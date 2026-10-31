மயிலாப்பூர் சாய்பாபா கோயில் நிர்வாகத்தில் முறைகேடு - நீதிபதிகள் குழு அறிக்கை தாக்கல்
மயிலாப்பூர் சாய்பாபா கோயிலின் பக்தர்களின் நன்கொடையானது ரியல் எஸ்டேட் துறையில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 31, 2026 at 3:02 PM IST
சென்னை: மயிலாப்பூர் சாய்பாபா கோயில் நிர்வாகித்தில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளதாக நீதிபதிகள் குழு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செந்துள்ளது.
சென்னை மயிலாப்பூரில் கடந்த 1941-ஆம் ஆண்டு 8 கிரவுண்ட் நிலத்தில் சேலத்தை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் நரசிம்மசாமி என்பவர் சாய்பாபா படத்தை வைத்து வழிபாடு செய்தார். அதன் தொடர்ச்சியாக அகில இந்திய சாய்பாபா சமாஜ் சங்கத்தை தொடங்கி நிர்வகித்து வந்தார். பின்னர், பக்தர்களின் வருகை அதிகரிக்க ஆரம்பித்ததை தொடர்ந்து, மேலும் 8 கிரவுண்ட் நிலத்தை சமாஜ் சார்பில் 1956-ஆம் ஆண்டு வாங்கி கோயிலை விரிவுபடுத்தினார்.
மயிலாப்பூர் சாய்பாபா கோயில் நிர்வாகத்தில் முறைகேடு
இதையடுத்து, நரசிம்மசாமி உயிரிழப்புக்கு பிறகு, சாய்பாபா படத்திற்கு பதிலாக சாய்பாபாவின் மார்பில் சிலையை வைத்து சமாஜ் சங்கம் தரப்பில் வழிபாடு செய்யப்பட்டது. இந்த கோயிலில் இந்து சமய சடங்குகளுடன், தினமும் குரான் ஓதுவதையும் வழக்கமாக மாற்றிக் கொண்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து பக்தர்களின் வருகையால் இந்த கோயில் பிரபலமடைந்த நிலையில், நிர்வாக ரீதியாக 2000-ஆம் ஆண்டு முதல் பிரச்சனை ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், மயிலாப்பூர் முன்னாள் கவுன்சிலர் கருணாகரன், கோயில் நிர்வாகத்தில் தனது ஆதரவாளர்களுடன் தலையிட்டுள்ளார். அவரது மறைவுக்கு பின் சமாஜ் நிர்வாகத்தை அவரது மகன் முழுமையாக கைப்பற்றியுள்ளார். கோயில் நிர்வாகத்தில் தலையிடுவதை எதிர்த்து பக்தர்கள் ஹரிஹரன் மற்றும் பாலகிருஷ்ணன் ஆகியோர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், சாய்பாபா கோயில் நிர்வாக முறைகேடு தொடர்பாக ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி பிரகாஷ் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, நீதிபதி பிரகாஷ் அளித்த அறிக்கையில், “சாய்பாபா கோயில் நிர்வாகத்தில் முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளது. பல கணக்குகளுக்கான ஆவணங்கள் மறைக்கப்பட்டுள்ளது” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, நீதிபதி அளித்த அறிக்கையின் அடிப்படையில், கோயில் நிர்வாகத்தை இடைக்காலமாக கண்காணிக்க ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி பிரகாஷ் மற்றும் பாட்ஷா தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டது.
உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் அறிக்கை தாக்கல்
இதனைத் தொடர்ந்து, அந்த குழு அளித்துள்ள அறிக்கையில், “சாய்பாபா கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தை வங்கியில் அடமனமாக வைத்து சுமார் 15 கோடி ரூபாய் வரை கோயில் நிர்வாகம் தரப்பில் கடனாக பெறப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து, சாய் வித்யாலயா கட்டடம் இடிக்கப்பட்டவுடன், எந்த அனுமதியும் இன்றி சுமார் 23 கோடி ரூபாயில் திருமண மண்டபம் கட்டப்பட்டுள்ளது.
பக்தர்களின் நன்கொடை ரியல் எஸ்டேட் துறையில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கோவில் நிதியில் அச்சரபாக்கத்தில் 3 கோடி ரூபாயில் நிலம் வாங்கப்பட்டுள்ளது. அந்த இடத்தில் 2 கோடி ரூபாயில் விருந்தினர் விடுதி கட்டப்பட்டது. பிரதான சாய் பாபா கோயில் பொதுக்குழு அனுமதி இல்லாமல் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு இடிக்கப்பட்டது மற்றொரு முக்கிய பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது.
சிலருக்கு பணபலன் கிடைக்க இந்த கட்டுமானம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. முதலில் நிறுவப்பட்ட சாய்பாபா மார்பில் சிலையை பக்தர்கள் தரிசிக்க காணிக்கை செலுத்த வேண்டும் எனவும் பணம் வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது. மாதம் 80 லட்சம் ரூபாயாக இருந்த பக்தர்கள் நன்கொடை பின்னர், மாதம் 30 லட்சம் ரூபாயாக குறைத்து கணக்கு காட்டப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து உரிய விசாரணை செய்ய வேண்டும்” என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த வழக்கு கோவில் வழக்குகளுக்கான சிறப்பு அமர்வில் விரைவில் விசாரணைக்கு வர உள்ளது.