மத்தியில் பிரதமர் தலைமையிலான ஆட்சியும், தமிழ்நாட்டில் அதிமுக ஆட்சியும் மலர வேண்டும். இதுதான் தமிழக மக்களின் விருப்பமும் கூட" என எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினார்.