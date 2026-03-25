அதிமுக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு; தொகுதி மாறிய முக்கிய தலைவர்கள்
Published : March 25, 2026 at 12:40 PM IST
சென்னை: அதிமுகவில் 23 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாகியுள்ள நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர்களான சி.வி.சண்முகம், கே.டி.ராஜேந்திர பாலாஜி தொகுதி மாறி போட்டியிட உள்ளனர்.
தமிழகத்தில் வரும் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகள் வேட்பாளர் அறிவிப்பில் தீவிரம் காட்டி வருகிறது. அந்த வகையில் மற்ற கட்சிகளுக்கு ஆச்சரியம் அளிக்கும் வகையில், இன்று முதற்கட்டமாக 23 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் பட்டியல் அதிமுக தலைமை அறிவித்துள்ளது. அந்த வகையில், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி தொகுதியில் களம் காண்கிறார்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், வேப்பனஹள்ளி தொகுதியில் முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி.முனுசாமியும், திண்டுக்கல் தொகுதியில் முன்னாள் திண்டுக்கல் சீனிவாசனும், திண்டுக்கல் மாட்டம் நத்தம் தொகுதியில் முன்னாள் அமைச்சர் நத்தம் விஸ்வநாதனும், கோவை மாவட்டம் தொண்டாமுத்தூர் தொகுதியில் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணியும் போட்டியிட உள்ளனர்.
அதே போன்று விருதுநகர் மாவட்டம், சிவகாசி தொகுதியில் முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜியும், விழுப்புரம் மாவட்டம் மைலம் தொகுதியில் முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் போட்டியிடுகிறார்கள்.
மீண்டும் தொகுதி மாறிய ராஜேந்திர பாலாஜி
அதிமுகவின் விருதுநகர் மாவட்ட முகமாக உள்ள முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி, கடந்த சட்டப்பேரவை தொகுதியில் சிவகாசி தொகுதியில் இருந்து இடம் மாறி, ராஜபாளையம் தொகுதியில் போட்டியிட்டார். கடந்த 2011, 2016ஆம் ஆண்டில் சிவகாசி தொகுதியில் போட்டியிட்டு வென்ற அவர், 2021 தேர்தல் வெற்றி வாய்ப்பு தொடர்பாக சந்தேகம் எழுந்த நிலையில், அந்த தொகுதியில் போட்டியிடுவதை தவிர்த்தார்.
அவர் கணித்ததை போன்றே அந்த தேர்தலில் சிவகாசி தொகுதியில் அதிமுக தோல்வி அடைந்தது. ஆனால், தொகுதி மாறி ராஜபாளையத்தில் போட்டியிட்ட ராஜேந்திர பாலாஜியும், 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக வேட்பாளரிடம் தோல்வி அடைந்தார். இதனால், இந்த முறை மீண்டும் சிவகாசி தொகுதிக்கே ராஜேந்திர பாலாஜி திரும்பியுள்ளார்.
மைலத்தில் களம் காணும் சி.வி.சண்முகம்
அதிமுகவின் வட மாவட்ட தளபதிகளில் முக்கியமானவரான சி.வி.சண்முகம், கடந்த 2011, 2016 தேர்தலில் விழுப்புரம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு எம்எல்ஏவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். ஆனால், 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் விழுப்புரம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட அவர், திமுக வேட்பாளரிடம் 20 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார்.
இந்த முறை மீண்டும் விழுப்புரம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு சிக்கலை எதிர்கொள்ள வேண்டாம் என்று நினைத்த அவர், அதிமுக-பாமக அணி மிக வலுவாக உள்ள மைலம் தொகுதியில் களம் காண்கிறார். கடந்த தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் பாமக சார்பாக போட்டியிட்ட சிவகுமார், தற்போது இந்த தொகுதியன் எம்எல்ஏவாக உள்ளார்.