குவாரி நடத்தி இயற்கை வளத்தை அழிக்கும் திமுக வேட்பாளர்; மதுரை வடக்கு அதிமுக வேட்பாளர் ஆவேசம்

"தராசு போல அதிமுக, திமுக-வை மக்கள் நிறுத்திப் பார்த்து வாக்களிக்க வேண்டும்" என்றும் வேட்பாளர் சரவணன் கேட்டுக் கொண்டார்.

அதிமுக வேட்பாளர் சரவணன், நடிகர்கள் ரவி மரியா மற்றும் கஞ்சா கருப்பு ஆகியோருடன் இணைந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 21, 2026 at 4:47 PM IST

மதுரை: மதுரை வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் கோ.தளபதி, குவாரிகளை நடத்தி இயற்கை வளங்களை அழிப்பதாக அதே தொகுதியின் அதிமுக வேட்பாளர் சரவணன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

மதுரை வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர் சரவணன், நடிகர்கள் ரவி மரியா மற்றும் கஞ்சா கருப்பு ஆகியோருடன் இணைந்து இன்று (ஏப்ரல் 21) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய வேட்பாளர் சரவணன், "2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் 505 வாக்குறுதிகளை திமுக வழங்கியது. ஆனால், 15 சதவீத வாக்குறுதிகளை மட்டுமே அது நிறைவேற்றியது.

குறிப்பாக, நீட் தேர்வை ரத்து செய்வோம் என அவர்கள் அரசியல் செய்தனர். அதிமுக ஆட்சியில் 7.5 சதவீத இட ஒதுக்கீடு திட்டத்தால் 3,600 மாணவர்கள் பயன் பெற்றுள்ளனர். அதிமுக சாமானிய மக்களுக்கான வாக்குறுதிகளை தந்துள்ளது. திமுக ஆட்சியில் மக்களுக்கான வரியும், கட்டணமும் மட்டுமே உயர்ந்துள்ளன. வண்டியூர் பூங்காவில் எம்எல்ஏ கோ.தளபதி, அவரது பினாமி பெயரில் கட்டணம் வசூல் செய்கிறார்.

மதுரை வடக்கு தொகுதியில் குடிநீர், பாதாள சாக்கடை திட்டங்கள் நிறைவேற்றவில்லை. மதுரை மாவட்டத்தில் அதிமுக ஆட்சி காலகட்டத்தில் மட்டுமே திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன. திமுக ஆட்சியில் கலைஞர் நூலகம், ஜல்லிக்கட்டு மைதானம் ஆகியவை மட்டுமே கொண்டு வரப்பட்டன. அதிமுக ஆட்சி அமைந்தவுடன் மக்களுக்கான திட்டங்கள் கொண்டு வரப்படும்.

திமுக வேட்பாளர் கோ.தளபதி, இந்த 5 ஆண்டுகளில் தொகுதி பக்கமே வரவேயில்லை. மீண்டும் தேர்தலில் வெற்றி பெற வாக்குக்கு 1,500 ரூபாய் பணம் கொடுக்கிறார். அவர் திருமங்கலம் பகுதியில் குவாரிகளை நடத்தி இயற்கை வளங்களை அழித்து வருகிறார். மேலும், தனது மகன் பெயரில் குவாரி நடத்துகிறார்.

நான் வடக்கு தொகுதியில் மருத்துவ உதவி உள்ளிட்ட பல்வேறு உதவிகளை செய்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் அதிமுக ஆட்சி அமைய போகிறது. ஆகவே, வடக்கு தொகுதி மக்கள் அதிமுக-வை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும். இதனால் வடக்கு தொகுதி வளர்ச்சி பெறும். வடக்கு தொகுதி வாக்காளர்கள் பணமா? குணமா? என பார்த்து வாக்களிக்க வேண்டும்.

திமுக கொடுக்கும் பணத்திற்காக, மக்கள் அவர்களுக்கு வாக்களிக்க கூடாது. தராசு போல அதிமுக, திமுக-வை மக்கள் நிறுத்தி பார்த்து வாக்களிக்க வேண்டும். அதிமுக அரசு அறிவித்த திட்டங்களும், வடக்கு தொகுதி மக்களுக்காக நான் அறிவித்த திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்படும். மேலும், வடக்கு தொகுதி மக்களுக்காக சிறப்பு நிதி பெற்று திட்டங்களை நிறைவேற்றுவேன்.

வடக்கு தொகுதியில் திமுக-வினர் மக்களிடம் பேரம் பேசி பணம் அளித்து வருகிறார்கள். பணத்தை நம்பியே அவர்கள் தேர்தலில் நிற்கிறார்கள். நான் மக்களை நம்பி தேர்தலில் நிற்கிறேன். மக்கள் எங்களுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும்" என்றார்.

