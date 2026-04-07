திமுகவினரின் புகாரால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட ஆதவ் அர்ஜுனாவின் வேட்புமனு; கடைசியில் நடத்த ட்விஸ்ட்
"நான் சொத்தை மறைத்துவிட்டதாக கூறுகிறார்கள். நான் எப்படி என் சொத்துகளை மறைக்க முடியும்? சுமார் 25 கோடி ரூபாய் வருமான வரி செலுத்துகிறேன்" என்று ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.
Published : April 7, 2026 at 6:25 PM IST
சென்னை: சென்னையில், திமுக மற்றும் சுயேச்சை வேட்பாளர்கள் அளித்த புகாரால் தவெக வேட்பாளர் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் வேட்புமனு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், பொது பார்வையாளர் முன்னிலையில் மீண்டும் பரிசீலனை நடைபெற்று வேட்புமனு ஏற்கப்பட்டது.
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்தவர்களின் வேட்புமனு பரிசீலனை இன்று நடைபெற்று வருகிறது. அதில் வில்லிவாக்கம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு வேட்புமனு தாக்கல் செய்த வேட்பாளர்களின் வேட்புமனு, வில்லிவாக்கம் சிட்கோ நகரில் உள்ள வில்லிவாக்கம் சட்டமன்ற தொகுதி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரின் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.
அதில், திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர் கட்சி ஆகிய கட்சிகளை சேர்ந்த வேட்பாளர்களின் வேட்புமனுக்கள் ஏற்கப்பட்ட நிலையில், தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் போட்டியிடும் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் வேட்புமனு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. அவர் தமது சொத்து விவரங்களை மறைத்துவிட்டதாக திமுக மற்றும் சயேட்சை வேட்பாளர்கள் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் வேட்புமனு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.
பின்னர் அம்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி பொது பார்வையாளர் விக்ரம் குமார் முன்னிலையில், தனது வேட்புமனு தொடர்பாக ஆதவ் அர்ஜுனா உரிய விளக்கம் கொடுத்ததால் அவருடைய வேட்புமனு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
அதைத் தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் ஆதவ் அர்ஜுனா கூறுகையில், "தமிழகம் முழுவதும் 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் எங்கள் தவெக வேட்பாளர்களின் வேட்புமனுக்கள் ஏற்கப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக தவெக தலைவர் விஜய்யின் வேட்புமனு திருச்சி கிழக்கிலும், சென்னை பெரம்பூரில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருப்பது எங்களுக்கு மிகப் பெரிய மகிழ்ச்சியான செய்தி.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் 234 தொகுதிகளிலும் வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா என திமுகவினர் சவால்விட்டனர். திமுகவினர் எப்போதும் சுயேச்சை வேட்பாளர்களாக ஐந்து, ஆறு நபர்களை நிறுத்துவார்கள். 20-30 வழக்கறிஞர்கள், தேர்தல் அதிகாரி அலுவலகத்தில் அமர்ந்து கொண்டு, என் சொத்தில் சிலவற்றை மறைத்து விட்டேன் என கூறுகின்றனர். மார்ச் 2026 வரை என்னிடம் உள்ள சொத்து விவரங்களை கணக்கு காண்பித்துள்ளேன். வேட்புமனுவை பொறுத்தவரை, எனக்கான சொத்து விவரங்களுக்கு மட்டுமே கணக்கு காண்பிக்க வேண்டும். என் பெயரில் எவ்வளவு நிறுவனங்கள் இருக்கின்றன என்பதை நான் முறையாக பதிவு செய்திருக்கிறேன்.
நான் சொத்தை மறைத்துவிட்டதாக கூறுகிறார்கள். நான் எப்படி என் சொத்துகளை மறைக்க முடியும்? நான் சுமார் 25 கோடி ரூபாய் வருமான வரி செலுத்துகிறேன். வேட்பாளராக இருப்பவர் சொத்தை மறைப்பார்களா?
இந்த விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் முறையான வழிகாட்டுதல்களை வழங்கி இருக்கிறது. இருந்தபோதிலும் திமுக வழக்கறிஞர்கள் கூச்சலிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் நியாயமாக நடந்து கொண்டார். நீதியின் படியும் நியாயத்தின் படியும் என்னுடைய வேட்புமனுவை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். என்னுடைய நன்றியை அவருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
கடந்த மூன்று தேர்தல்களில் திமுகவுக்கு போட்டியாக யாருமே இல்லை. இதனால் திமுக வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் முன்னிலையிலேயே ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமாக ஆதவ் அர்ஜுனா ஒழிக என திமுகவினர் கூறினர். இது அங்கு பதிவு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. தேர்தல் அதிகாரியை அவமானப்படுத்தும் வகையில் அவர்கள் நடந்து கொண்டார்கள்.
இந்த தொகுதியில் திமுகவின் குடும்பமே பிரச்சாரம் செய்தாலும், எங்களுடைய தலைவரின் பிரச்சாரம் எங்களுக்கு நிச்சயமாக கை கொடுக்கும். வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் உள்ளன. இங்கு குடிநீர் முறையாக கிடைக்கவில்லை, மின்சாரம் இல்லை உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன" என்று ஆதவ் அர்ஜுனா கூறினார்.