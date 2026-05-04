வில்லிவாக்கம் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்
Published : May 4, 2026 at 3:36 AM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், சென்னையின் முக்கிய தொகுதியான வில்லிவாக்கம் தொகுதியின் கள நிலவரம் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் நட்சத்திர தொகுதி அந்தஸ்து பெற்றுள்ளது வில்லிவாக்கம் தொகுதி. 2016-க்கு முன்பு வரை ஆசியாவிலேயே அதிக வாக்காளர்களை கொண்ட தொகுதி என்ற சிறப்பை வில்லிவாக்கம் கொண்டிருந்தது.
அதன் பிறகு, வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் இருந்து கொளத்தூர், திருவிக நகர், அம்பத்தூர் போன்ற பகுதிகள் பிரிக்கப்பட்டன.
1977-ல் உருவான வில்லிவாக்கம் தொகுதி, ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே திமுக மற்றும் இடதுசாரிகளின் கோட்டையாக இருந்து வருகிறது. 1977 முதல் 2021 வரை நடைபெற்ற 11 தேர்தல்களில் தி.மு.க 5 முறை, அதிமுக 2 முறை, சி.பி.ஐ(எம்) 2 முறை, காங்கிரஸ் 1 முறை, தமாகா 1 முறை வெற்றி பெற்றிருக்கின்றன.
இந்நிலையில், இந்த தேர்தலில்திமுக சார்பில் கார்த்திக் மோகன், தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK) சார்பில் ஆதவ் அர்ஜுனா, அதிமுக சார்பில் எஸ்.ஆர். விஜயகுமார், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ரோஷினி ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
திமுக கார்த்திக் மோகன், அண்ணாநகர் எம்எல்ஏ M. K. மோகனின் மகன் ஆவார். இவருக்கு எதிராக களமிறங்கியுள்ள ஆதவ் அர்ஜுனா (TVK)தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தேர்தல் மேலாண்மை குழு பொதுச் செயலாளராக இருக்கிறார்.
மீடியா வெளிச்சத்தில் அடிக்கடி வரும் முகம் என்பது ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு மிகப்பெரிய பலமாக உள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, இந்த முறை புதிதாக களமிறங்கியுள்ள தவெக, அனைத்து தொகுதிகளிலும் பெரிய அளவில் வாக்குகளை பிரித்து வருகிறது. இது வில்லிவாக்கத்திலும் நடந்துள்ளது.
அதேபோல், அதிமுகவின் எஸ். ஆர். விஜயகுமார் அனுபவம் வாய்ந்த அரசியல்வாதி என்பதாலும், தொகுதி முழுவதும் அறிமுகம் பெற்ற முகம் என்பதாலும் அவரும் கணிசமாக வாக்குகளை பிரிப்பார் என கூறப்படுகிறது.
வில்லிவாக்கத்தில் 1,59,764 ஆண்கள், 76,947 பெண்கள் என மொத்தமுள்ள 2,36,711 வாக்காளர்களில் 86 சதவீதம் பேர் வாக்களித்துள்ளனர்.
திமுக, அதிமுக, தவெக என மூன்று கட்சி வேட்பாளர்களுக்கும் இடையே கடுமையான போட்டி நிலவுவதால் வெற்றி வேட்பாளரை கணிப்பது கடும் சவாலாக உள்ளது. வில்லிவாக்கம் தொகுதியை கைப்பற்றுவது யார் என்பது சில மணிநேரங்களில் தெரிந்துவிடும்.