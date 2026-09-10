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மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: வேட்பாளர்களை அறிவித்தது அதிமுக

மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிக்கு அதிமுக வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அதிமுக தலைமையகம்
அதிமுக தலைமையகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2026 at 6:54 PM IST

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சென்னை: மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அதிமுக தங்கள் வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் திருச்சி கிழக்கு, மதுராந்தகம், தாராபுரம், விராலிமலை, கரூர், அம்பாசமுத்திரம், பெருந்துறை ஆகிய 7 தொகுதிகள் காலியாக உள்ளன.

இந்த 7 தொகுதிகளுக்கும் விரைவில் இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் என எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில், மதுராந்தகம், தாராபுரம் தவிர மற்ற 5 தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தலை அறிவிக்க உயர் நீதிமன்றம் தடை விதித்தது.

அந்த தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு எதிராக தேர்தல் வழக்குகள் தொடுக்கப்பட்டுள்ளதால், இந்த தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.

இதன் தொடர்ச்சியாக, மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கு மட்டும் அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.

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இதையடுத்து, திமுக, தவெக சார்பில் அந்த தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டனர். திமுக சார்பில் மதுராந்தகம் (தனி) தொகுதியில் வழக்கறிஞர் ஐ. பரந்தாமன், தாராபுரம் (தனி) தொகுதியில் எஸ். சுகன்யா ஆகியோர் களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தவெக சார்பில் மதுராந்தகம் தொகுதியில் சத்தியபாமாவும், மதுராந்தகம் தொகுதியில் மரகதம் குமாரவேலும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் இருவரும் ஏற்கனவே கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அந்த தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று, பின்னர் தவெகவில் இணைந்தவர்கள் ஆவர்.

இந்நிலையில், தற்போது இந்த இடைத்தேர்தலுக்காக அதிமுகவும் தங்கள் வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, மதுராந்தகம் தொகுதியில் கணிதா சம்பத்தும், தாராபுரம் தொகுதியில் பானுமதியும் வேட்பாளர்களாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

முன்னதாக, இந்த இடைத்தேர்தலில் திமுக போட்டியிடுமா அல்லது புறக்கணிக்குமா என்ற கேள்வி இருந்து வந்தது. இதுதொடர்பாக திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. அப்போது இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டாம் என சில நிர்வாகிகள் தெரிவித்ததாக தகவல் வெளியானது.

அதே சமயத்தில், ஆளும் தவெக மீது அதிருப்தி நிலவுவதால் திமுக போட்டியிட்டால் நிச்சயம் நாம் வெற்றி பெறலாம் என்றும், போட்டியில் இருந்து விலகினால் கழகத் தொண்டர்கள் சோர்வடைந்து விடுவார்கள் எனவும் பெரும்பாலான நிர்வாகிகள் கூறியதாக தெரிகிறது. இதையடுத்து, பெரும்பாலான நிர்வாகிகளின் கருத்தினை ஏற்று, இந்த இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடலாம் என திமுக தலைமை முடிவு எடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.

TAGGED:

இடைத்தேர்தல்
மதுராந்தகம்
தாராபுரம்
அதிமுக வேட்பாளர்கள்
BY ELECTION ADMK CANDIDATES

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