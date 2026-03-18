பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிறேன்- நடிகர் ரஜினிகாந்த் குறித்த பேச்சுக்கு ஆதவ் அர்ஜுனா

நடிகர் ரஜினிகாந்த் வயதில் மூத்தவர். அவரது அறிக்கையை படித்தேன். அவரது உணர்வுக்கு நான் மரியாதை கொடுக்கிறேன் என்று ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.

தவெக நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : March 18, 2026 at 12:24 PM IST

சென்னை: நடிகர் ரஜினிகாந்த் குறித்து பேசி சர்ச்சையான நிலையில், பகிரங்கமாக மன்னிப்புக் கேட்டுக் கொள்வதாக தவெக தேர்தல் மேலாண்மை பிரிவின் பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜூனா கூறியுள்ளார்.

சென்னை மாவட்டம், வில்லிவாக்கம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் அக் கட்சியின் நிர்வாகிகள் பங்கேற்ற ஆலோசனை கூட்டம், அக்கட்சியின் தேர்தல் மேலாண்மைப் பிரிவின் பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா தலைமையில் நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்தில் தவெக நிர்வாகிகள் மத்தியில் பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனா, "தொடர்ந்து களப்பணியாற்றுங்கள். வெற்றி ஒன்றையே இலக்காகக் கொள்வோம். அனைத்துத் தொகுதிகளிலும் தேர்தல் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. குறிப்பாக, உங்கள் ஒவ்வொருவரின் உழைப்பும் மிக முக்கியமானது. விசில் சின்னத்தை வீடுதோறும் கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய கடமை நம் அனைவருக்கும் உள்ளது.

எதிர்க்கட்சியினர் யாராவது நம்மை தாக்கினால், நீங்கள் யாரும் திருப்பி அடிக்க வேண்டாம். அடி வாங்கி கொள்ளுங்கள். நம்மை அடிக்க அடிக்க அதுதான் நமக்கு பலமாக மாறும். எந்தப் பிரச்சனை வந்தாலும் அதை நாம் சட்டரீதியாக சந்திப்போம். வெற்றி நிச்சயம் என்ற நம்பிக்கையோடு களப்பணி ஆற்றுங்கள்.

தவெக தேர்தல் ஆலோசனைக் கூட்டம் (ETV Bharat Tamilnadu)
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் 234 தொகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்துப் போட்டியிடும். முதலமைச்சர் பதவிக்காக ஒரு போதும் டெல்லிக்கு அடிபணிய மாட்டோம். சில கட்சிகள் கூட்டணிக்காக 90 சட்டமன்றத் தொகுதிகள், இரண்டரை ஆண்டுகள் முதலமைச்சர் பதவி உள்ளிட்ட பல ஆஃபர்களை வழங்க முன் வந்தன. ஆனால், அதை அனைத்தையும் தூக்கி எறிந்தவர் தவெக தலைவர் விஜய்.

அரசியல் சலுகைகளுக்கு பதிலாக மக்கள் ஆதரவை மட்டுமே நம்பி தேர்தலைச் சந்திக்க தலைவர் விஜய் முடிவு செய்துள்ளார். முக்கிய கட்சிகள் கூட்டணிகளுடன் களமிறங்கும் சூழலில், தவெக தனித்துப் போட்டியிடும் முடிவு வாக்குச் சிதறலுக்கும் புதிய அரசியல் சமநிலைக்கும் வழி வகுக்கும்.

எங்களது பாசத்திற்குரிய ரஜினி சார் அவர்களே, எங்களுடைய தலைவருக்கும் நீங்கள் தான் தலைவர். எங்களுடைய தலைவருடைய நிலைப்பாடு தான் எங்கள் நிலைப்பாடும். தூத்துக்குடி சிறுமி உயிரிழப்பை மறைப்பதற்காகவும், திசைத் திருப்புவதற்காகவும் இந்த பிரச்சாரம். பாசத்திற்குரிய ரஜினி சார் அவர்களுக்கு நான் பதிவுச் செய்யக் கூடியது நான் கூறியது உங்களுக்கு வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தால் என்னுடைய வருத்தத்தையும், என்னுடைய மன்னிப்பையும் பகிரங்கமாக நான் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

ஏனென்றால் வயதில் அவர் மூத்தவர். அவரது அறிக்கையை படித்தேன். அவருக்கு ஓர் உணர்வு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அந்த உணர்வுக்கு நான் மரியாதைக் கொடுக்கிறேன்" என தெரிவித்தார்.

