ஓர் அலுவலர் மீது துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுப்பது தற்கொலைக்கு தூண்டுவது ஆகாது - உயர் நீதிமன்றம் கருத்து
உயிரிழந்த இளநிலை பொறியாளர் தனது மரணத்துக்கு போக்குவரத்துக் கழக மூத்த துணை மேலாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் தான் காரணம் என டிஜிபி, சென்னை மாநகர காவல் ஆணையருக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.
Published : October 20, 2026 at 9:15 PM IST
சென்னை: விடுப்பு வழங்க மறுப்பது, துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுப்பது போன்றவற்றை தற்கொலைக்கு தூண்டியதாக கருத முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
சென்னை மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகத்தில் இளநிலை பொறியாளராக பணியாற்றிய ஒருவர், தனக்கு விடுப்பு வழங்காமலும், துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுத்தும் அதிகாரிகள் துன்புறுத்தியதாகக் கூறி விபரீத முடிவை தேடி கொண்டார்.
முன்னதாக, தனது மரணத்துக்கு போக்குவரத்துக் கழக மூத்த துணை மேலாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் தான் காரணம் என டிஜிபி, சென்னை மாநகர காவல் ஆணையருக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.
இதன் அடிப்படையில், போக்குவரத்துக் கழக மூத்த துணை மேலாளர் சுவர்ண லதா உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக தற்கொலைக்கு தூண்டியதாக, போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
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இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி சுவர்ணலதா தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன், தற்கொலை செய்து கொண்ட நபர் அடிக்கடி பணிக்கு வராமல் இருந்துள்ளார். ஏற்கனவே இருமுறை தற்கொலை மிரட்டல் விடுத்து அதிகாரிகளுக்கும், முதலமைச்சருக்கும் கடிதங்கள் அனுப்பியுள்ளது ஆதாரங்களில் இருந்து தெரிய வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.
மேலும், விடுப்பு வழங்க மறுத்தது, ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்தது போன்ற நிர்வாகரீதியான நடவடிக்கைகளை தற்கொலைக்கு தூண்டியதாகக் கருத முடியாது எனக் கூறி வழக்கை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார்.