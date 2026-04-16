EXLCUSIVE: பெண்கள் வாழ தகுதியில்லாத மாநிலமாக தமிழ்நாடு மாறியுள்ளது: சிட்லபாக்கம் ராஜேந்திரன் குற்றச்சாட்டு
அதிமுகவின் அற்புத திட்டங்களை எண்ணிப் பார்த்து மக்கள் வியப்பில் உள்ளதாகவும், ஒரு நல்லாட்சியை ஐந்து ஆண்டு காலம் இழந்து விட்டோம் என்று ஏங்குவதாகவும் சிட்லபாக்கம் ராஜேந்திரன் கூறியுள்ளார்.
Published : April 16, 2026 at 10:34 AM IST
- சுபாஷ் தயாளன்
திமுக ஆட்சியில் பெண்கள் வாழ தகுதியில்லாத மாநிலமாக தமிழ்நாடு மாறிவிட்டதாக தாம்பரம் சட்டமன்றத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் சிட்லபாக்கம் ராஜேந்திரன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில், அனைத்து வேட்பாளர்களும் தங்கள் தொகுதியில் சூறாவளி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், தாம்பரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளரும், முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான சிட்லபாக்கம் ராஜேந்திரன் தினசரி மக்களை சந்தித்து தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
இந்நிலையில், சிட்லபாக்கம் ராஜேந்திரன் நமது ஈடிவி பாரத்துக்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்துள்ளார். அவர் பேசுகையில், ”அதிமுகவில் செங்கல்பட்டு மேற்கு மாவட்ட செயலாளராக இருக்கும் நான், தாம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டுள்ளேன். தாம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதி பொறுத்தவரை கள நிலவரம் எங்களுக்கு சாதகமாக தான் உள்ளது.
கள நிலவரம்
ஏனென்றால், கடந்த ஐந்தாண்டு திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் தாம்பரம் மாநகராட்சியில் அடிப்படை வசதிகள் எதையும் முழுமையாக நிறைவேற்றவில்லை. மாறாக சொத்து வரி பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
பழுதடைந்த சாலைகள், கழிவுநீர் குட்டையாக மாறிய ஏரிகள், சமூகவிரோத கூடாரமாக மாறிய பூங்காக்கள் என இப்பகுதியில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் உள்ளன இதுதான் தாம்பரம் தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய கள நிலவரம்” என்றார்.
தேர்தல் வாக்குறுதிகள்
வாக்குறுதிகள் குறித்து பேசுகையில், ”தாம்பரம் தொகுதியில் சுமார் 10-க்கும் மேற்பட்ட ஏரிகள் உள்ளன. கடந்த அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் சிட்லபாக்கம் பகுதியில் உள்ள பெரிய ஏரி ரூ.25 கோடி நிதியில் சீரமைக்கப்பட்டு, சர்வதேச தரத்தில் உயர்த்தப்பட்டு மக்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளது.
ஆனால் திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் மற்ற அனைத்து ஏரிகளும் கழிவுநீர் குட்டைகளாக மாறி உள்ளது. மற்ற ஏரிகளை சிட்லபாக்கம் ஏரியை போல் மீட்டு, நிலத்தடி நீரை பாதுகாக்க வேண்டும். இதனால் நான் வெற்றி பெற்றவுடன் அனைத்து ஏரிகளையும் சீரமைத்து, கழிவுநீர் கலக்காமல் தடுத்து நிறுத்தி, நீரை தூய்மையாகவும், சுத்தமாகவும் மாற்றுவேன். இதுதான் என் முதன்மையான திட்டம்” என்றார்.
45 வருட அரசியல் பயணம்
தனது அரசியல் பயணம் குறித்து பேசிய சிட்லபாக்கம் ராஜேந்திரன், “நான் கடந்த 45 ஆண்டுகளாக அதிமுகவில் பணியாற்றி வருகிறேன். வார்டு கவுன்சிலர், பேரூர் மன்ற துணை தலைவர், ஒன்றிய குழு தலைவர் என பல்வேறு பதவிகள் வகித்துள்ளேன்.
அதன் பிறகுதான், நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக வெற்றி பெற்று டெல்லி சென்றேன். சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வேட்பாளராகவும், நான் போட்டியிட்டுள்ளேன். ஆதலால் நான் கீழ் மட்டத்திலிருந்து வந்துள்ளேன். என்னுடைய அனுபவத்தை வைத்து இந்த தொகுதியை சிறப்புமிக்க வாய்ந்த தொகுதியாக மாற்றிக் காட்டுவேன்” என்றார்.
ஈபிஎஸ் VS மு.க.ஸ்டாலின்
தாம்பரம் தொகுதி எதிர்கட்சி வேட்பாளர் குறித்து பேசுகையில், “என்னை எதிர்த்து போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை நான் சவாலாக கருதவில்லை. களம் அதிமுகவுக்கு சாதகமாக மாறி உள்ளது. எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆட்சியையும், மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சியையும் மக்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கின்றனர்.
அதிமுகவின் அற்புத திட்டங்களை எண்ணிப் பார்த்து மக்கள் வியக்கிறார்கள். ஒரு நல்லாட்சியை கடந்த ஐந்து ஆண்டு காலம் இழந்து விட்டோம் என்ற ஏக்கம் தாம்பரம் தொகுதி மக்களிடையே உள்ளது” என்றார்.
பெண்கள் வாழ தகுதி இல்லாத மாநிலம்
திமுக ஆட்சியில் சட்ட ஒழுங்கு குறித்து பேசிய சிட்லபாக்கம் ராஜேந்திரன் கூறுகையில், “கடந்த ஐந்து ஆண்டு கால திமுக ஆட்சியில் மக்கள் சொல்ல முடியாத துயரத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர். தமிழ்நாடு முழுவதும் எங்கு பார்த்தாலும் கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வன்கொடுமைகள் அதிகரித்துள்ளது.
திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகளுக்கு காரணமாக உள்ளனர். அதேபோல் சிறார், சிறுமிகள் மீது நிகழ்த்தப்படும் வன்முறைகள் அதிகரித்து உள்ளது.
கடந்த 5 ஆண்டு காலத்தில் 6,999 போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. வீட்டில் முதியவர்கள் யாரும் தனியாக இருக்க முடியாத சூழல் உருவாகியுள்ளது. திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் பெண்கள் வாழ தகுதியில்லாத மாநிலமாக தமிழ்நாடு மாறி வருகிறது.
நான் வெற்றி பெற்றவுடன், தாம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதியை நிச்சயம் மற்ற தொகுதிகளுக்கு முன்மாதிரியாக மாற்றிக் காட்டுவேன்” என உறுதியளித்தார்.