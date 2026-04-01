கரூரை போல இன்னொரு சம்பவத்தை முதல்வர் விரும்புகிறார்: ஆதவ் அர்ஜுனா குற்றச்சாட்டு
பாஜகவுடன் கூட்டணி இல்லை என்பதில் தவெக எப்போதும் உறுதியாக உள்ளதாக அக்கட்சி நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.
Published : April 1, 2026 at 4:53 PM IST
சென்னை: கரூரை போல இன்னொரு சம்பவம் நடைபெற வேண்டும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் நினைப்பதாக ஆதவ் அர்ஜுனா குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
தவெக தலைவர் விஜய்யின் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு உரிய பாதுகாப்பு வழங்க கோரி, அக்கட்சியின் தேர்தல் மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜூனா, தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக்கை இன்று சந்தித்து மனு அளித்தார்.
இதன் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் பிரச்சாரங்களுக்கு காவல்துறை பாதுகாப்பு போதிய அளவில் வழங்கப்படவில்லை. நேற்று வில்லிவாக்கத்தில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் மதுபாட்டில் வீசப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாகவும் தேர்தல் அதிகாரியிடம் புகார் அளித்துள்ளோம்.
தவெக தலைவர் உத்தரவின் பேரில், அவரது சார்பில் தலைமை தேர்தல் அதிகாரியை சந்தித்து கோரிக்கைகள் முன்வைத்தோம். அவர் எங்கள் கோரிக்கைகளை அமைதியாகவும், கவனமாகவும் கேட்டார்.
காவல் துறை பாதுகாப்பு இல்லை
பெரம்பூரில் தலைவர் விஜய் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த பிறகு, அங்கு உள்ள சாலைகள் மூடப்பட்டன. தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரங்களுக்கு வருபவர்களில் 70% பெண்கள் உள்ளனர். எனவே காவல் துறை உரிய பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும். மேலும், தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரத்தின் போது எந்தவித விளம்பரமும் செய்யவில்லை. மக்கள் தானாகவே அவரின் பேச்சை கேட்க கூடுகிறார்கள். கொளத்தூரில் தலைவர் வருகையின் போது காவல்துறை பாதுகாப்பு முறையாக வழங்கவில்லை. ஆனால் முதல்வர் பரப்புரை செல்லும் சாலைகளில் மக்களே வராத நிலையில், 2 ஆயிரம் காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் இருக்கிறார்கள்.
கரூரை போல் கொளத்தூரில்...
கொளத்தூரில் கரூர் சம்பவம் போல மக்கள் அதிக அளவில் இருந்ததால், எங்கள் தலைவர் பாதியிலேயே பிரச்சாரத்தை நிறுத்தினார். கரூர் சம்பவம் போன்ற இன்னொரு சம்பவம் நடைபெற வேண்டும் என முதல்வர் நினைக்கிறார். வில்லிவாக்கத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பாட்டில்கள் வீசப்பட்ட சம்பவம் இயற்கையாக நடந்தது போல காட்டப்பட்டாலும், அது முன்கூட்டியே திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்களின் விவரங்கள் மற்றும் வீடியோ ஆதாரங்களை தேர்தல் ஆணையரிடம் வழங்கியுள்ளோம். காவல்துறையின் மீது எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை.
முதல்வர் ஸ்டாலின் மற்றும் துணை முதல்வர் எந்தத் தடையும் இல்லாமல் பிரச்சாரம் மேற்கொள்கிறார்கள். ஆனால், நாங்கள் பரப்புரை செய்ய முடியவில்லை. போலீசார் ஆயிரம் தடைகளை விதிக்கிறார்கள். இதன் மூலம் எங்களை முடக்கி விடலாம் என திமுக நினைக்கிறது. ஆனால், இதை வெற்றிக் கொண்டு மக்களிடம் நாங்கள் செல்வோம்.
திமுக, தவெக இடையே மட்டுமே போட்டி
முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா இருந்த காலத்தில் திமுக–அதிமுக இடையே போட்டி இருந்தது. தற்போது திமுக மற்றும் தவெக இடையே தான் நேரடி போட்டி நிலவுகிறது. திருச்சியில் நடைபெற்ற திமுக மாநாட்டில் பணம் கொடுத்து மக்கள் திரட்டப்பட்டனர். ஆனால் தவெக பரப்புரை நடைபெற்ற கொளத்தூரில் மக்கள் தன்னார்வமாக அதிக அளவில் திரண்டனர். எங்கள் தலைவர் வரும் போது கூடும் கூட்டம் கட்சி தொண்டர்கள் மட்டும் அல்ல; பொதுமக்களே தாமாக வந்து சேருகிறார்கள். அவர்கள் எங்கிருந்து வருகிறார்கள் என்பது கூட எங்களுக்கு தெரியவில்லை. வரவிருக்கும் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் நிச்சயம் ஆட்சி அமைக்கும்" என்றார்.
தேர்தல் முடிந்த பிறகு அதிமுக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு போதிய பெரும்பான்மை இல்லை என்றால் தவெகவுடன் இணைந்து ஆட்சி அமைப்போம் என மத்திய அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே கருத்துக்கு பதில் அளித்த அவர், "மத்திய அமைச்சருக்கு தமிழக அரசியல் பற்றி தெரியாது. தவெக மதசார்பற்ற கொள்கையுடன், பெரும்பான்மை பெற்று ஆட்சி அமைக்கும். எப்போதும் பாஜகவுடன் இணைய மாட்டோம்" என்றார்.