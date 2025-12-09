ETV Bharat / state

தெருவிளக்குகள் எரியாததால் இருளில் மூழ்கிய கிராமம்: தீப்பந்தம் ஏற்றி எதிர்ப்பை காட்டிய பொதுமக்கள்

தெருவில் மின்விளக்குகள் எரியாததால் தங்களுடைய குடியிருப்பு பகுதிகளில் விஷ ஜந்துக்கள் வருவதாகவும், இரவு நேரத்தில் தெருக்களில் நடமாட முடியாமல் அச்சத்துடன் வாழ்ந்து வருவதாகவும் ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு பகுதி மக்கள் வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளனர்.

மின்விளக்குகள் எரியாததால் தீப்பந்தம் ஏற்றிய கிராம மக்கள்
மின்விளக்குகள் எரியாததால் தீப்பந்தம் ஏற்றிய கிராம மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 9, 2025 at 1:21 PM IST

திருவண்ணாமலை: சேவூர் கிராமம் ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு தெருக்களில் மின்விளக்குகள் எரியாததால் பொதுமக்கள் மின் கம்பங்கள் மற்றும் வீடுகளில் தீப்பந்தங்களை ஏற்றி வைத்து அரசுக்கு தங்களது எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினர்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அருகே உள்ள சேவூர் கிராமத்தின் ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு பகுதிகளில் 800க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. இந்த குடியிருப்பு பகுதியில் 12க்கும் மேற்பட்ட தெருக்கள் உள்ளன. இந்த குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள மின் கம்பங்கள் சேவூர் ஊராட்சி நிர்வாகத்தால் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில், இரவு நேரங்களில் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக தெரு மின்விளக்குகள் எரியாததால் ஆதிதிராவிட குடியிருப்பு பகுதிகள் அனைத்தும் இருளில் மூழ்கியுள்ளன.

இதனைத்தொடர்ந்து தங்கள் பகுதியில் நிலவும் மின்விளக்குகள் பிரச்சனைக்கு உடனே தீர்வு காண வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் ஊராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் ஆரணி ஊராட்சி ஒன்றிய நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை விடுத்தனர். அவர்களின் தொடர் கோரிக்கைக்கு ஊராட்சி நிர்வாகமும், ஒன்றிய நிர்வாகமும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த ஆதிதிராவிட குடியிருப்பு பகுதியைச் சேர்ந்த மக்கள் நள்ளிரவில் தங்களுடைய பகுதியில் உள்ள தெரு மின்கம்பங்கள் மற்றும் வீடுகளில் தீப்பந்தங்களை ஏற்றி வைத்து, அரசுக்கு எதிராக தங்களுடைய எதிர்ப்பை நூதனமாக வெளிப்படுத்தினர்.

மின்கம்பத்தில் தீப்பந்தம் ஏற்றிய கிராம மக்கள்
மின்கம்பத்தில் தீப்பந்தம் ஏற்றிய கிராம மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இவர்களுக்கு ஆதரவாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர் முத்து தலைமையில் அக்கட்சியின் தொண்டர்களும் தீப்பந்தங்களை ஏற்றி வைத்து ஊராட்சி நிர்வாகத்திற்கு எதிராக தங்களுடைய எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினர்.

தெரு மின்விளக்குகள் எரியாததால் தங்களுடைய குடியிருப்பு பகுதிகளில் பாம்பு, தேள், பூரான் போன்ற விஷ ஜந்துக்கள் வீட்டின் உள்ளே வருவதாகவும், இரவு நேரத்தில் தெருக்களில் நடமாட முடியாமல் அச்சத்துடன் வாழ்ந்து வருவதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.

