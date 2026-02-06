பள்ளி மாணவன் தீயில் வீசப்பட்ட சம்பவம்: திருப்பூர் ஆட்சியருக்கு ஆதி திராவிடர் நல ஆணையம் நோட்டீஸ்
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இயங்கி வரும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் கடந்த வாரம் சக மாணவர்களால் தீயில் வீசப்பட்ட 8 ஆம் வகுப்பு மாணவன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
திருப்பூர்: பள்ளி மாணவன் தீயில் வீசப்பட்ட சம்பவத்தில் திருப்பூர் ஆட்சியருக்கு ஆதி திராவிடர் நல ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.
திருப்பூர் மாவட்டம் குன்னத்தூரில் இயங்கி வரும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் படித்து வரும் 8 ஆம் வகுப்பு மாணவனை அவருடன் படிக்கும் சக மாணவர்கள் இருவர், அவரது சாதி பெயரைக் கூறி கிண்டல் செய்துள்ளனர். தொடர்ந்து அந்த மாணவரின் கை, கால்களை பிடித்து சக மாணவர்கள் இரண்டு பேரும் எரியும் குப்பையில் எறிந்ததாக கூறப்படுகிறது. பின்னர் அந்த மாணவன் பெருந்துறை அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
இது குறித்து மாணவரின் பெற்றோர், தனது மகனை சாதிப் பெயரை சொல்லி திட்டி, தீயில் தூக்கி வீசியுள்ளதாகவும், ஆசிரியர்களே தங்களது மகனின் நிறத்தை வைத்து கிண்டல் செய்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் இந்த விவகாரத்தில் நியாயம் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனிடையே இந்த சம்பவம் தொடர்பாக திருப்பூர் காவல் துறை அளித்த விளக்கத்தில், காயம் அடைந்த மாணவரும், சம்பத்தப்பட்ட மாணவர்களும் ஒரே வகுப்பில் படித்து வருகின்றனர். பள்ளி நேரம் முடிந்த பிறகு, பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள குப்பைகளை சேகரித்து, அதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட குப்பைக் குழியில் போடுவது மாணவர்களின் வழக்கமான செயலாக இருந்துள்ளது.
அதன்படி, சம்பவம் நடந்த அன்று, குப்பைக் குழியில் குப்பைகளை போடச் சென்ற போது, அந்த குப்பைக்குழியில் ஏற்கனவே தீ எரிந்து கொண்டிருந்ததாக தெரிகிறது. அந்த சமயத்தில் மாணவர்கள் ஒருவரையொருவர் தள்ளிக் கொண்டு விளையாடியுள்ளனர். அப்போது இரண்டு மாணவர்கள், காயமடைந்த சிறுவனின் கை மற்றும் கால்களை பிடித்து தூக்கி ஆட்டியதில், அவர் சமநிலையை இழந்து தவறி தீ எரிந்து கொண்டிருந்த குப்பைக்குழியில் விழுந்துள்ளார்.
உடனடியாக சக மாணவர்கள் காயமடைந்த சிறுவனை மீட்டு, தீக்காயம் ஏற்பட்ட இடங்களில் தண்ணீர் ஊற்றி முதலுதவி செய்து, அவரிடம் மன்னிப்பும் கேட்டுள்ளனர். பின்னர், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக உடனடியாக ஆசிரியர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு, காயமடைந்த சிறுவன் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டுள்ளார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், இந்த சம்பவம் பற்றி ஆதி திராவிடர் ஆணையம் தானாக முன் வந்து விசாரிக்க இருப்பதாகவும், இது தொடர்பாக இதுவரை நடந்த விசாரணை குறித்த அறிக்கையை ஆணையத்திற்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் எனவும், திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது.