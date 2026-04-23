சிலுவம்பாளையத்தில் குடும்பத்துடன் சென்று வாக்களித்த இபிஎஸ்
வாக்காளர்கள் அனைவரும் தவறாமல் தங்களது வாக்குச்சாவடி மையத்திற்கு சென்று வாக்களிக்க வேண்டும் என்று அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
Published : April 23, 2026 at 8:06 AM IST
சேலம்: தனது சொந்த கிராமமான சிலுவம்பாளையத்தில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் தனது குடும்பத்துடன் சென்று அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வாக்களித்தார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு, ஒரே கட்டமாக 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் இன்று (ஏப்ரல் 23) காலை 07.00 மணிக்கு தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மாலை 06.00 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள நிலையில் காலை முதலே பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து வாக்களித்து வருகின்றனர். இத்தேர்தலில் திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் என நான்குமுனைப் போட்டி நிலவுகிறது.
75,064 வாக்குச்சாவடிகளில் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் 5.73 கோடி பேர் வாக்களிக்கவுள்ளனர். 442 பெண்கள் உள்பட 4,023 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். தேர்தல் பாதுகாப்புப் பணியில் 295 துணை ராணுவப் படை கம்பெனிகளைச் சேர்ந்த வீரர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.அதேபோல், 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தமிழ்நாடு போலீசாரும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். வாக்காளர்களுக்கு தேவையான நிழற்பந்தல் மற்றும் குடிநீர், கழிவறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவுவதற்காக தன்னார்வலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த நிலையில் அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், வேட்பாளர்கள், திரைப் பிரபலங்கள் உள்ளிட்டோர் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து வாக்களித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், சேலம் மாவட்டம், எடப்பாடி அருகே உள்ள சிலுவம்பாளையம் கிராமத்திற்கு தனது குடும்பத்துடன் சென்ற அதிமுக பொதுச்செயலாளரும், சட்டப்பேரவையின் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி, சிலுவம்பாளையம் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தார்.
அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, "வாக்காளர்கள் அனைவரும் வாக்குச்சாவடி மையத்திற்கு வந்து தங்களது ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்ற வேண்டும். தேர்தலில் வெற்றி பெறுவது தொடர்பாக நான் மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறேன்" என்று நம்பிக்கைத் தெரிவித்தார்.
சேலம் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 11 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. இதில் முக்கியமான தொகுதியாகவும், நட்சித்திரத் தொகுதியாகவும் உள்ளது எடப்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதி. எடப்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதியில் எட்டாவது முறையாக அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி போட்டியிடுகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.