அதிமுக கூட்டணியில் யாருக்கு எந்த தொகுதி? பட்டியலை வெளியிட்டார் இபிஎஸ்...
அதிமுக கூட்டணியில் கடந்த தேர்தலில் 20 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட பாஜகவுக்கு, இந்த முறை 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : March 25, 2026 at 2:55 PM IST
சென்னை: அதிமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள பாஜக, பாமக, அமமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகளின் பட்டியலை அதிமுக பொதுச்செயலாளர் இபிஎஸ் வெளியிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் சட்டப் பேரவை தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், அதிமுக தனது கூட்டணி கட்சிகளுடன் கடந்த சில வாரங்களாக தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்தது. அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சில முறை டெல்லி சென்றும் கூட்டணி தொடர்பாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உள்ளிட்டவர்களிடம் ஆலோசனை நடத்தியிருந்தார்.
இந்நிலையில், அதிமுக கூட்டணியில் முக்கிய கட்சிகளான பாஜக, பாமக, அமமுக ஆகிய கட்சிகளுடனான தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை நேற்று முன்தினம் நிறைவடைந்ததையடுத்து, அக்கட்சிகளுக்கான இடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டது.
அதன்படி, பாஜக 27 , பாமக 18, அமமுக 11, தமாக 5, ஐஜேகே 2, தமமுக 1 என தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், அதிமுக சார்பாக போட்டியிடும் 23 வேட்பாளர்கள் கொண்ட முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை இன்று காலை அதிமுக அறிவித்திருந்து. இதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தொகுதிகளின் விவரங்களை இபிஎஸ் அறிவித்துள்ளார்.
பாஜக போட்டியிடும் தொகுதிகள்
- மயிலாப்பூர்
- தளி
- மொடக்குறிச்சி
- உதகை
- அவினாசி
- திருப்பூர் தெற்கு
- நாகர்கோவில்
- விளவங்கோடு
- ஆவடி
- திருவண்ணாமலை
- பத்மநாமபுரம்
- தஞ்சாவூர்
- திருவாரூர்
- குளச்சல்
- ராசிபுரம்
- கந்தர்வக்கோட்டை
- மதுரை தெற்கு
- சாத்தூர்
- திருப்பத்தூர்
- ராதாபுரம்
- திருச்செந்தூர்
- வாசுதேவநல்லூர்
- ராமநாதபுரம்
- நாகர்கோவில்
- கோவை வடக்கு
- அறந்தாங்கி
- மானாமதுரை
பாமக போட்டியிடும் தொகுதி
- தருமபுரி
- சேலம் மேற்கு
- சேலம் வடக்கு
- சோளிங்கர்
- விக்கிரவாண்டி
- உத்திரமேரூர்
- தருமபுரி
- மயிலாடுதுறை
- செஞ்சி
- கீழ்வேளூர்
- பென்னாகரம்
- போளூர்
- ரிஷிவந்தியம்
- ஜெயங்கொண்டம்
- திருப்போரூர்
- விருத்தாசலம்
- காட்டுமன்னார்கோயில்
- பெரம்பூர்
அமமுக போட்டியிடும் தொகுதிகள்
- பெரியகுளம்
- மன்னார்குடி
- திருவையாறு
- காரைக்குடி
- திருப்பத்தூர்
- நாங்குநேரி
- ஒட்டப்பிடாரம்
- சைதாப்பேட்டை
- பூந்தமல்லி
- திருச்சி மேற்கு
- மடத்துக்குளம்
தமாக போட்டியிடும் தொகுதிகள்
- ஓட்டன்சத்திரம்
- ஈரோடு மேற்கு
- கும்பகோணம்
- கிள்ளியூர்
- ராணிப்பேட்டை
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவின் இரட்டை இலை சின்னம் 169 இடங்களில் களம் இறங்கவுள்ளது.