உதயநிதி இளம் பெரியாரா? விமர்சித்த ஆதவ் அர்ஜுனா
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சினிமாவில் சமூகநீதி என்றால் என்ன என்று கேட்டவர் தான் உதயநிதி ஸ்டாலின் என ஆதவ் அர்ஜுனா காட்டமாக தெரிவித்தார்.
Published : December 18, 2025 at 4:03 PM IST
ஈரோடு: பெரியார் என்று எழுதினால் அதை கூட படிக்க தெரியாத ஒருவரை, திமுகவினர் 'இளம் பெரியார்' என்று அழைப்பதாக தவெக நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சித்துள்ளார்.
தவெக சார்பில் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி என்ற பெயரில் கடந்த சில மாதங்களாக அக்கட்சி தலைவர் விஜய் தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகிறார். திருச்சி, நாகை, கரூர், புதுச்சேரி உள்ளிட்ட இடங்களில் இதுவரை பரப்புரை மேற்கொண்டுள்ள அவர், இன்று ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலத்தில் தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்டார். இந்த கூட்டத்தில் பேசிய விஜய், திமுகவை தீய சக்தி என்று விமர்சித்தார்.
இதனிடையே இந்த கூட்டத்தில் பேசிய தவெக தேர்தல் மேலாண்மைப் பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "அண்ணன் செங்கோட்டையன் கட்சியில் இணைந்த பிறகு ஒரு விஷயம் முடிவாகி விட்டது. அதாவது செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை உறுதி ஆகிவிட்டது. எங்களுடைய வழிகாட்டி தந்தை பெரியாரின் வழியில் அவர் பாதத்தைத் தொட்டு நமக்கான ஒரு மிகப்பெரிய பயணத்தை ஈரோட்டிலிருந்து தலைவர் தொடங்குகிறார். வெறும் அதிகாரத்தை மட்டும் அடைவது தான் நம்முடைய குறிக்கோளோ, லட்சியமோ அல்ல. அதையும் தாண்டி நமது பயணம் லட்சியப் பயணம்.
ஈரோட்டில் இருக்கக் கூடிய விவசாயிகளும் நெசவாளர்களும் தொழிலாளர்களும் ஒவ்வொரு நாளும் துயரத்துடன் குடும்பத்தை நடத்தி வருகிறார்கள். இந்த ஆட்சியின் ஊழலால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். இங்கே இருக்கக் கூடிய அமைச்சர்கள் டாஸ்மார்க்கை மட்டுமே நடத்தக் கூடிய நிர்வாகத்தையே கொடுத்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். இவற்றை எல்லாம் தளபதி விஜய்யால் தான் மாற்ற முடியும். தவெகவால் தான் மாற்ற முடியும். இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே நம்பிக்கை தவெக தான்.
சமீபத்தில் ஒரு கட்சி இளைஞர் மாநாடு மாதிரி ஒன்றை நடத்தினார்கள். அதில் இளைஞர்களே இல்லை. ஆனால் அப்பா, மகன் என இரண்டு இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள். மாநாட்டில் அந்த இளைஞர்கள் சொல்கிறார்கள் இளம் பெரியாராம், யார் இங்கே இளம் பெரியார்? அவர்களுக்கு பெரியாரின் வரலாறு என்னவென்று தெரியுமா? முதலில் பெரியார் என எழுதி கொடுத்தால் படிக்க தெரியுமா? இந்த ஈரோடு மண்ணில் 70 ஆண்டுகளாக சொற்பொழிவுகள், மாநாடுகள் என உழைத்தவர் பெரியார். அந்த 70 வருட உழைப்பை சிதைக்கும் விதமாக உங்கள் மகனுக்கு இளம் பெரியார் என பட்டம் கொடுக்கிறீர்கள்.
பெரியாரை இழிவு செய்யும் போது திமுக என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது. ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சினிமாவில் சமூக நீதி என்றால் என்ன? என கேள்வி கேட்டவர் தான் உங்கள் மகன். சமூக நீதி என்னவென்று தெரியாதவருக்கு இளம் பெரியார் பட்டம் கொடுக்கிறீர்கள். யார் இங்கே இளம் பெரியார்? மக்களிடமே கேட்கிறோம். நீங்கள் சொல்லுங்கள் யார் இங்கே இளம் பெரியார்? பெரியாருக்கு முன்பு ஒரு தலைவர் உருவாகவில்லை. எதிர்காலத்திலும் உருவாக முடியாது. தற்போது கூடியுள்ள இந்த மக்களின் எழுச்சி இந்த ஆட்சியாளர்களை துரத்தக்கூடிய ஒரு தேர்தலாக இருக்கும் என்பதை பதிவு செய்துகொள்கிறேன்" என்றார்.
புஸ்ஸி ஆனந்த் பேச்சு
இந்த கூட்டத்தில் தவெக பொதுச் செயலாளர் என். ஆனந்த் பேசுகையில், "மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர், 2026-ல் தமிழகத்தின் முதல்வர், நம் வெற்றி தலைவர் தளபதி, உங்களைப் பார்க்க நம் ஈரோடு மாவட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறார்.
நம் கொள்கைத் தலைவர் பெரியாரின் மண்ணில் நம் வெற்றி தலைவர் தளபதி வந்திருக்கிறார். மங்களகரமான மஞ்சள் மண்ணில் மக்கள் விரும்பும் முதல்வர் வேட்பாளர் வந்திருக்கிறார். இனி எப்போதும் ஈரோடு தளபதியின் கோட்டை. தயார்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், உங்கள் குடும்ப வாக்குகளை தயார் படுத்திக்கொள்ளுங்கள். நண்பர்களே நாம் இங்கு கூடியிருப்பது வெறும் கூட்டத்திற்காக அல்ல, ஒரு மாபெரும் மாற்றத்திற்கான தொடக்கத்திற்காக கூடியிருக்கிறோம். தளபதியின் கரத்தை வலுப்படுத்துவோம். ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் நம் கொள்கையை கொண்டு செல்லுங்கள். நமது வாக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய எதிர்காலத்தின் அஸ்திவாரம். தளபதியின் வழியில் தளபதியின் வெற்றிக்காக ஒன்றிணைவோம். வெற்றி நிச்சயம்" என்றார்.